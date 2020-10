Fortnite: Alles zum Ende von Season 4 und Start von Season 5

Das Ende von Season 4 in Fortnite steht bevor. Season 5 von Kapitel 2 startet schon bald mit einem neuen Battlepass, Änderungen an der Map und einem neuen Thema. Wir schauen darauf, was schon zu Start- und Enddatum bekannt ist und welche Theorien im Umlauf sind.

Was ist gerade los in Fortnite? In Season 4 kamen die Superhelden aus dem Marvel-Universum in die Fortnite-Welt. Dazu gab es einige Map-Änderungen und sogar der ganze Battle-Pass ist den Superhelden gewidmet.

Doch Spieler können sich nicht nur selbst als Helden ausgeben, denn man findet die Marvel-Charaktere auch als Mini-Bosse auf der Map und kann sie dort für ihre speziellen Kräfte bekämpfen.

In Fortnite hetzt ein Spieler Marvel-Bosse aufeinander – Das Resultat ist grandios

Nun stellt sich aber langsam die Frage über das Ende von Season 4 und das nächste Thema der Season 5 Kapitel 2. In diesem Artikel zeigen wir euch, was wir bisher dazu wissen.

Wir werden den Artikel für euch aktualisieren, sobald es neue Informationen zum Ende von Season 4 oder dem Start von Season 5 gibt.

Wann endet Season 4 Kapitel 2 in Fortnite?

Wann endet Season 14? Laut Battle-Pass soll Season 4 Kapitel 2 eigentlich am Montag, den 30. November 2020 enden. Bisher gibt es noch keine Hinweise darauf, dass sich dieses Datum ändern könnte.

Es bleibt also abzuwarten, ob die Season dann wirklich enden wird. In der letzten Season wurde das Datum aus dem Battle-Pass exakt eingehalten und es kam zu keiner Verlängerung.

Theorien zum Ende von Season 4 – Gibt es ein Live-Event?

Welche Theorien gibt es zum Ende der Season 14? Zum Ende von Season 3 hatten wir kein Live-Event erhalten. Lediglich der Abschluss von Season 2 brachte ein Event, bei dem ein riesiger Sturm ausgelöst wurde und die Map überflutete. Wie sieht es aber mit einem jetzigen Live-Event aus?

Bisher deutet alles darauf hin, dass wir ein Event zum Ende von Season 4 sehen werden. Epic hatte schon vor dem Start der Season den Nexus-War angeteasert, bei dem wohl die Fortnite-Charaktere gemeinsam mit den Marvel-Superhelden gegen Galactus kämpfen werden.

Fortnite verspricht riesigen Krieg mit Thor – Erste Map-Risse gesichtet

Galactus ist schon auf dem Weg, denn man kann ihn nun in der Laufbahn der Insel erkennen, wenn man auf den Herausforderungstisch schaut. Auf der Map selbst kann man ihn seit dem Update 14.30 ebenfalls schon am Himmel erkennen. Es bleibt also spannend, wie das mit dem Nexus-War weitergehen wird.

Wann startet Season 5?

Wann kommt Season 5 Kapitel 2? Ein genaues Start-Datum ist noch nicht bekannt. Sollte Season 4 jedoch tatsächlich pünktlich am 30. November enden, sollte Season 5 gleich danach starten.

Normalerweise starten neue Season aus Erfahrung der letzten Seasons aber jeweils an Dienstagen oder Donnerstagen. Sollte dies also der Fall sein, wären diese Daten wahrscheinlich:

Dienstag, der 1. Dezember 2020

Donnerstag, der 3. Dezember 2020

Bedenkt aber, dass dies noch nicht offiziell bestätigt ist und sich deshalb noch ändern könnte.

Der Battle-Pass von Season 5

Was wird wohl der nächste Battle Pass kosten? Bislang haben die Battle-Pässe immer 950 V-Bucks gekostet, die Version mit 25 Stufen Vorsprung 2.800 V-Bucks. Es ist unwahrscheinlich, dass sich diese Preise ändern werden.

Welches Thema der Battle-Pass haben wird, werden wir wohl erst erfahren, sobald die ersten Teaser zur Season 4 veröffentlicht werden. Der Creative Director von Epic Games hat jedoch in einem Podcast ein paar Hinweise gegeben, was uns in Zukunft in Fortnite erwartet. Ob das gleich für die nächste Season geplant ist, ist aber noch nicht bekannt.

Epic teasert neue Inhalte für Fortnite – Kommt nach Star Wars noch mehr Sci-Fi?

Gibt es wohl Änderungen auf der Map zur Season 5?

Könnte sich die Map wieder ändern? Die Marvel-Season brachte schon einige Änderungen auf die Map. So gibt es immer wieder große Landbrocken, die auf der Karte platziert werden. Für Iron Mans Unterschlupf: Stark Industries wurde ein riesiger Brocken platziert.

Sollte sich das Thema für die nächste Season komplett ändern, wäre es gut möglich, dass es wieder Änderungen gibt. Außerdem könnte der Nexus-War für Chaos auf der Map sorgen. Es bleibt also abzuwarten, was da noch kommen wird.

Könnte Galactus die Map wieder komplett auf den Kopf stellen?

Viele Informationen gibt es bisher noch nicht zur Season 5 und dem Live-Event, das hoffentlich stattfindet. Bald werden wir wohl sehen, was da auf uns zu kommt. Dafür gibt es schon Informationen, was uns im November in Fortnite erwartet. Da wurde nämlich schon ein cooles Skin-Bundle angekündigt.