Fortnite: Deutsche Patch Notes zu Update 14.30 – Galactus kommt

Fortnite scheint sich langsam der Halloween-Zeit und dem Nexus-Krieg zu nähern. Es sollte sicher spannend bleiben in den nächsten Wochen. Während sich aber einige in Season 4 – Kapitel 2 austoben, können die iOS-Spieler immer noch nicht updaten. Bis der Streit zwischen Epic und Apple geklärt wird, dauert es wohl noch eine ganze Weile .

Die Munitions-Menge passt sich automatisch an, wenn Schüsse darin schon verbraucht wurden. So könnten ihr gleich auf den ersten Blick sehen, ob ihr eure Waffe gegen eine andere mit mehr Munition austauschen solltet.

Es könnte sich hierbei also um die ersten Vorbereitungen für die Fortnitemares handeln, die an Halloween 2020 stattfinden könnten. Was uns da erwarten könnte, haben wir schon für euch zusammengefasst .

Was ist anders? Schon seit dem Season-Start ist bekannt, dass es in Fortnite einen Nexus-War gemeinsam mit den Marvel-Skins geben wird. Im Trailer, der die neue Season eingeläutet hatte , konnte man sehen, wie der Bösewicht Galactus sich der Fortnite-Insel nähert.

