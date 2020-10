Erstmal werdet ihr nicht in der Lage sein, Fortnite wieder normal über den App Store herunterzuladen. Solange sich Epic Games nicht dazu entscheidet, die Verkäufe der V-Bucks wieder wie vorher anzubieten und damit Gebühr an den App Store zu bezahlen, wird sich das erstmal nicht ändern.

Am Freitag, dem 9. Oktober, wies Richterin Yvonne Gonzales Rogers die einstweilige Verfügung von Epic Games gegen Apple zurück (vie TheVerge ). Apple wird nicht gezwungen, Fortnite wieder in den App Store aufzunehmen.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. + sechs = 11

Insert

You are going to send email to