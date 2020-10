In Season 10 erhielten die Konsolen-Spieler noch eine detailliertere Erweiterung der Empfindlichkeit. Verschiedene Bereiche können so jetzt ganz genau nach Wunsch des Spielers eingestellt werden. Das sollte den Konsolen-Spielern dabei helfen, mit dem Controller besser Gegner zu treffen .

Auf den Konsolen können Spieler verschiedene Einstellungen zur Sensibilität aktivieren. So können sie bestimmen, wie schnell oder langsam sie aimen wollen und dabei keinen Einfluss auf andere Bereiche des Bauens verursachen. Dieses Feature wurde in Season 6 – Kapitel 1 eingeführt .

Was meint Ninja damit? Hier ist nicht direkt das „Bauen“ an sich gemeint, sondern die Empfindlichkeit, die man beim Bauen einstellen kann. Dabei gibt es einen Unterschied zwischen dem PC und den Konsolen.

Das ist die Situation: Ninja ist zurück in Fortnite, nachdem er ein paar Seasons ausgesetzt hatte, weil er nichts Gutes darüber zu sagen hatte. Mit Season 4 scheint er aber wieder Spaß am Spiel gefunden zu haben .

Twitch-Streamer Tyler „Ninja“ Blevins ist wieder zurück in Fortnite: Battle Royale . Ninja scheint wieder Spaß am Spiel zu haben. Doch er erklärt jetzt, warum das Bauen auf dem PC einfach dumm ist – im Gegensatz zu den Konsolen.

