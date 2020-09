Fortnite: Battle Royale ist mittlerweile 3 Jahre alt geworden. In dieser Zeit konnten Spieler schon 14 Seasons erleben. Wie kommt aber die aktuelle Season 4 bei der Community an? Die Meinungen sind gespalten.

Was ist gerade los in Fortnite? Season 4 läuft gerade in Fortnite und brachte einige Superhelden aus dem Marvel-Universum, die jetzt gemeinsam Schlachten mit den Fortnite-Charakteren ausüben. Mit dazu kamen auch deren Spezialfähigkeiten und richtige Superhelden als NPC-Bosse auf die Map.

Ein weiteres Highlight ist der 3. Geburtstag von Fortnite: Battle Royale, der am 26. September stattgefunden hat. Durch Challenges können sich Spieler verschiedene Geburtstag-Gegenstände freischalten.

Wie ist aber die allgemeine Stimmung zur aktuellen Season in der Community überhaupt?

Was denken Spieler zur Season 4?

So ist die Stimmung in der Community: Jede neue Season bringt einige Änderungen ins Spiel. So gibt es auch verschiedene Meinungen dazu. Auch in Season 4 ist die Stimmung in der Community gespalten. Während einige einfach Spaß haben, wollen sich andere vom Spiel entfernen.

Dabei muss es nicht immer derselbe Grund sein, warum Spieler eine Season total toll oder warum sie einfach keinen Spaß daran finden. So ist es auch in Season 4. Denn hier wirken verschiedene Zustände ein.

Fortnite-Spieler sind sich über die Season nicht einig

In einem reddit-Thread unterhielten sich Spieler über den Zustand von Fortnite in Season 4. Der Spieler Subscribe_To_Lag135, der die Konversation startete, warf ein, dass Fortnite besser wird und er die aktuelle Season wirklich genießt.

Einige Spieler stimmen ihm da ganz klar zu und schreiben:

„Das ist echt die beste Season, die Epic je gemacht hat, wenn es um den Content geht.“

„Das klingt vielleicht seltsam, aber ich habe diese Season bisher sehr genossen in dem ich einfach nur grinde. Kurze Challenges und die Stempelkarten sind das beste, das Epic je eingeführt hat. Es gibt einem einfach eine Aufgabe, die man erledigen kann und sich nicht auf das ernste Spielen konzentrieren muss.“

„Ich genieße diese Season ziemlich bisher. Die einzige Anpassung, die ich jedoch machen würde, ist die Entfernung der mythischen Items.“

Mit der positiven Meinung zur Season 4 sind die Spieler nicht alleine, denn auch Twitch-Streamer Ninja ist in dieser Season wieder voll dabei. Ihm scheint Fortnite wieder richtig Spaß zu machen, nachdem er „nichts Positives über die beiden letzten Season zu sagen hat.“

Ninja ist zurück in Fortnite und erzählt über seine Rückkehr.

Der Twitch-Streamer schaute schon im Juli bei Fortnite vorbei, streamte das ganze aber auf YouTube und nicht auf Twitch.

Doch es gibt nicht nur positive Meinungen zur aktuellen Season. Unter dem reddit-Thread und auf Twitter berichten auch einige, dass sie überhaupt nicht zufrieden sind. Die Gründe dafür sind verschieden. Manche überlegen sogar, komplett mit Fortnite aufzuhören. So sagen Spieler unter dem reddit-Thread:

„Da muss ich dir leider widersprechen. Ich spiele schon seit Kapitel 1 Season 2 und ich überlege mir jetzt endlich ganz mit dem Spiel aufzuhören. Es ist einfach nicht mehr das, was es mal war und Epic möchte einfach nicht auf uns hören.“

„Ich bin sehr darüber enttäuscht, dass sie die Story mit Marvel vermischt haben. Ich hoffe, dass es nach Season 4 wieder mit der Original-Geschichte weitergeht.“

„Ich weiß ja nicht, wie es bei Battle Royale ist, aber Gruppenkeile ist sehr viel schlechter geworden. Bis zu dem Punkt, dass ich aufgehört habe zu spielen.“

Ein großer Kritikpunkt scheint das skillbasierte Matchmaking zu sein, das im 2. Kapitel von Fortnite eingeführt wurde. Dieses sollte eigentlich für gleichstarke Gegner sorgen, doch das scheint genau das Gegenteil zu bewirken. Darüber haben sich Spieler schon häufiger beschwert:

Wir werden wohl sehen, wie sich Fortnite in Season 4 weiterentwickelt. Immerhin wird sie uns noch eine Weile begleiten und neue Updates können wieder Änderungen bringen, die das ganze Gameplay beeinflussen. Da kann sich eine Meinung schnell ändern.

Vergessen sollte man aber die iOS-Spieler nicht, denn diese können Season 4 nicht mal spielen. Nach einem Streit zwischen Apple und Epic wurde Fortnite aus dem App-Store entfernt und alle iOS-Spieler wurden in Season 3 zurückgelassen, weil sie ihr Spiel nicht mehr updaten können. Epic warnte Spieler sogar, nicht auf das neue iOS-Update 14.00 upzudaten, denn dann könnte Fortnite komplett auf dem Gerät gelöscht werden.