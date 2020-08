Fortnite: Alle Bosse aus Season 4 und ihre Fähigkeiten – Wo findet man sie?

In Fortnite sind mit dem Start von Season 4 einige neue Features dazugekommen. Dazu gibt es jetzt Superhelden als Mini-Bosse, die euch spezielle Fähigkeiten geben können. Wir zeigen euch, wo ihr die Bosse von Season 4 auf der Map findet.

Was sind Mini-Bosse in Fortnite? Bosse wurden in Season 2 Kapitel 2 eingeführt. Es handelt sich dabei um NPCs, die sich an einem bestimmten Ort mit ihren Handlangern aufhalten. Sie besitzen viel mehr Lebenspunkte als die gewöhnlichen Spieler.

Die Bosse zu besiegen lohnt sich aber, weil sie mythische Waffen und eine Tresor-Schlüsselkarte fallen lassen.

Fortnite: Schlüsselkarten, Bosse und mythische Waffen – Wo findet man sie?

Bosse in Season 4 und ihre Fähigkeiten

Welche Bosse gibt es jetzt? Auch in Season 4 bleibt dieses Feature bestehen. Doch jetzt sind es Marvel-Superhelden aus dem Battle-Pass der Season 4, die ihr besiegen müsst. Habt ihr dies geschafft, lassen die Bosse ihre besonderen Fähigkeiten fallen und ihr könnt sie für den Kampf verwenden.

Bisher scheinen noch nicht alle Superhelden-Bosse auf der Map zu sein. Wir werden den Artikel aber für euch aktualisieren, sobald es mehr Informationen gibt.

Doctor Doom – Fundort und Fähigkeiten

Wo befindet er sich? Doctor Doom ist in die Fortnite-Welt eingetaucht und ist nun bei „Dooms Domain“ (das ursprüngliche Pleasant Park) zu finden. Im nördlichen Teil der kleinen Stadt hat sich Doctor Doom ein Quartier errichtet und ist auch darin vorzufinden.

Doctor Dooms Hauptquartier befindet sich im ursprünglichen Pleasant Park

Welche Fähigkeiten bekommt man? Von Doctor Doom bekommt ihr 2 verschiedene Fähigkeiten für den Kampf:

Doctor Dooms Arkanhandschuhe

Doctor Dooms mystische Bombe

Mit den Arkanhandschuhen könnt ihr eure Feinde mit grünen Energie-Bündeln abfeuern, die ungefähr 35 Schaden verursachen. Außerdem könnt ihr in der Luft schweben, wenn ihr sie anwendet.

Die mystische Bombe funktioniert ähnlich, kann jedoch als „Ball“ geworfen werden und setzt alles in Brand, was sich in der Nähe befindet.

Doctor Doom gibt euch coole Fähigkeiten

Beide Fähigkeiten könnt ihr so oft verwenden, wie ihr möchtet. Jedoch gibt es nach jeder Anwendung einen Cooldown, damit Spieler nicht einfach beliebig damit abfeuern können.

Im Verlaufe der Season werden wohl noch weitere Helden aus dem Marvel-Universum zu Mini-Bossen werden und für Veränderungen auf der Map sorgen. Die Map hat sich schon zum Start von Season 4 verändert, was aber auf den ersten Blick nicht erkennbar ist. Wir haben euch aber alle Änderungen zusammengefasst.