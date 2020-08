Fortnite: Alle neuen Skins aus Season 4 und Leaks

In Fortnite: Battle Royale ist nun Season 4 von Kapitel 2 aktiv. Wir zeigen euch hier auf MeinMMO alle neuen Skins aus Update 14.00 und weitere Leaks für wohl noch kommende Outfits.

Was sind das für Skins in Season 4? Mit dem neuen Update 14.00 in Fortnite startete Season 4 von Kapitel 2. Die meisten Skins des Battle Pass konnte man schon im Trailer zur neuen Season bewundern. Dazu kamen noch die üblichen Aktionen der fleißigen Dataminer, die in den Tiefen des Codes weitere Hinweise auf Skins gefunden haben, die demnächst wohl im Shop oder bei Events auftauchen werden.

Wir zeigen euch daher hier eine Übersicht der bereits vorgestellten Outfits. Dazu kommt dann noch eine Übersicht über die geleakten Skins und Cosmetics. Freilich dürfen auch Rückenteile und Gleiter nicht fehlen

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt Kann es sein, das Marvel-Helden gerade das Thema sind?

Alle Skins aus Season 4 Kapitel 2

Das sind die Skins: Der Dataminer Lucas7yoshi stellte via Twitter schon im Vorfeld die geleakten Skins vor, die er im Code gefunden hatte.

Wie mittlerweile aus dem Trailer zu Season 4 bekannt ist, liegt der Fokus diesmal auf den Marvel-Helden.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Dazu gabs dann noch Leaks von düsteren Versionen von bereits bekannten Skins. Außerdem sind einige der Leaks nur mit dem Namen bekannt. Wir haben euch alle Skins aufgelistet.

Die Namen der Skins aus dem Battle-Pass

Storm

Groot

Wolverine

Jennifer Walters (She Hulk)

Tony Stark (Iron Man)

Thor

Doctor Doom

Mystique Fade

Die Namen der zusätzlichen Skins

Dark Skully

Dread Fate

Dread Omen

Stark Auto-Defence Unit

Doombot Agent

Tart Tycoon

Skin Leaks aus Season 3 – Back Bling, Emotes und Gleiter

Was wurde noch gefunden? Neben den neuen Skins gibt es noch viel mehr optischen Schnickschnack. Darunter sind Gleiter, Emotes, Erntewerkzeuge und Rocket Raccoon als Pet! Außerdem scheint es für jeden Helden eigene Awakening-Emotes zu geben, mit der sie ihre wahren Kräfte entfesseln.

Das sind die Back Blings: Bei den Rückenteilen haben die Entwickler einige coole Items parat. Jeder der Marvel-Helden bekommt hier sein eigenes Teil. Zu Storm gehört ihr Umhang, She Hulk bekommt eine Wage und Iron Man ein Technik-Ding.

Kurioserweise hat Groot sich selbst als Baby dabei und der schon seit Langem bekannte Skin Flytrap bekommt endlich seinen eigenen Back Bling.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Das Highlight ist hier aber klar das neue „Pet“. Das stellt nämlich den legendären Psycho-Waschbären Rocket dar, den man definitiv niemals als Waschbär bezeichnen sollte. Wer also schon immer einen wütenden, Waffentragenden Nicht-Waschbären auf dem Rücken haben wollte, kann dies jetzt machen.

Gibt es hier unter den neuen Skins und Items etwas, was euch besonders gut gefällt? Dann lasst es uns doch in den Kommentaren hier unter dem Artikel wissen! Dann könnt ihr jedem mitteilen, mit welchen Outfits ihr die neu gestaltete Map in Season 4 von Kapitel 2 in Fortnite unsicher machen wollt.