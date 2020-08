Der Trailer für den Battle Pass aus Season 4 in Chapter 2 von Fortnite: Battle Royale ist jetzt da. Darin seht ihr bekannte Helden wie Iron Man, Wolverine und sogar Rocket Raccoon.

Was bringt Season 4? Heute, am 27. August 2020, startete in Fortnite: Battle Royale die vierte Saison von Kapitel 2. Auf euch warten jetzt also viele neue Skins und Accessoires und weitere optische Änderungen.

Wie immer, zum Start einer neuen Season, veröffentlicht Epic Games einen Trailer, der den Battle Pass vorstellt. Dazu gibt es auch einen neuen Trailer für Season 4 – Nexus War.

Der Trailer zu Season 4 steckt voller Action und bekannter Superhelden-Gesichter. Damit bekommt ihr schon mal einen Eindruck davon, was ihr euch in den nächsten Wochen in Fortnite: Battle Royale verdienen könnt, wenn ihr euren Battle Pass hochlevelt.

Wir binden euch hier den YouTube-Trailer ein, der Gameplay zeigt:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Der Trailer beginnt mit einem Blick auf den S.H.I.E.L.D. Helicarrier und zeigt dann Gameplay mit viel Action in Fortnite.

Das sind die Highlights: Ganz klar zielt der neue Battle Pass auf die Spieler ab, die sich im Marvel-Universum wohlfühlen und Helden wie Iron Man oder Wolverine feiern.

Im Trailer sieht man, wie viele der Helden besondere Fähigkeiten einsetzen. Wolverine greift mit seinen Klauen im Nahkampf an, She-Hulk springt mit viel Kraft von einem Gebäude zum anderen und sorgt beim Aufprall offenbar für großen Flächenschaden.

Im Trailer sieht man die folgenden Helden:

Thor

Wolverine

Iron Man

She-Hulk

Doctor Doom

Storm

Mystique

Groot

und auch Rocket Racoon hat einen kurzen Auftritt

Wie der Beschreibung des YouTube-Trailers zu entnehmen ist, schaltet man Wolverine wohl erst später im Laufe der Season 4 frei.

Die Geschichte, die während des Trailers erzählt wird, handelt von Galactus dem Weltenverschlinger. Gemeinsam mit den neuen Superhelden in Fortnite sollt ihr Galactus besiegen und damit „die Realität“ retten.