Fortnite Server down – Update 14.00 startet heute die Season 4

Heute, am Donnerstag, den 27. August, gehen die Fortnite-Server auf allen Plattformen (PC/Mac, PS4, Xbox One, Switch, iOS, Android) down. In der Zeit wird das neue Update 14.00 aufgespielt. Was steckt im neuen Patch? Und wann kommt die neue Season 4 in Fortnite?

Was passiert heute in Fortnite? Das Update 14.00 wird heute auf allen Plattformen aufgespielt. „Fortnite Status“ hat das Update auf Twitter angekündigt. Das ist der „Season 4“-Start.

Wann kommt die neue Season in Fortnite? Mit dem Update 14.00 startet heute, am 27. August, die Season 4 – Kapitel 2 in Fortnite. Bisher scheint das Thema der neuen Season Marvel und Superhelden zu sein.

Wie man schon in den Teasern sehen konnte:

Der Donnergott Thor spielt wohl eine wichtige Rolle in Season 4

Fortnite-Server werden heruntergefahren – wann und wie lange?

Downtime-Start am Vormittag: Die Downtime wird um 8:00 Uhr deutscher Zeit beginnen. Um 7:30 könnt ihr euch also zum letzten Mal in eine Runde einloggen. Danach werden die Server heruntergefahren und Fortnite wird down sein.

Wie lange dauern die Wartungsarbeiten? Da mit dem Update 14.00 eine neue Season eingeleitet wird, könnten die Wartungsarbeiten länger dauern als gewohnt.

Technische Probleme oder anderweitige Verzögerungen können die Wartungsarbeiten zudem weiter ausdehnen. Sollte das der Fall sein, erfahrt ihr es hier auf MeinMMO.

Bevor Spieler die neue Season erkunden können, werden die Fortnite-Server heruntergefahren

Welche neuen Inhalte bringt das Update 14.00 zum Season 4 Start?

Was wird es Neues im Battle-Royale-Modus geben? Der Start von Season 4 könnte einige Veränderungen bringen. Zwar haben wir zum Ende von Season 3 kein Live-Event erhalten, doch durch die Comics im Spiel wird eine Geschichte angeteasert, die für einigen Wirbel im Spiel sorgen könnte.

Etwas, was bestimmt mit dem Start der Season 4 kommen wird, ist ein neuer Battle-Pass. Hier bleibt es noch zu sehen, ob der Pass komplett mit Marvel-Superhelden gefüllt sein wird.

Wie wird wohl der neue Battle-Pass aussehen mit der Marvel-Kollaboration?

Was bringt das Update für den Modus „Rette die Welt“? Nachdem der PvE-Modus von Fortnite aus dem Early-Access gekommen ist, hat dieser nicht mehr den gleichen Ablauf wie der Battle-Royale-Modus.

Da es dort nun eigene Seasons gibt, ist unklar, ob das Update 14.00 auch für Rette die Welt ein paar Neuerungen bringen wird.

Nur noch wenige Stunden müssen Spieler warten, bis es endlich mit der neuen Season 4 losgeht. Doch nicht für alle, denn auf iOS-Geräten bleibt Fortnite weiterhin gesperrt und so werden die Spieler dort nicht auf das neue Update wechseln können. Wie Epic auch sagt: Diese Spieler werden leider in Season 3 zurückgelassen.