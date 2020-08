Fortnite verspricht riesigen Krieg mit Thor – Erste Map-Risse gesichtet

In Fortnite wird es langsam wieder richtig spannend! Ein Teaser zur Season 4 Chapter 2 hat einen Krieg angekündigt und Superheld Thor spielt da wohl eine große Rolle.

So steht es um Fortnite: Am Freitag zeigte Fortnite den ersten Teaser zu Season 4. Dort sah man Thor in einem Fortnite-Logo und nun ist die Vermutung groß, dass es wieder zu einer Marvel-Kollaboration kommt.

Die Teaser dazu gehen nun weiter. Im Spiel selbst tauchte ein kleiner Comic auf, der ein Gespräch zwischen Thor und Galactus zeigt. Galactus ist ein Weltenverschlinger, der sich durch die Zerstörung von Planeten ernährt.

Das Gespräch und auch ein passender Teaser auf Twitter zeigen, dass der Welt von Fortnite bald ein großer Krieg bevorsteht.

Link zum Twitter Inhalt

Thor will Fortnite warnen – Erste Map-Risse

Das zeigt der Comic: In mehreren kleinen Bildern sieht man ein Gespräch zwischen Thor und Galactus. Der Weltenverschlinger ist auf dem Planeten von Thor gelandet, um sich auszuruhen und neue Kraft zu tanken.

Nachdem Galactus dann einen neuen Planeten verschlungen hat, sieht er plötzlich eine neue Welt, die scheinbar von unendlicher Macht gebündelt wird.

Galactus macht sich dann auf den Weg zu der Welt und Thor möchte ihn aufhalten. Das klappt aber nicht, sodass Thor nun den Planeten warnen muss, bevor Galactus auch ihn verschlingen wird.

Wir binden euch hier ein Video ein, dass den ganzen Comic zeigt:

Ab Minute 1:41 wird der Comic gezeigt.

Das könnte dahinter stecken: Die mächtige Welt mit der vielen Energie dürfte wohl die Welt von Fortnite sein. Immerhin gab es bereits mehrere Hinweise auf Thor in Fortnite und auf Twitter heißt es, dass der Auftakt zum Krieg begonnen hat. Ein Krieg zwischen den Fortnite-Spielern und Galactus scheint also denkbar zu sein.

Welche Rolle Thor dabei spielt, ist noch unklar. Er könnte sich mit den Spielern verbünden, denn immerhin möchte er auch die Spieler warnen.

Das ist nun aufgetaucht: Schaut man auf der Map von Fortnite nach oben, dann erkennt man erste Risse. Solche Risse sind bereits mehrfach aufgetaucht und standen bisher für viel Veränderung in Fortnite. Aktuell sind die Risse noch klein, doch sie könnten schon bald größer werden.

Wann könnte dort was passieren? Die Season 4 von Fortnite soll am 27. August beginnen. Rund um dieses Datum können wir also mit einem Krieg rechnen.

Bislang sind die Infos zum Ende von Season 3 und zum Start von Season 4 noch recht dünn. Wir haben euch alle Theorien und bestätigten Infos dazu zusammengetragen.