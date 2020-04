Fortnite: Battle Royale schickt Deadpool Verstärkung. Nachdem es 2019 schonmal Marvel-Skins gegeben hatte, könnt ihr nun weitere Charaktere aus dem Marvel-Comic-Universum verkörpern und die nagelneuen X-Force-Skins erwerben.

Was ist die X-Force? Wer sich in der Welt der Marvel-Comics auskennt oder den jüngsten Deadpool-Film gesehen hat, kennt die X-Force. Das ist ein weiteres Superhelden-Team um den Zeitreisenden Söldner und Supersoldaten Cable. Mit im Team sind unter anderem die X-Men-Helden Psylocke und Domino. Cable und Domino waren zuletzt ebenfalls in Deadpool 2 zu sehen.

Nachdem Fortnite schon Deadpool als Skin in Season 2 eingeführt hat, passt die X-Force super zum Flair der aktuellen Season mit ihren Helden und Schurken. Daher hat Epic nun die drei neuen Skins samt Ausrüstung ins Spiel gebracht.

Wie bekommt man die neuen X-Force-Skins mit Psylocke, Cable und Domino?

Das sind die Angebote im Shop: Die drei neuen Skins von Cable, Psylocke und Domino bekommt ihr nicht als Boni im Spiel. Vielmehr sind es zeitlich begrenzte Shop-Angebote, die ihr mit V-Bucks bezahlen müsst. Die folgenden Angebote bietet Epic hier an:

Psylocke mit Rückenteil: 1.500 Bucks

Cable mit Rückenteil: 1.500 Bucks

Domino mit Rückenteil: 1.500 Bucks

Erntewerkzeug „Risikoklinge“: 800 Bucks

Erntewerkzeug „Unaufhaltbare Kraft“: 800 Bucks

Erntewerkzeug „Psi-Dolch“: 1.200 Bucks

Gleiter „Psi-Gleiter“: 1.200 Bucks

Gegenstandspaket mit den Erntewerkzeugen und dem Gleiter: 2.000 Bucks

Alle drei Skins im Bundle: 3.000 Bucks

Das ist Psylockes Psi-Dolch für 1.200 Bucks

Psylockes Psi-Gleiter für 1.200 Bucks

Dominos Dolche für 800 Bucks

Der Hammer von Cable für 800 Bucks

Psylocke für 1.200 Bucks

Domino für 1.200 Bucks

Cable für 1.200 Bucks

Mit dem aktuellen Deal ist es das zweite Mal, dass Fortnite Marvel-Skins anbietet. Das letzte Mal gab es Black Widow und Star Lord zum Release des Avengers-Films Endgame 2019.

Was kostet das alles? Wenn ihr also alles haben wollt, müsst ihr insgesamt 5.000 Bucks blechen, was in etwa 50 Euro entspricht.

Warum sehen die so komisch aus? Die Skins orientieren sich dieses Mal nicht an den populären Live-Action-Filmen, sondern an den Original-Comic-Outfits. Daher sieht vor allem Domino im Spiel ganz anders aus, als in Deadpool 2.

So sahen Cable, Deadpool und Domino im letzten Film Deadpool 2 aus.

Wie schon erwähnt, passen die neuen Skins super zum Thema von Season 2 von Kapitel 2 in Fortnite. Doch mittlerweile ist auch endlich bekannt, wann die heiß ersehnte Season 3 von Fortnite starten soll. Erfahrt hier alles zur kommenden Season in Epic Games Battle-Royale-Hit.