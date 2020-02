Fortnite: So könnt ihr den Deadpool-Skin freischalten

Season 2 ist heute am 20. Februar in Fortnite gestartet. Es gibt wieder einen neuen Battle-Pass. Doch bei diesem kann man sich den Marvel-Charakter Deadpool als Skin freischalten. Wir zeigen euch, wie das funktioniert.

Was ist das für ein Skin? Als verstecktes Easter-Egg ist der Marvel-Charakter Deadpool im Battle-Pass der Season 2 enthalten.

Im „Top Secret“-Trailer zu Season 2 kann man Deadpool ebenfalls kurz erkennen:

Wer genau hinsieht, entdeckt Deadpool im Trailer zu Fortnite Season 2

Dieser wird aber nicht automatisch mit dem Kauf des Battle-Passes freigeschaltet und wird auch nicht Übersicht angezeigt. Es handelt sich hier wohl um den geheimen Skin der Season 2.

So sieht der Deadpool-Skin aus:

Der Dataminer FireMonkey hat diese Aufgaben gefunden und auf Twitter gepostet.

Deadpool-Skin freischalten – So geht’s

Damit man sich den Skin freischalten und als Deadpool spielen kann, muss man zuerst ein paar wöchentliche Aufgaben erledigen. Wir zeigen euch, wie das funktioniert.

Da wohl nur eine Challenge pro Woche freigeschaltet wird, werden wir den Artikel für euch aktualisieren, sobald die nächste Aufgabe verfügbar ist.

1. Phase der Aufgaben

Wenn ihr den Deadpool-Skin haben möchtet, müsst ihr zuerst:

Den Battle-Pass dieser Season kaufen

Eine goldene Lüftung finden

Den geheimen Raum betreten

Den Computer durchsuchen

Die versteckte Nachricht von Deadpool an Epic Games finden

Dem Busfahrer nicht danken, wenn ihr aus dem Battle-Bus springt

Wo befindet sich die goldene Lüftung? Wenn ihr den Battle-Pass gekauft habt, könnt ihr zurück zum Hauptquartier. Dort befindet sich eine goldene Lüftung, die ihr auswählen könnt.

Habt ihr diese ausgewählt, werdet ihr in einen geheimen Raum kommen.

Das ist die goldene Lüftung, die ihr finden müsst:

Was muss man beim Computer durchsuchen? Sobald ihr euch im geheimen Raum befindet, könnt ihr einen Computer anklicken. Dabei öffnet sich ein Fenster und ihr werdet automatisch eingeloggt.

Unten links seht ihr eine Taste, die ihr drücken müsst, damit sich die Herausforderungen öffnen.

Die erste Aufgabe lautet: Ihr werdet eine Herausforderung freischalten. Und zwar müsst ihr den Brief von Deadpool finden, den er Epic Games geschrieben hat.

Dafür müsst ihr den Computer wieder verlassen und zurück zum geheimen Raum gehen. Am Boden findet ihr den Brief, den ihr anklicken könnt.

Der Brief wird sich öffnen. In dem Brief erzählt Deadpool „Wade“ dass er sich ein neues Design für den Battle-Bus ausgedacht hat und froh wäre, wenn sie das ins Spiel bringen würden.

Das ist der Brief von Deadpool an Epic Games:

Die erste Aufgabe der Woche 1

Ihr habt nun die erste Phase der Aufgaben gelöst und könnt die erste Wochen-Challenge erledigen.

Diese ist ziemlich einfach, denn ihr sollt lediglich dem Busfahrer nicht danken, wenn ihr aus dem Battle-Bus springt. Das Ganze müsst ihr auch nur einmal machen.

Welche Belohnung erhält man dafür? Habt ihr alle diese Schritte erledigt und die erste Aufgabe erfüllt, bekommt ihr einen Deadpool-Banner für euren Spind.

So sieht der Deadpool-Banner aus:

Diese Map-Änderungen brachte Season 2 in Fortnite: