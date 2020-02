Schnell leveln in Fortnite: Battle Royale Kapitel 2 kann schwierig sein. Wir zeigen euch Tipps, damit ihr euren Battle-Pass schneller auf Stufe 100 leveln könnt.

Damit man eine Battle-Pass-Stufe aufsteigen kann, muss man 80.000 Erfahrungspunkte sammeln und das kann in Season 2 ziemlich lange dauern.

Es gibt jede Woche ein paar Herausforderungen und zusätzlich eine tägliche Mission, die euch Erfahrungspunkte bringen, doch sobald man diese erledigt hat, muss man sich andere Wege suchen, um EP zu farmen.

Wer aber schneller leveln möchte, um sich die Skins aus dem Battle-Pass der Season 2 freizuschalten, sollte diese Tricks beachten.

Level 100 erreichen in Season 2 – Tipps

Es gibt verschiedene Wege, um Erfahrungspunkte zu sammeln. Wir zeigen euch eine Übersicht, auf welche Dinge ihr besonders achten solltet, damit ihr aus euren Spielen das Beste holen könnt.

Erfahrungspunkte sammeln in Gruppenkeile

Was ist das für ein Modus? Im Fortnite-Modus Gruppenkeile treten 2 Teams, mit jeweils 20 Spielern gegeneinander an. Das Team, das als erstes 125 Eliminierungen erzielt, hat gewonnen.

Gruppenkeile wurde mit dem Update 12.00, das Season 2 eingeläutet hat, verändert.

In Gruppenkeile wird man nicht direkt eliminiert, sondern kann immer wieder auf der Map respawnen.

Dieser Modus eignet sich besonders weil:

Man meistens mehr Kills/Assists erzielt (150 EP pro Kill)

Viele Truhen und Munitionskisten durchsucht

Mehr Vorratslieferungen findet

Auszeichnungen sammeln kann (5 Eliminierungen in einem Match, Sturmgewehr-Spezialist)

Alle diese Aktionen bringen euch Erfahrungspunkte und je mehr ihr davon sammeln könnt, desto höher wird die EP-Belohnung sein.

Was unterscheidet Gruppenkeile von normalen Modi? In diesem Modus schließt sich die Sturmzone langsamer, dafür gibt es eine „Endzone“, in der sich die Teams gegenseitig bekämpfen. Landet am besten zu Beginn an einem Ort, bei dem sich keine Kameraden befinden.

So habt ihr genügend Zeit, um diesen Ort für euch alleine zu looten und viele Erfahrungspunkte für Truhen/Munitionskisten zu sammeln.

Danach startet ihr voll ausgerüstet in den Kampf und versucht so viele Eliminierungen wie möglich zu erreichen. Dies wird euch ebenfalls eine Menge EP bringen.

XP-Münzen sammeln – Fundorte

Eine weitere Möglichkeit, um EP zu farmen, sind die XP-Münzen, die ihr finden und sammeln könnt. Diese bringen jeweils zusätzliche Erfahrungspunkte.

Es gibt sie in verschiedenen Farben und je nach Seltenheit geben sie euch mehr oder weniger EP. Das sind die verschiedenen XP-Münzen:

Grüne XP-Münze

Blaue XP-Münze

Lila XP-Münze: Gibt gesamt 1250 EP (wenn man alle kleinen Münzen einsammelt)

Goldene XP-Münze

XP-Münzen Fundorte auf der Map:

Die goldene XP-Münze findet ihr bei „The Grotto“, im verschlossenen Tresor. Diesen Tresor könnt ihr nur mit der Schlüsselkarte öffnen, die ihr von dem Mini-Boss Brutus erhaltet.

Von Brutus bekommt ihr ebenfalls die starke, mythische Mini-Gun:

Wichtig: Außer der lila XP-Münzen scheinen die anderen Münzen verbuggt zu sein. Wenn ihr sie einsammelt, wird euer EP-Fortschritt nicht angezeigt. Epic hat auf dem Fortnite-Trello bestätigt, dass es sich dabei nur um einen visuellen Bug handelt.

Der EP-Fortschritt wird zwar nicht angezeigt, sollte aber trotzdem die verdienten Erfahrungspunkte zählen. Deshalb ist bisher noch unklar, wie hoch die EP-Punkte der verschiedenen Münzen genau sind. Epic ist daran diesen Fehler zu beheben.

Tägliche Medaillen-Stempelkarte

Die tägliche Medaillen-Stempelkarte wurde mit dem Start von Kapitel 2 in Fortnite eingeführt. Täglich gibt es eine neue Karte, mit der man EP sammeln kann. Es gibt verschiedene Aktionen, die ihr erfüllen müsst, damit ihr Erfahrungspunkte sammelt wie:

Eliminierungen erzielen

Überleben

Truhen durchsuchen

Meistens werden diese Aktionen im Spiel automatisch erledigt, doch es ist wichtig die Stempelkarte jeden Tag auszufüllen. Eine volle Medaillen-Stempelkarte belohnt euch nämlich mit 60.000 EP.

Für einen Level-Aufstieg braucht man 80.000 EP. Wenn ihr also eine Stempelkarte ausfüllt, habt ihr schon einen großen Teil eines Level-Aufstiegs geschafft.

Mit der Medaillen-Stempelkarte könnt ihr euch einige Erfahrungspunkte sammeln

Wenn ihr diese Tipps anwendet und im Spiel darauf achtet, solltet ihr so viele Erfahrungspunkte wie möglich sammeln. Dies wird euch den Weg bis Level 100 sicher erleichtern.

Warum lohnt es sich schnell auf Level 100 zu kommen?

Wer schnell auf Level 100 kommt, kann sich auf dem Weg dahin und auf Level 100 einige coole Skin-Belohnungen verdienen. Wir zeigen euch, warum es sich lohnt schneller auf Level 100 zu kommen.

Der Battle-Pass der Season 2

Der Battle-Pass ist mit 100 Stufen ausgestattet. Auf jeder Stufe kann man sich eine neue Belohnung freischalten. Diese Belohnungen aus dem Battle-Pass der Season 2 lohnen sich besonders:

Die 7 Skins

7 lustige Emotes

1.500 V-Bucks

7 Spitzhacken

Die Gleiter, die in dieser Season besonders cool sind

In dieser Galerie seht ihr alle Skins aus dem Battle-Pass:

Maya

Agent Peely

Brutus

TNTina

Meowscles

Skye

Midas

Ein besonderes Highlight aus Season 2 ist der geheime Skin. Ihr könnt euch mit dem Kauf des Battle-Passes zusätzlich noch einen Deadpool-Skin freischalten.

Sobald ihr den Battle-Pass gekauft habt, könnt ihr an den wöchentlichen Missionen teilnehmen, um euch verschiedene Deadpool-Belohnungen freizuschalten.

Gold-Varianten der Skins

Mit dem Erreichen von Level 100 in Fortnite könnt ihr nicht nur alle Belohnungen des Battle-Passes freischalten, sondern auch spezielle Stil-Varianten für die Skins.

Die goldenen Stil-Varianten sind aber erst verfügbar, sobald ihr Level 100 erreicht habt. Dort hört es aber noch nicht auf, denn ihr müsst noch weiter leveln, damit die Stile verfügbar sind.

Auf diesen Leveln bekommt ihr die Gold-Varianten der Skins:

Wenn man alle diese Stil-Varianten erhalten möchte, sollte man sich besser beeilen und so schnell wie möglich hochleveln, denn sonst könnte es knapp werden, wenn das EP-System weiter so bleibt.

Habt ihr noch weitere Tricks, wie man in Fortnite schneller leveln kann? Schreibt es uns doch in die Kommentare!