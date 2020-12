Fortnite: 3 Tipps, wie ihr schneller Goldbarren sammeln könnt

Der Start von Season 5 in Fortnite: Battle Royale brachte eine neue Währung ins Spiel: Goldbarren. Mit diesen kann man sich coole Waffen freischalten. Wir zeigen euch Tipps, wie ihr die Barren schnell sammeln könnt.

Was sind Goldbarren? Die Barren wurden als neue Währung in Season 5 – Kapitel 2 eingeführt. Anders als bei den V-Bucks, kann man diese jedoch nur in Spielrunden verwenden und Waffen anstatt Cosmetics freischalten.

Die einzige Möglichkeit, um Goldbarren zu ergattern, ist sie im Spiel zu finden und zu sammeln. Ihr könnt sie also nicht mit Echtgeld kaufen. Das kann aber länger dauern und deshalb haben wir hier Tipps für euch, wie das schneller funktioniert.

Wozu braucht man Goldbarren? Die neuen Kopfgeld-Charaktere akzeptieren die Goldbarren als Bezahlung. Die Barren können dann für diese Gegenstände eingesetzt werden:

Exotische Waffen

Upgrades

Dienstleistungen: Bodyguards zum Schutz

Informationen

Für eine exotische Waffe braucht ihr jeweils 1.225 Goldbarren. Ein hoher Preis für eine Waffe, die ihr nur in einer Runde benutzen könnt. Deshalb ist es gut, wenn man schnell eine Menge Barren ansammeln kann.

Die neue Währung in Fortnite: Goldbarren

Goldbarren schneller sammeln

Es gibt verschiedene Wege, um Goldbarren zu sammeln. Wir zeigen euch eine Übersicht, auf welche Dinge ihr besonders achten solltet, wenn ihr euch in kürzerer Zeit einen Reichtum aneignen möchtet.

Wie kriegt man überhaupt Goldbarren? Es gibt verschiedene Methoden, wie ihr an die begehrte Währung kommt. So sind sie zu finden:

Als Belohnung für erfolgreiche Kopfgeldjagden

Zerstörung von Gegenständen auf der Map

Eliminierungen von Spielern

Durchsuchung von Truhen und Kassen

Challenges, die mit Barren belohnen

Fortnite: Kopfgelder abschließen und Goldbarren sammeln in Season 5 – So geht’s

Barren in Gruppenkeile sammeln

Was ist das für ein Modus? Im Fortnite-Modus Gruppenkeile treten 2 Teams mit jeweils 20 Spielern gegeneinander an. Das Team, das als Erstes die vorgegebene Zahl an Eliminierungen erzielt, hat gewonnen.

In diesem Modus wird man nicht direkt eliminiert, sondern kann immer wieder auf der Map respawnen.

Deshalb eignet sich dieser Modus: Goldbarren können sich an verschiedenen Orten verstecken. Wenn ihr also mit eurer Spitzhacke fleißig Gegenstände zerstört, werdet ihr immer wieder ein paar Barren finden. Wenn ihr diese Dinge in Gruppenkeile beachtet, werdet ihr schnell eine große Menge finden:

Landet an einem Ort und zerstört so viele Gegenstände, wie ihr könnt

Durchsucht auf dem Weg alle Truhen und Kassen, die ihr findet

Sobald euch der Sturm eliminiert, begebt ihr euch in den Kampf

Eliminiert so viele Gegner wie möglich – vergesst nicht, die Goldbarren aufzusammeln, die sie fallen lassen

Wenn ihr euch also in der ersten Hälfte darauf konzentriert viele Gegenstände zu zerstören und alles zu looten, werdet ihr schon eine schöne Menge an Goldbarren beisammen haben. Als Bonus könnt ihr dann die Barren abstauben, die eliminierte Gegner fallen lassen.

Da ihr im Modus Gruppenkeile immer wieder respawnen könnt, habt ihr auch keinen Druck und könnt die Zeit für das Sammeln von den Goldstücken aufbrauchen.

Im Modus Gruppenkeile kehrt ihr nach einer Eliminierung immer wieder zurück auf die Map

Nehmt verschiedene Aufträge von NPCs an

Was ist damit gemeint? Der Start von Season 5 brachte ebenfalls NPC-Charaktere, die an verschiedenen Orten auf der Map verteilt sind. Sprecht ihr mit ihnen, können sie euch Aufträge erteilen.

Fortnite: Alle Charaktere in Season 5 – Fundorte auf der Karte

Ihr könnt entweder Kopfgeldjadgen starten oder andere Aufgaben im Spiel erledigen. Die Belohnung dafür sind Goldbarren. Es gibt verschiedene Wege, wie ihr euch die Währung verdienen könnt:

Startet eine Kopfgeldjagd und eliminiert die gesuchte Person selbst – dafür gibt es 70 Goldbarren (kann immer wieder gemacht werden in einer Runde)

Startet die Kopfgeldjagd und wartet, bis ein anderer Spieler die Person eliminiert – dafür gibt es 35 Goldbarren

Erledigt andere Aufgaben wie Material sammeln, die euch erteilt werden – dafür gibt es ebenfalls 35 Goldbarren pro Aufgabe

Wenn ihr also so viele Goldbarren wie möglich sammeln wollt, könnt ihr diese Schritte mehrmals in einer Runde wiederholen und euch nur darauf konzentrieren.

Die NPCs warten nur darauf, euch Aufträge zu erteilen

Durchsucht Gold-Tresore

Was müsst ihr machen? Die „schnellste“ Methode, um Goldbarren zu finden, sind die Tresore auf der Map. Findet und durchsucht ihr nämlich einen davon, bekommt ihr gleich 100 Goldbarren pro Tresor.

Es wäre also eigentlich die schnellste und einfachste Methode, doch weil sie so erfolgreich ist, ist sie umso schwieriger. Die Tresore spawnen nämlich nicht immer, auch wenn ihr die Location kennt. Wollt ihr also diesen Weg gehen, müsst ihr bedenken, dass ihr nicht immer erfolgreich sein werdet.

In diesem Video seht ihr, wo die Tresore jeweils spawnen können:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt Hier seht ihr Fundorte der Tresore, die Goldbarren enthalten

Habt ihr jedoch Glück und findet den Tresor an dieser Stelle, werdet ihr mit einer großen Menge belohnt. Eine Suche danach, kann sich also eindeutig lohnen.

Nutzt ihr diese Methoden schon oder habt ihr weitere Methoden, die euch bei der schnellen Goldbarren-Suche helfen? Teilt sie uns doch in den Kommentaren mit!