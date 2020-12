Mit dem Start von Season 5 in Fortnite: Battle Royale kam eine neue Schrotflinte dazu. Diese hat ein geheimes, lustiges Feature, das ihr bestimmt noch nicht entdeckt habt. Wir zeigen euch, welches das ist.

Was ist das für eine Waffe? Die Dragons-Breath-Schrotflinte gehört zu den neuen Waffen in Season 5 Kapitel 2. Wie schon der Name verrät, handelt es sich dabei um eine Shotgun, die wie ein Drache Feuer spuckt.

Das Ganze geht nicht spurlos an Spielern vorbei, denn mit 133 Schaden, in der epischen Version, zieht sie eine ordentliche Portion an Lebenspunkten und Schild ab. Doch die langsame Nachladezeit von 4,3 Sekunden könnte den einen oder anderen bei dieser Waffe stören.

Das kann die Schrotflinte noch

Spieler entdecken geheimes Feature: Eine Schrotflinte, die Feuer spucken kann, muss wohl noch weitere Fähigkeiten haben, dachte sich wohl der Spieler Nephix. Er befand sich nämlich gerade in einer Runde, als er auf ein Lagerfeuer traf. Mit der Dragons-Breath-Schrotflinte ausgerüstet, schoss er auf das aufgestellte Lagerfeuer. Der Clip dazu wurde auf reddit geteilt:

Sein Schuss bewirkte tatsächlich etwas: Das Lagerfeuer entzündete sich und brannte lichterloh. Der Spieler konnte sich nun gemütlich ans Feuer setzen und von der Heilungskraft profitieren.

Wer sich also nicht hinstellen und mit dem Lagerfeuer interagieren möchte, um es zu entfachen, kann wohl einfach eine Munition aus der Schrotflinte verbrauchen. Ob das tatsächlich besser ist, muss dann jeder für sich entscheiden.

„Fortnite wird immer realistischer“

Was meint die Community zu diesem „Trick“? Unter dem Clip auf reddit tauschen sich einige Spieler zu diesem geheimen Feature aus. Viele fragen sich, ob das wirklich nützlich ist, andere finden das einfach ein cooles, witziges Detail. Einige machen sich sogar über die Schrotflinte lustig so sagen sie:

„Fortnite wird immer realistischer.“

„Und während du wartest, bis dein Leben aufgefüllt wird, ist die Schrotflinte fast wieder nachgeladen!“

„Echt cool, aber auch unnötig. Ist aber ein cooles Detail.“

„Ich würde diese Methode nutzen, wenn die Shotgun nicht 45 Jahre bräuchte, um wieder nachzuladen.“

„Es ist nur ein Fun Fact und kein Trick, weil du einfach Munition verschwendest.“

„Danke für diesen hilfreichen Tipp! Statt einfach einen Knopf zu drücken, um das Feuer zu entfachen, kann ich jetzt 4 Patronen verschwenden. Genial!“

Die neue Schrotflinte scheint nicht bei allen Spielern gut anzukommen

Die Drachen-Schrotflinte ist nicht die einzige Waffe, die in Season 5 eingeführt wurde. Jetzt gibt es nämlich exotische Waffen, die selten und nur von NPCs zu erhalten sind. Dafür sind sie auch stark und haben spezielle Fähigkeiten. In unserer Übersicht zeigen wir euch alle neuen exotischen Waffen der Season 5.