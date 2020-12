Fortnite: Season 5 – Alle neuen Waffen und Items

Das Arsenal ändert sich zum Start von Fortnite Chapter 2 Season 5. Hier ist alles, was es über die neuen und entfernten Waffen zu wissen gibt.

Eine neue Saison bedeutet eine Veränderung im Arsenal. Bei der Einführung von Fortnite Kapitel 2 Season 5 wurden viele Waffen aus dem Spiel entfernt, während andere implementiert wurden. Hier findet ihr alles, was ihr über diese Veränderungen wissen müsst!

Neue Waffen

Amban Sniper Rifle

Wie man es bekommt: Eliminiert den Mandalorianer in der Nähe seines Schiffes in dem sandigen Gebiet in der Mitte der Karte.

Werte:

Schaden: 110 (Körper)

Magazingröße: 1

Nachladezeit: 2,4 Sekunden

Mandalorian Jetpack

Wie man es bekommt: Eliminiert den Mandalorianer in der Nähe seines Schiffes in dem sandigen Gebiet in der Mitte der Karte.

Booms Sniper Rifle

Dragons Breath Shotgun

The Dub

Werte:

Schaden: 133

Feuerrate: 1 Schuss pro Sekunde

Magazingröße: 4

Nachladezeit: 4,3 Sekunden

Shadow Tracker

Waffen aus dem Vault und in den Vault

Diese Waffen verließen den Vault:

Tac Shotgun

Charge Shotgun

Double Barrel Shotgun

P90

SMGs

Heavy Assault Rife

Diese Waffen sind jetzt im Vault:

Revolver

Fire Trap

Scoped Assault Rifle

Pump Shotgun

Combat Shotgun

Scar

Bolt-Action Sniper Rifle

Tac SMG

LMG

Stark Industries Energy Rifle

Stark Industries Jetpack

Stark Supply Drones

Waffen, die für immer entfernt wurden: Das sind die Superkräfte und Waffen der Helden, die jetzt das Spiel verlassen haben.

Doctor Doom’s Arcane Gauntlets

Doctor Doom’s Mystical Bomb

Silver Surfer’s Board

Groot’s Bramble Shield

Iron Man’s Repulsor Gauntlets

Iron Man’s Unibeam

Thor’s Mjolnir Strike

Storm’s Whirlwind Blast

Wolverine’s Claws

Black Panther’s Kinetic Armor

She Hulk’s Fists

Venom’s Smash & Grab

Dieser Artikel erschien ursprünglich auf der Multiplayer-Seite MGG, unserem Partner. Wir haben ihn ins Deutsche übersetzt.