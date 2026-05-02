Diablo 4: Ein einfacher Trick erhöht eure Chance auf mythischen Loot

Ihr wollt ein Shako oder einen Großvater in Diablo 4 bekommen? Mit Lord of Hatred ist das jetzt so leicht wie nie zuvor. Ein Nutzer erklärt, wie ihr eure Chancen drastisch steigert. Euer wichtigstes Tool: der Horadrische Würfel.

Mit Lord of Hatred ist der Horadrische Würfel ins Spiel gekommen. Das Feature ermöglicht euch, mit bestimmten Rezepten euren Loot zu verbessern oder zu verändern. Viele Rezepte sind standardmäßig verfügbar, andere sind geheim.

Eines der Rezepte, die offenbar weniger bekannt sind, ist das Verschmelzen von Items zu etwas Neuem. So bekommt ihr etwa über die „3-zu-1-Methode“ die Set-Zauber, die ihr haben wollt – und mit einer 5-er-Verschmelzung mythische Tribute.

Auf Reddit erklärt ein Nutzer, dass ihr 5 Tribute für die Unterstadt in ein Tribut höherer Stufe aufwerten könnt:

5 seltene werden zu einem raren Tribut

5 rare Tribute zu einem legendären

5 legendäre Tribute ergeben schließlich ein mythisches Tribut

Mythische Tribute gewähren eine deutlich erhöhte Chance auf einzigartige und sogar mythische Items wie die Harlekinskrone, wenn ihr sie vor Betreten der Unterstadt einsetzt und den Run anschließend abschließt. Ein Eingang zur Unterstadt befindet sich praktischerweise in Temis.

Video starten Der offizielle Launch-Trailer zu Diablo 4: Lord of Hatred Autoplay

Verschmelzung klappt auch mit Alptraum-Siegeln

In einem weiteren Thread verrät ein Nutzer, dass diese Verschmelzung auch mit Alptraum-Siegeln für Dungeons funktioniert. Aus 5 dieser Siegel lässt sich demnach ein Eskalationssiegel herstellen, mit dem ihr Astaroth für eine Chance auf mythische Items bekämpfen könnt, wenn ihr auf Qual 1 oder höher spielt.

Im gleichen Thread rät der Ersteller, dass ihr mit Boss-Trophäen zufällige Items der Loot-Tabelle des jeweiligen Bosses erschaffen könnt.

Schaut man in die Kommentare, war der Tick für viele Spieler offenbar neu. Die meisten begrüßen, dass Blizzard nun die Möglichkeit eingeführt hat, zu entscheiden: Will ich sofort eine Chance auf guten Loot oder spare ich die Tribute und erspiele mir eine Chance auf mythische Items?

Die meisten raten ohnehin dazu, besonders starke Tribute und Co. erst auf höheren Qual-Stufen zu nutzen, um von den allgemein verbesserten Loot-Chancen zu profitieren. Etwa ab Qual 8-10 lohne sich der Einsatz. Qual hat seit Lord of Hatred 12 mögliche Stufen, wobei die höchste wohl nicht so schwer ist wie erwartet: Diablo 4 soll jetzt deutlich schwieriger sein, nach 17 Stunden ist der erste Experte schon fertig