Diablo-Experte meistert Lord of Hatred auf Twitch in der höchsten Schwierigkeit, braucht 17 Stunden und meckert hinterher

Der Streamer Mekuna hat die Diablo-IV-Erweiterung Lord of Hatred in nur einer Sitzung auf Twitch auf der höchsten Schwierigkeit gemeistert. Doch das fand er selbst eigentlich gar nicht so gut, denn ihm fehlen die herausfordernden Inhalte .

Um wen geht es? Der Twitch-Streamer Mekuna spielt auf seinem Kanal vor allem ein Spiel: Diablo IV. Insgesamt hat er auf Twitch laut SullyGnome schon 1.256 Stunden in den letzten 365 Tagen verbracht. Auf seinem YouTube-Kanal befasst er sich ebenfalls viel mit Diablo IV und erstellt Videos zu den Builds und Tricks in dem Spiel.

Auch er spielte in die neue Erweiterung Lord of Hatred hinein und das sogar auf Torment 12, also auf der höchstmöglichen Schwierigkeitsstufe. Den kompletten DLC schaffte er in insgesamt 17 Stunden und zwar in nur einer Sitzung, ohne das Hinzuziehen von Guides. Somit scheint Mekuna nicht wirklich ein Problem mit der Schwierigkeit gehabt zu haben. Genau das ist einer seiner Kritikpunkte zur Erweiterung.

Video starten Das Eröffnungs-Cinematic zu Diablo 4: Lord of Hatred, in dem Mephisto einen wichtigen Charakter erledigt Autoplay

Fehlende Gründe fürs Grinden

Worüber beschwert sich Mekuna? In einem YouTube-Video sprach Mekuna ausführlich über seine Meinung über Lord of Hatred. Einer seiner Hauptkritikpunkte ist dabei, wie Blizzard T12 vermarktet habe. Laut Mekuna habe Blizzard suggeriert, dass das Meistern von Torment 12 ein Langzeitziel sein werde, für das wochenlang gegrindet werden könne.

Das sieht der Twitch-Streamer anders. Für Mekuna fehle ein Grund, sein Gear weiter zu optimieren und dafür beispielsweise zu farmen, denn schließlich habe er ja schon die höchste Schwierigkeit gemeistert. Es gebe auch keine weiteren Ziele oder, wie er sagt, herausfordernden Inhalte .

Neben der Kritik an der Erweiterung findet Mekuna aber auch einige positive Worte. Beispielsweise mag er das visuelle Design der Zauber, die Item-Herstellung sowie die Material-Transmutationen sehr und lobt auch die Belohnungen.

Für die Zukunft wünsche sich Mekuna wieder mehr Inhalte wie in den frühen Seasons. Als Beispiele nennt er Abattoir of Zir in Season 2 oder auch die extrem schwierigen Bosse wie Lilith in Season 0.

Wie findet ihr die Diablo-IV-Erweiterung Lord of Hatred bis jetzt? Könnt ihr die Kritikpunkte von Mekuna nachvollziehen? Schreibt es uns in die Kommentare!

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