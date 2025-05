Blizzard mischt mit Season 9 das Endgame von Diablo 4 auf und ihr könnt das schon nächste Woche spielen

In einem Livestream hat Blizzard verraten, wie sie frischen Wind ins Endgame von Diablo 4 bringen wollen. Die neuen Features sollen mit Season 9 dauerhaft ins Spiel einziehen – und ihr könnt sie schon bald ausprobieren.

Wie will Blizzard das Endgame aufmischen? Im „Campfire Chat“-Livestream hat Blizzard am 22. Mai 2025 einen Einblick in neue Features gegeben, die mit Season 9 dauerhaft in Diablo 4 einziehen. Insbesondere die Alptraum-Dungeons erhalten ein Update, denn: Es kommen eskalierende Alptraum-Dungeons, „Horadrische Schatzkammern“ und ein paar Quality-of-Life-Verbesserungen hinzu:

Horadrische Schatzkammern: Diese Mini-Dungeons tauchen in Alptraum-Dungeons auf und sie beinhalten mächtige Feinde und starken Loot. Um die Dungeons abzuschließen, habt ihr allerdings nur begrenzt Zeit.

Diese Mini-Dungeons tauchen in Alptraum-Dungeons auf und sie beinhalten mächtige Feinde und starken Loot. Um die Dungeons abzuschließen, habt ihr allerdings nur begrenzt Zeit. Eskalations-Alptraum-Dungeons: Ihr werdet durch eine Kette aus drei verbundenen Alptraum-Dungeons geschickt, in denen sich die Affixe stapeln. Aber nicht nur die Schwierigkeit erhöht sich, sondern auch die Belohnungen. Die Siegel für die Dungeons erhaltet ihr aus Schatzkammer-Truhen. Am Ende erwartet euch ein Wiedersehen mit Astaroth, einem bekannten Boss aus der Kampagne.

Ihr werdet durch eine Kette aus drei verbundenen Alptraum-Dungeons geschickt, in denen sich die Affixe stapeln. Aber nicht nur die Schwierigkeit erhöht sich, sondern auch die Belohnungen. Die Siegel für die Dungeons erhaltet ihr aus Schatzkammer-Truhen. Am Ende erwartet euch ein Wiedersehen mit Astaroth, einem bekannten Boss aus der Kampagne. „Quality of Life“-Update: Ab Season 9 könnt ihr direkt im Dungeon den nächsten Alptraum-Dungeon aktivieren und ohne Umweg weitermachen. Das spart Zeit und Ladebildschirme.

Ab Season 9 könnt ihr direkt im Dungeon den nächsten Alptraum-Dungeon aktivieren und ohne Umweg weitermachen. Das spart Zeit und Ladebildschirme. Neue Affix-Typen für Alptraum-Dungeons: Auch die Siegel für Alptraum-Dungeons erhalten neue Affixe – unter anderem „Horadrische Reserven“. Damit bekommt ihr Zugang zu speziellen Truhen voller Gold, Obolusse, Edelsteinfragmente und anderen Ressourcen.

Nachfolgend seht ihr die Screenshots aus dem englischsprachigen YouTube-Livestream vom 22. Mai 2025:

Die Alptraum-Dungeons erhalten Updates. Die Horadrischen Schatzkammern in Season 9. Die Eskalations-Alptraum-Dungeons in Season 9. Astaroth kommt in Season 9 zurück.

Wann kann ich die neuen Features testen? Ihr könnt die neuen Features und die Änderungen am Basisspiel auf dem PTR (öffentlicher Test-Server) zu Season 9 vom 27. Mai 2025 bis zum 3. Juni 2025 testen. Den PTR findet ihr dann in eurem Battle.net-Client als Dropdown-Menü bei Diablo 4. Bei dem NPC Mrak könnt ihr eure Spielercharaktere dann boosten und euch verschiedene Items und Mats abholen.

Bei Mrak lassen sich auch schon die saisonalen Features testen – inklusive der neuen Mechanik rund um die Horadrischen Mächte und brandneuer Juwelen. Die kompletten Patch Notes zum PTR findet ihr auf Seite 2 des Artikels – wir aktualisieren sie, sobald die deutsche Version verfügbar ist.

Die „Sünden der Horadrim“

Welche saisonalen Features kann ich auf dem PTR testen? In Season 9 dreht sich alles um die „Sünden der Horadrim“, wie auch schon die Roadmap zu 2025 gezeigt hat. Ihr erhaltet „Horadrische Mächte“, die quasi aus drei Grundbausteinen bestehen:

Katalysatoren sind die Basis eures Zaubers

sind die Basis eures Zaubers Infusionen verändern den Typ des Elementarschadens

verändern den Typ des Elementarschadens Arkana verändern die Grundmechanik des Zaubers

Ihr könnt einen Katalysator, eine unterstützende Infusion und drei Arkana ausrüsten, um eure Zauber zu formen. Jede Komponente bringt einzigartige Effekte mit, sodass euch etliche Kombinationen zur Verfügung stehen. Auf dem PTR bekommt ihr die Mächte bei Mrak in Season 9 wie gewohnt durch eine saisonale Questreihe – und Arkana durch das Erkunden von Alptraum-Dungeons.

Außerdem könnt ihr ab Qual 1 in den Horadrischen Schatzkammern sogenannte Folianten finden – daraus lassen sich neue, sockelbare Juwelen craften. Diese Horadrischen Juwelen verstärken eure Zauber zusätzlich und bringen noch weitere starke Boni mit. Eingesetzt werden sie in Amulette und Ringe.

Neben all den Neuerungen schraubt Blizzard mal wieder an der Balance. Eine Mechanik, die gerade die Tier List in Diablo 4 dominiert und der Schlüssel für OP-Builds ist, soll mit Season 9 generft werden. Laut den Entwicklern verdrängt sie derzeit zu viele andere Builds – auf dem PTR könnt ihr euch schon mal anschauen, was sich da genau verändert.