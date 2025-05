Diablo 4 Horadrische Mächte: So funktioniert die Mechanik in Season 9

In Season 9 von Diablo 4 könnt ihr Horadrische Mächte ausrüsten. Wie ihr die Kräfte bekommt und wie sie funktionieren, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Was sind die Horadrischen Mächte? Mit Kombinationen aus drei Komponenten erschafft ihr die Horadrischen Mächte, mit denen ihr eure Builds ausstattet. Die neuen Mächte bestehen aus drei Grundbausteinen:

Katalysatoren sind die Basis eures Zaubers

sind die Basis eures Zaubers Infusionen verändern die Art des Elementarschadens eures Zaubers

verändern die Art des Elementarschadens eures Zaubers Arkana modifiziert die Grundmechanik des Zaubers

Um einen horadrischen Zauber zu bauen, rüstet ihr einen Haupt-Katalysator, eine unterstützende Infusion und drei Arkana aus. Jede Komponente trägt zur Gesamtwirkung des Zaubers bei.

Wie erlerne ich die Horadrischen Mächte? In Season 9 erhaltet ihr die Katalysatoren und Infusionen über die Season-Questline, während ihr Arkana beim Erkunden von Albtraum-Dungeons findet. Auf dem PTR zu Season 9, der vom 27. Mai bis zum 3. Juni 2025 geöffnet ist, erhaltet ihr die Komponenten beim Boost-NPC Mrak.

Nachfolgend listen wir euch alle Horadrischen Mächte inklusive ihrer Funktionen auf, die zum aktuellen Stand (27. Mai 2025) von Blizzard angekündigt wurden. Sobald die Begriffe und Funktionen auf Deutsch bekannt sind, passen wir die Übersicht an.

Katalysatoren

Das sind Katalysatoren: Die Katalysatoren sind die Hauptquelle eurer Horadrischen Zauber. Sie bilden quasi die Grundlage, was die Form und die Funktion betrifft. Je nachdem, wo in welchem Slot ihr sie ausrüstet, aktivieren sie sich durch einen bestimmten Skill. Durch Infusionen und Arkana passt ihr die Mächte weiter an.

Himmlische Welle (Celestial Surge) – Astrale Magie

Erweckt eine orakelhafte Rune, die alle Gegner im Umkreis heranzieht. Es folgt ein Sternenregen, der das Gebiet 20 Mal zufällig trifft und Schaden verursacht.

Abklingzeit: 15 Sekunden (11,2 bei Rang 20)

Glückstrefferchance: 30 %

Rang 10: Sterne fallen regelmäßig um Euch herum herab und treffen garantiert einen Gegner in der Nähe mit dem gleichen Schaden.

Zersetzen (Disintegrate) – Arkane Magie

Erschafft einen Arkankanal, der einen beständigen Strahl zwischen Euch und ihm erzeugt und 8 Sekunden lang kontinuierlich Schaden verursacht.

Abklingzeit: 10 Sekunden (5,3 bei Rang 20)

Glückstrefferchance: 9 %

Rang 10: Gegner im Strahl werden um 50 % verlangsamt.

Antrieb (Propulsion) – Arkane Magie

Entfesselt eine Mana-Explosion, die Schaden verursacht und alle Feinde zurückstößt. Wenn sie aufeinanderprallen, erleiden sie zusätzlichen Schaden.

Abklingzeit: 9 Sekunden (4,3 bei Rang 20)

Glückstrefferchance: 15 %

Rang 10: Der Rückstoß ist massiv. Gegner, die gegen Terrain geschleudert werden, erzeugen beim ersten Mal eine kleine Mana-Explosion.

Kosmische Anomalie (Cosmic Anomaly) – Astrale Magie

Passiv: Manifestiert bis zu 5 Anomalien, die Partikel aussenden, die über 4 Sekunden Schaden verursachen.

Aktiv: Lässt die Anomalien kollabieren und verursacht mit jeder Explosion Schaden.

Erscheinungsrate: alle 5 Sekunden

Glückstrefferchance: 20 %

Rang 10: Bei 5 Anomalien werdet Ihr unaufhaltsam und die nächste Implosion verursacht doppelten Schaden.

Astrale Säule (Astral Pillar) – Astrale Magie

Formt eine ätherische Säule, die Gegner 3 Sekunden lang verspottet. Wellen durchdringen sie und fügen Schaden zu, bis Ihr eine neue erschafft oder Euch zu weit entfernt.

Abklingzeit: 7 Sekunden

Glückstrefferchance: 12 %

Rang 10: Verspottete Gegner werden verwundbar und bewegen sich schneller.

In Season 9 bekommt ihr nicht nur neue Mächte, die ihr ausrüsten könnt, sondern auch neue Uniques:

Infusionen

Das sind Infusionen: Infusionen verändern den elementaren Schadenstyp eures Horadrischen Zaubers. Das bedeutet, sie bestimmen, welches Element euer Zauber nutzt – etwa Feuer, Kälte, Blitz oder Gift. Obendrauf verschaffen Infusionen dem Zauber einen Effekt – und je höher der Infusions-Rang, desto stärker der Effekt.

Schwelende Glut (Smoldering Ember)

Euer Katalysator verursacht nun Feuer- und/oder Verbrennungsschaden.

Bonus: Zerstört feindliche Strukturen und hat eine 10 % Chance, den Boden unter Gegnern zu entzünden. Dieser brennt 150 % Verbrennungsschaden über 5 Sekunden.

Solange ausgerüstet, ist Euer Feuerschaden-Bonus gleich hoch wie Euer höchster Schadensart-Bonus.

Rang 5: Deaktiviert für 5 Sekunden den „Eisiger Wind“-Effekt von Monstern.

Nebliges Extrakt (Nebulous Extract)

Euer Zauber-Katalysator verursacht nun Schatten- und/oder Verderbnisschaden.

Bonus: Getroffene Gegner verursachen 5–10 % weniger Schaden für 7 Sekunden.

Solange ausgerüstet, ist Euer Schattenschaden-Bonus gleich hoch wie Euer höchster Schadensart-Bonus.

Rang 5: Deaktiviert für 5 Sekunden den „Beschwörer“-Effekt von Monstern.

Gletscher-Nimbus (Glacial Nimbus)

Euer Zauber-Katalysator verursacht nun Kälte- und/oder Erfrierungsschaden.

Bonus: Gegner, die davon getroffen werden, werden für 15–25 % verlangsamt (Kälteeffekt). Dieser Effekt tritt pro Gegner nur einmal pro Sekunde auf.

Solange ausgerüstet, ist Euer Kälteschaden-Bonus gleich hoch wie Euer höchster Schadensart-Bonus.

Rang 5: Deaktiviert für 5 Sekunden den „Explosiv“-Effekt von Monstern.

Ätzender Dampf (Corrosive Vapor)

Euer Zauber-Katalysator verursacht nun Gift- und/oder Vergiftungsschaden.

Bonus: Getroffene Gegner erleiden über 4 Sekunden 150 % Vergiftungsschaden. Dieser Effekt kann pro Gegner nur alle 3 Sekunden auftreten.

Solange ausgerüstet, ist Euer Giftschaden-Bonus gleich hoch wie Euer höchster Schadensart-Bonus.

Rang 5: Deaktiviert für 5 Sekunden den „Vampirisch“-Effekt von Monstern.

Donnerpartikel (Thunderous Particle)

Euer Zauber-Katalysator verursacht nun Blitz- und/oder Funken-Schaden.

Bonus: Getroffene Gegner entladen 150 % Blitzschaden auf einen weiteren Gegner in der Nähe. Dieser Effekt kann pro Gegner nur alle 3 Sekunden auftreten.

Solange ausgerüstet, ist Euer Blitzschaden-Bonus gleich hoch wie Euer höchster Schadensart-Bonus.

Rang 5: Deaktiviert für 5 Sekunden den „Unterdrücker“-Effekt von Monstern.

Ihr rüstet Infusionen, Katalysatoren und Arkana aus. Seltene und magische Arkana. Legendäre Arkana.

Arkana

Das sind Arkana: Ihr könnt bis zu 3 Arkana in 3 Seltenheitsstufen (magisch, selten, legendär) ausrüsten, um euren Katalysator zu verändern. Viele Arkana enthalten Zauber-Tags, die sich auf die neuen Horadrischen Juwelen beziehen.

Magische Arkana

Rankenbündel (Tendrilous Bundle): Glückstreffer: Schaden durch Euren Katalysator hat bis zu 35 % Chance, Gegner für 5 Sekunden bewegungsunfähig zu machen (+5 % pro Rang).

Glückstreffer: Schaden durch Euren Katalysator hat bis zu 35 % Chance, Gegner für 5 Sekunden bewegungsunfähig zu machen (+5 % pro Rang). Ruhiger Stein (Tranquil Stone): Das Aktivieren Eures Katalysators gewährt Euch „unaufhaltsam“ für 3 Sekunden (+0,4 Sekunden pro Rang).

Das Aktivieren Eures Katalysators gewährt Euch „unaufhaltsam“ für 3 Sekunden (+0,4 Sekunden pro Rang). Flüchtiger Staub (Shifting Powder): Euer Katalysator erhöht eure Bewegungsgeschwindigkeit während seiner Wirkung und für weitere 5 Sekunden um 30 % (+8 % pro Rang).

Euer Katalysator erhöht eure Bewegungsgeschwindigkeit während seiner Wirkung und für weitere 5 Sekunden um 30 % (+8 % pro Rang). Leuchtendes Juwel (Luminous Gem): Euer Katalysator macht Gegner, die er trifft, für 2 Sekunden benommen (+1 Sekunde pro Rang).

Euer Katalysator macht Gegner, die er trifft, für 2 Sekunden benommen (+1 Sekunde pro Rang). Trübe Essenz (Murky Essence): Das Aktivieren Eures Katalysators gewährt euch 2 Sekunden lang „Stealth“ (+0,4 Sekunden pro Rang).

Das Aktivieren Eures Katalysators gewährt euch 2 Sekunden lang „Stealth“ (+0,4 Sekunden pro Rang). Belebende Helix (Invigorating Helix): Einmal pro Gegner alle 5 Sekunden: Schaden durch Euren Katalysator gewährt Euch Verstärkung und heilt Euch um 5 % Eures maximalen Lebens (+1 % pro Rang).

Einmal pro Gegner alle 5 Sekunden: Schaden durch Euren Katalysator gewährt Euch Verstärkung und heilt Euch um 5 % Eures maximalen Lebens (+1 % pro Rang). Abgefüllter Wind (Bottled Wind): Das Aktivieren Eures Katalysators gewährt Euch einen Schild in Höhe von 30 % Eures maximalen Lebens für 4 Sekunden. Nach Ablauf wird die Essenz wieder „eingefangen“ (+4 % pro Rang).

Das Aktivieren Eures Katalysators gewährt Euch einen Schild in Höhe von 30 % Eures maximalen Lebens für 4 Sekunden. Nach Ablauf wird die Essenz wieder „eingefangen“ (+4 % pro Rang). Dornenstrauch (Jagged Bramble): Glückstreffer: Schaden durch Euren Katalysator hat bis zu 50 % Chance, zusätzlich 130 % Eures Dornenschadens zu verursachen (+20 % pro Rang).

Glückstreffer: Schaden durch Euren Katalysator hat bis zu 50 % Chance, zusätzlich 130 % Eures Dornenschadens zu verursachen (+20 % pro Rang). Reaktiver Schleim (Reactive Ooze): Nach dem Aktivieren Eures Katalysators erhöht sich Eure Ressourcenerzeugung für 10 Sekunden um 5 % pro Sekunde (+3 % pro Rang).

Nach dem Aktivieren Eures Katalysators erhöht sich Eure Ressourcenerzeugung für 10 Sekunden um 5 % pro Sekunde (+3 % pro Rang). Flüchtiger Kristall (Volatile Crystal): Nach dem Aktivieren Eures Katalysators erhaltet Ihr 10 % Widerstand und maximale Widerstandskraft gegen das Element Eurer Infusion für 10 Sekunden (+2 % pro Rang).

Seltene Arkana

Glänzende Leitung (Gleaming Conduit): Die Wirkungsfläche eures Katalysators ist um 10 % vergrößert (+8 % pro Rang).

Die Wirkungsfläche eures Katalysators ist um 10 % vergrößert (+8 % pro Rang). Gebrochener Kern (Fractured Core): Euer Katalysator deaktiviert Auren, die Monster gegen Schaden resistent machen, für 2,5 Sekunden. Ihr erleidet jedoch 10 % mehr stapelbaren Schaden für denselben Zeitraum (+0,5 Sekunden pro Rang).

Euer Katalysator deaktiviert Auren, die Monster gegen Schaden resistent machen, für 2,5 Sekunden. Ihr erleidet jedoch 10 % mehr stapelbaren Schaden für denselben Zeitraum (+0,5 Sekunden pro Rang). Entnahme der Crux (Sapping Crux): Euer Katalysator verursacht bei Gegnern „verwundbar“ für 3 Sekunden (+1 Sekunde pro Rang).

Euer Katalysator verursacht bei Gegnern „verwundbar“ für 3 Sekunden (+1 Sekunde pro Rang). Kräftige Legierung (Potent Alloy): Euer Katalysator zerstört gegnerische Barrieren und wirft sie nach der Zerstörung für 1,0 Sekunden zu Boden (+0,8 Sekunden pro Rang).

Euer Katalysator zerstört gegnerische Barrieren und wirft sie nach der Zerstörung für 1,0 Sekunden zu Boden (+0,8 Sekunden pro Rang). Absorbierendes Gerät (Siphoning Gizmo): Glückstreffer: Schaden durch euren Katalysator hat bis zu 40 % Chance, bestehende Schaden-über-Zeit-Effekte zu verbrauchen und sofort 100 % ihres Schadens zu verursachen (+8 % pro Rang).

Legendäre Arkana

Schwebende Kugel (Floaty Bobble)

Euer Katalysator erhält einen speziellen Teleport-Effekt, der Euch für 2,0 Sekunden ungehindert macht (+0,4 Sek. pro Rang).

Effekte für jeden Katalysator: Himmlische Welle (Celestial Surge): Teleportiert Euch ins Zentrum der Runen und gewährt „ungehindert“. Zersetzen (Disintegrate): Teleportiert euch zum Ziel, lässt aber den „Arkanen Leiter“ zurück. Ihr seid während des Strahls und 2 Sek. danach ungehindert. Antrieb (Propulsion): Teleportiert euch ins Zentrum der Mana-Explosion und macht euch ungehindert. Bei Nahkampf-Variante zu den zurückgeschleuderten Gegnern. Kosmische Anomalie (Cosmic Anomaly): Teleportiert euch zur Implosion, entfernt negative Effekte und gewährt „ungehindert“. Astrale Säule (Astral Pillar): Teleportiert euch zum Zielort, hinterlässt die Lichtsäule am vorherigen Standort, ungehindert für 2 Sek.



Albtraumkugel (Nightmare Orb)

Euer Katalysator erhält einen Furcht-Effekt, der 4,0 Sekunden andauert (+0,4 Sek. pro Rang).

Effekte für jeden Katalysator: Himmlische Welle: Sterne versetzen nicht betroffene Gegner in Furcht. Nach dem Effekt besteht eine 25 % Chance, dass ein weiterer Stern fällt. Zersetzen: Versetzt Gegner in Furcht. Getötete Gegner stellen 5 % Leben und Primärressource wieder her. Antrieb: Entfernt „Verwundbar“-Effekte bei Gegnern und versetzt sie in Furcht. Danach wird eine kleine Mana-Explosion ausgelöst. Kosmische Anomalie: Anomalien fügen 80 % Verlangsamung hinzu und versetzen nicht betroffene Gegner in Furcht. Astrale Säule: Jede 9. Welle versetzt Gegner in Furcht. Sonnenflamme (Solar Flare) verspottet dann automatisch.



Frostiges Herz (Frigid Heart)

Euer Katalysator erhält einen Einfrieren-Effekt für 3,0 Sekunden (+0,4 Sek. pro Rang).

Effekte für jeden Katalysator: Himmlische Welle: Die Orakel-Rune explodiert und friert Gegner ein. Eine zweite Rune erscheint nach dem Sternenregen. Zersetzen: Gegner, die vom Strahl getroffen wurden, werden nach dem Ausweichen eingefroren. Ihr erhaltet 15 % Ausweichchance für die doppelte Dauer. Antrieb: Gegner, die zweimal kollidieren, werden eingefroren. Kosmische Anomalie: 20 % Chance, dass sich Anomalien nicht auflösen, sondern Gegner einfrieren. Astrale Säule: Das Entfernen der Säule friert Gegner ein. Jeder Freeze erhöht Eure Glückstrefferchance für 5 Sekunden um 10 %, bis zu 25 %.



Druckdampf (Pressurized Steam)

Euer Katalysator erhält einen Betäuben-Effekt für 1,0 Sekunde (+0,4 Sek. pro Rang).

Effekte für jeden Katalysator: Himmlische Welle: Sterne haben 25 % Chance zu betäuben und garantieren kritische Treffer gegen betäubte Gegner. Zersetzen: Jeder Gegner wird einmal betäubt. Der Stun verursacht doppeltes Staggern bei Bossen. Antrieb: Gegner, die gegen Gelände geschleudert werden, werden betäubt und verpassen evtl. ihre nächsten 2 Angriffe. Kosmische Anomalie: Partikel verursachen Sofortschaden und haben 25 % Chance, Gegner zu betäuben. Astrale Säule: Wellen haben 30 % Chance zu betäuben und verursachen garantierten Überwältigen-Schaden bei betäubten Gegnern.



Blutiger Talisman (Bloody Charm)

Euer Katalysator erhält einen Exekutions-Effekt: Gegner (außer Bosse) mit 10 % oder weniger Leben werden sofort getötet (+2 % Schwelle pro Rang).

Effekte für jeden Katalysator: Himmlische Welle: „Moon-Impact“ exekutiert Gegner. Erfolgreiche Exekutionen verringern Abklingzeiten um 2 Sekunden. Zersetzen: Tötet sofort Nicht-Boss-Gegner unter 10 %. Bei normalen Gegnern (nicht Elite) liegt die Schwelle bei 20 %. Antrieb: Exekutiert Gegner mit dem Mana-Impuls. Erfolgreiche Exekutionen setzen die Abklingzeit zurück. Kosmische Anomalie: Implosion exekutiert Gegner. Jede Exekution erhöht Euer Angriffstempo für 8 Sekunden um 20 %. Astrale Säule: Sendet zusätzliche Wellen aus, um exekutierbare Gegner zu treffen.



Season 9 von Diablo 4 startet laut Roadmap im Juli 2025, ein Ende ist dort für September angesetzt. Mit der Season kommt neuer Content ins Spiel, aber auch Änderungen am Basisspiel. Was die Season-Mechanik ist und welche Inhalte ins Spiel kommen, erfahrt ihr in unserer Übersicht: Diablo 4 Season 9: Alles zu Release, Builds und den Inhalten