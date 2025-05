Diablo 4 Season 9: Alles zu Release, Builds und den Inhalten

Season 9 in Diablo 4 startet im Juli 2025 und bringt neue Inhalte ins Spiel. Was die Season-Mechanik ist und welche Inhalte ins Spiel kommen, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

In vergangenen „Campfire Chat“-Livestreams haben die Entwickler von Diablo 4 einen Einblick in die Inhalte der neuen Season 9 geboten. Wir fassen nachfolgend alle wichtigen Infos für euch zusammen und bringen sie regelmäßig auf den neuesten Stand.

Season 9: Release Date, PTR und Patch Notes

Wann startet Season 9? Season 9 von Diablo 4 startet laut Roadmap im Juli 2025, ein Ende ist dort für September angesetzt. Aktuell läuft also noch Season 8.

Gibt es einen PTR zu Season 9? Der PTR (öffentlicher Test-Realm) öffnet am Dienstag, dem 27. Mai 2025 und läuft bis zum 3. Juni 2025. Dort könnt ihr die neuen Features und die Änderungen am Basisspiel ausprobieren. Dazu gehören die neuen „Horadrischen Mächte“, neue Edelsteine und Änderungen an Endgame-Aktivitäten.

Gibt es Patch Notes zu Season 9? Die Patch Notes zu Patch 2.3.0 mit allen Änderungen und neuen Inhalten in Season 9 auf dem PTR findet ihr hier:

Mehr zum Thema Mehr zum Thema Blizzard mischt mit Season 9 das Endgame von Diablo 4 auf und ihr könnt das schon nächste Woche spielen von Nicole Wakulczyk

Season 9: Thema, Features und neue Items

Was ist das Thema von Season 9? Das offizielle Thema von Season 9 lautet „Sünden der Horadrim“. Im Mittelpunkt stehen neue Mächte, die ihr farmen und ausrüsten könnt, um eure Builds zu stärken. Um die saisonale Quest zu starten, müsst ihr die Kampagne einmal durchgespielt haben.

Was steckt in Season 9? In vergangenen „Campfire Chat“-Livestreams berichteten die Entwickler über die saisonalen Inhalte und einige „Quality of Life“-Änderungen, die in Season 9 in Diablo 4 kommen:

„Horadrische Mächte“ : Ihr erhaltet die Mächte wie gewohnt durch eine saisonale Questreihe. Arkana bekommt ihr, indem ihr Alptraum-Dungeons erkundet. Die neuen Mächte bestehen aus drei Grundbausteinen: Katalysatoren sind die Basis eures Zaubers Infusionen verändern den Typ des Elementarschadens Arkana verändern die Grundmechanik des Zaubers

: Ihr erhaltet die Mächte wie gewohnt durch eine saisonale Questreihe. Arkana bekommt ihr, indem ihr Alptraum-Dungeons erkundet. Die neuen Mächte bestehen aus drei Grundbausteinen:

Horadrische Schatzkammern („Strongrooms“): Diese Mini-Dungeons tauchen in Alptraum-Dungeons auf und sie enthalten mächtige Feinde und starken Loot. Um die Dungeons abzuschließen, habt ihr allerdings nur begrenzt Zeit.

Eskalations-Alptraum-Dungeons: Ihr werdet durch eine Kette aus drei verbundenen Alptraum-Dungeons geschickt, in denen sich die Affixe stapeln. Aber nicht nur die Schwierigkeit erhöht sich, sondern auch die Belohnungen. Die Siegel für die Dungeons erhaltet ihr aus Schatzkammer-Truhen. Am Ende erwartet euch ein Wiedersehen mit Astaroth, einem bekannten Boss aus der Kampagne.

Horadrische Juwelen: Ab Qual 1 findet ihr in den Horadrischen Schatzkammern sogenannte Folianten. Daraus lassen sich neue, sockelbare Juwelen craften. Diese Horadrischen Juwelen verstärken eure Zauber zusätzlich und bringen noch weitere starke Boni mit. Eingesetzt werden sie in Amulette und Ringe.

Horadrische Mächte in Season 9 Legendäre Horadrische Mächte Horadrische Schatzkammern in Season 9 Alptraum-Dungeons werden “eskalativ” Updates an Alptraum-Dungeon-Siegeln

Neue Affix-Typen für Alptraum-Dungeons: Auch die Siegel für Alptraum-Dungeons erhalten neue Affixe – unter anderem „Horadrische Reserven“. Damit bekommt ihr Zugang zu speziellen Truhen voller Gold, Obolusse, Edelsteinfragmente und anderen Ressourcen.

Updates am Loot: Jede Klasse bekommt in Season 9 ein neues Unique. Obendrauf erhöht sich die Item-Qualität aus Drops je nach Schwierigkeitsgrad, die Drop-Rate von legendären Runen und die Drop-Rate von Edelsteinfragmenten aus den Höllenhorden.

„Quality of Life“-Update: Ab Season 9 könnt ihr direkt im Dungeon den nächsten Alptraum-Dungeon aktivieren und ohne Umweg weitermachen, was euch Zeit und Ladebildschirme spart. Außerdem werden die Kosten zum Craften von Juwelier-Truhen reduziert.

Aktuell läuft noch Season 8 in Diablo 4, in der ihr euch die Mächte der Unterschlupf-Bosse zunutze macht:

Season 9: Beste Klassen & Builds

Welche Klasse ist die beste in Season 9? Zum aktuellen Zeitpunkt ist noch nicht klar, welche Klassen und Builds in Season 9 dominieren werden. In der aktuellen Season 8 stehen vor allem Totenbeschwörer, Druiden und Barbaren an der Spitze. In unserer Tier List zu Season 8 bekommt ihr einen Einblick in die stärksten Builds im Endgame von Diablo 4 inklusive Erklärung, was die Builds so gut macht.

Die enorme Stärke der Builds kommt von der Kombination verschiedener Werte, wofür die Überwältigen-Mechanik im Fokus steht. In Season 9 will Blizzard hier gegensteuern und schraubt an den Komponenten, denn eigentlich war gar nicht vorgesehen, dass so viele Builds von der Mechanik profitieren. Mehr dazu lest ihr hier: Eine Mechanik dominiert gerade die Tier List in Diablo 4, wird in Season 9 um 80 % generft