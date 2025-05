Diablo 4: Alle neuen Uniques in Season 9 mit Effekten

In Season 9 ziehen wieder neue Uniques für die sechs Klassen in Diablo 4 ein. Welche das sind und was die einzigartigen Gegenstände können, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Im Juli startet laut der Roadmap die neue Season 9 in Diablo 4. Mit der neuen Season zieht neuer Content ins Spiel und Blizzard mischt die Endgame-Aktivitäten auf. Vor allem die Alptraum-Dungeons erhalten ein Update, denn: Es kommen eskalierende Alptraum-Dungeons, „Horadrische Schatzkammern“ und ein paar Quality-of-Life-Verbesserungen hinzu.

Obendrauf kommen auch wieder neue Uniques ins Spiel. Die Items, die aus den Patch Notes zum PTR von Season 9 bekannt sind, listen wir euch nachfolgend mit ihren Effekten auf. Dort werden 6 neue Uniques genannt – eines pro Klasse. Neue Mythics kommen offenbar nicht hinzu.

Aktuell läuft noch Season 8 in Diablo 4, in der ihr euch die Mächte der Unterschlupf-Bosse zunutze macht:

Alle Uniques aus Season 9 in der Übersicht

Welche neuen Uniques kommen dazu? Ihr findet nachfolgend die neuen Uniques, die für die einzelnen Klassen in Season 9 ins Spiel kommen. Zudem gehen wir auf ihre Affixe und Aspekte ein. Englische Begriffe werden ausgetauscht, wenn die Items auf Deutsch bekannt sind. Sobald ihre genauen Fundorte verkündet werden, findet ihr sie in der Liste aller Bosse und ihrer Drops in Diablo 4.

Barbar: Hufe des Berggotts/Hooves of the Mountain God (Stiefel)

Angriffe verringern die Abklingzeit von Ausweichen um 2,5 Sekunden

+17,5–23 % Bewegungsgeschwindigkeit

+16–25 % Basisangriffsgeschwindigkeit

+7–10 Wut pro Sekunde

+2–3 Ränge in „Belligerence“

Aspekt: Wenn Ihr maximale Wut erreicht, wird sie schnell entleert, bis sie aufgebraucht ist. In dieser Zeit verursachen alle Basisfähigkeiten Flächenschaden und fügen 70–100 %[x] mehr Schaden zu.

Druide: Schädlicher Rückenbrecher/Noxious Spine-Breaker (2H-Waffe)

+110 % Schaden gegen vergiftete Gegner

+14–18 % Willenskraft

+114–150 % Giftschaden

+26–35 % Chance, dass „Zermalmen“ zweimal trifft

+26–35 % Ressourcen-Kostenreduktion

Aspekt: Alle 10 Sekunden erzeugt „Zermalmen“ eine Giftpfütze, die 200–400 % des Schadens über 6 Sekunden als Giftschaden verursacht. Wenn Ihr die Pfütze erneut mit „Zermalmen“ trefft, wird zusätzlich 20–40 % des Gesamtschadens im Umkreis verteilt.

Totenbeschwörer: Die Hand von Naz/Die Hand von Naz (Handschuhe)

+77,5–100 % Schaden durch Skelettmagier

+10,5–15 % Angriffsgeschwindigkeit

+424–457 maximales Leben

+2–4 Ränge in „Skelettmagier-Beherrschung“

Aspekt: Das Opfern von Skelettkriegern und Golems gewährt jeweils einen zusätzlichen Skelettmagier. Greift ein Magier 25-mal an, ohne zu sterben, verwandelt er sich in einen Erz-Magier. Erz-Magier teleportieren sich bei Angriffen in Sicherheit und lassen ihre Angriffe gelegentlich explodieren, was 50–100 % mehr Schaden am Ziel und bis zu 3 weiteren Zielen verursacht.

Jägerin: Todesmaske von Nirmitruq/Deathmask of Nirmitruq (Kopfschutz)

+424–457 maximales Leben

+2–3 Fertigkeitsränge in Klingensturm

+16–25 % Bewegungsgeschwindigkeit

+224–296 Rüstung

Aspekt: Ihr könnt euch beim Wirken von Klingensturm überanstrengen und 10 % Leben aufwenden, wenn Ihr nicht genug Energie habt. Das Ausgeben von Leben erhöht den Schaden von Klingensturm um 30–50 % und Eure Angriffsgeschwindigkeit um 50 % für 5 Sekunden.

Zauberin: Ophidianische Iris/Ophidian Iris (Amulett)

+30 % Widerstand gegen alle Elemente

Beschworene Hydras haben +2 Köpfe

+11,5–15,7 % Intelligenz

+5,2–6,0 % kritische Trefferchance

+77,5–100 % Pyromantie-Schaden

+1–2 auf „Verschlingende Flamme“

Aspekt: Hydra ist jetzt eine Kernfähigkeit und beschwört immer eine dreiköpfige Hydra, deren Angriffe bei Aufprall explodieren. Für jeden weiteren Kopf (über drei hinaus), den die Hydra hätte, wächst sie stattdessen und verursacht 50–100 %[x] mehr Schaden.

Geistgeborener: Balazans Maxtlatl (Beinschutz)

+107–121 Geschicklichkeit

+424–457 maximales Leben

+268–373 Dornen

+2–3 Ränge in „Bollwerk“

Aspekte: Jeder Angriff verursacht bei nahen Gegnern 200–300 % Eurer Dornen als Schaden und 100 % davon zusätzlich als Giftschaden über 3 Sekunden. Immer wenn Ihr mit Dornen kontert, wird der Giftschaden 5 Sekunden lang um 100 % erhöht – bis zu maximal 300 %.

Das waren alle einzigartigen Gegenstände, die in Season 9 für die sechs Klassen dazukommen. Uniques können enormen Einfluss auf Builds haben und die Spielweise verändern. Welche Klassen und welche starken Builds in der neuen Season ganz oben stehen, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Die aktuell stärksten Builds findet ihr hier: Diablo 4 Season 8 Tier List: Die besten Builds im Endgame