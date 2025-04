Die besten Builds in Diablo 4: Tier List zu Season 8

Die Tier List zu Season 8 in Diablo 4 zeigt euch die besten Builds auf Deutsch für alle Klassen im Endgame. MeinMMO erklärt euch die Builds und liefert Links zum Nachbauen.

Welche ist die beste Klasse in Season 8? Der Totenbeschwörer ist nach aktuellem Stand auch in Season 8 die stärkste Klasse. Aber auch Barbaren und Druiden sind in den oberen Stufen vertreten. Generell ist die Tier List recht gut durchgemischt und die Build-Macht geht nicht zu sehr auseinander. Laut Diablo-Experte wudijo scheint es eine sehr ausbalancierte Season zu sein (via YouTube).

So haben wir die Liste erstellt Insbesondere die Einschätzungen vom Diablo-Experten und Build-Theorycrafter Rob sind wichtig für unser Ranking. Ihr findet seine Daten in seinem Google-Doc. Auch die Meinung der Experten von maxroll.gg sowie unsere eigene Erfahrung fließen mit ein. Die Liste wird sich in den kommenden Wochen noch mehrmals ändern, vor allem, wenn feststeht, wie stark die neuen Boss-Mächte aus Season 8 die Builds wirklich beeinflussen. Unsere Tier List umfasst alle Endgame-Aktivitäten für Diablo 4, wobei die Grube als Benchmark dient. Für PvP, Speed-Grinds und Level-Builds sind die Builds nicht immer am besten geeignet. Bedenkt, dass die gezeigten Builds Runen aus Vessel of Hatred beinhalten. Was bedeutet „S“ bis „F“? In der Tier List werden die Builds in Buchstaben kategorisiert. In diesem Fall steht „S“ für die besten Builds, während „F“ die schlechtesten kennzeichnet.

S-Tier: Die besten Builds in Season 8

Die Builds im S-Tier sind so gut wie unschlagbar und taugen nicht nur für die Grube, sondern für so gut wie jeden Content im Spiel. Selbst mit möglichen Schwächen sind sie stärker als alle anderen Builds.

Weitere Infos zu den Builds im S-Tier Blutwelle-Totenbeschwörer: Blutwelle bekam mit Season 7 neue Uniques – eines davon ist Kessimes Vermächtnis. Die Hose sorgt dafür, dass Blutwellen auf euch zufließen und Gegner heranziehen, ehe sie für hohen Schaden explodieren. Dieser Schaden wird jedes Mal erhöht, wenn ein Gegner von einer Welle getroffen wird. Den Build spielt ihr vollständig ohne Minions. Blutspeer-Totenbeschwörer: Eine Abwandlung des Knochenspeers, der mit Blutwelle und dem neuen Unique Indiras Erinnerung spielt. Dieses macht Knochenspeer zu einem Blut- und Blutwelle zu einem Knochen-Skill mit zusätzlichen Effekten. Ihr macht Gegner mit Knochenspeer verwundbar und teilt gleichzeitig mit Blutwelle Schaden aus. Kataklysmus-Druide: Mit diesem Build habt ihr garantierte kritische und überwältigende Treffer. Der Trick ist, dass ihr eure Buffs über ein gesamtes Level hinweg aufrechterhalten könnt, wenn eure Abklingzeit auf Kataklysmus kurz genug ist. Ihr braucht jedoch zwingend Uniques. Stachelsalve-Ashava-Geistgeborene: Dank der neuen Boss-Mächte in Season 8 profitiert der Geistgeborene von Ashavas Fähigkeit. Trefft ihr einen Gegner, der von Schaden-über-Zeit-Effekten betroffen ist, beschwört ihr eine Säurewelle, die im Verlauf enormen Giftschaden verursacht. Mächtiger-Wurf-Barbar: Quasi ein Fernkampf-Build für Barbaren: Ihr werft eure Waffe – oder gleich mehrere davon – und profitiert von einigen Buffs, solange die geworfenen Äxte oder Schwerter im Boden stecken. Blitzspeer-Zauberer: Mit dem Aspekt „Zersplitternde Energie“ trifft euer Blitzspeer ein zweites Mal – und der Schaden des zweiten Treffers wird um das Doppelte des kritischen Trefferschadens erhöht. Uniques wie Rakanoths Wache und Tal Rashas schillernder Reif sinken eure Abklingzeit, gleichzeitig ermöglichen Erbe der Verdammnis und der Ring des sternenlosen Himmels eine kritische Trefferchance von 100 %. Todesfallen-Jägerin: Der Todesfallen-Build war bereits in Season 7 schon eine richtig starke Wahl für das Endgame. Mit dem Build setzt ihr alles auf den ultimativen Skill “Todesfalle” und verursacht dadurch massiven Schaden. Ein großer Vorteil dieses Builds ist das Spammen der Ulti (durch Abklingzeitreduktion) und die Möglichkeit, Gegner zusammenzuziehen.

A-Tier: Starke Builds fürs Endgame in Season 8

A-Tier-Builds sind im Regelfall etwas schwächer als jene im S-Tier, bieten aber eine breitere Auswahl an Spielstilen, die euch gegebenenfalls besser liegen. Wenn ihr nicht versucht, die Ranglisten zu beherrschen, könnt ihr hier nichts falsch machen.

Weitere Infos zu den Builds im A-Tier Blizzard-Zauberer: Frost-Zauber haben in Season 8 starke Buffs bekommen. Als Blizzard-Zauberer taucht ihr den gesamten Screen in einen Eishagel und seht zu, wie Gegner gefrieren und in gefrorenen Splittern explodieren. Pfeilhagel-Jägerin: Der Build ist recht geradeheraus: Ihr lasst viele, viele Pfeile vom Himmel und sonst wo her regnen. Durch die Stärkung der Ultimates ist Pfeilhagel noch deutlich stärker. Ihr setzt den Skill durch Sperrfeuer zurück. Ashava-Gift-Jägerin: Dank der neuen Boss-Mächte in Season 8 profitiert auch die Jägerin von Ashavas Fähigkeit. Trefft ihr einen Gegner, der von Schaden-über-Zeit-Effekten betroffen ist, beschwört ihr eine Säurewelle, die im Verlauf enormen Giftschaden verursacht. Schraubklingen-Jägerin: Seit der ersten Season beliebt: Die Schraubklingen steckt ihr in einen Gegner und entfernt euch dann, um sie bei ihrer Rückkehr durch möglichst viele Feinde zu lenken. Ideal fürs Speedfarming, weil ihr einfach mit hoher Geschwindigkeit über die Map flitzt und alles hinter euch explodiert. Doppelschwung-Barbar: Der Doppelschwung-Build ist ein starker, schnelllebiger Nahkampf-Build, der in allen Inhalten glänzt, die das Endgame in Diablo 4 zu bieten hat. Durch die Möglichkeit, Gegner zusammenzuziehen, kann er Gegnergruppen auslöschen. Obendrauf habt ihr eine starke Defensive und gute Mobilität. Felsbrocken-Druide: Mit dem einzigartigen Amulett Dolmenstein rotiert euer Felsbrocken um euch herum, wenn ihr ihn während Hurrikan wirkt. Durch den legendären Paragonknoten „Gestärkte Bosheit“ erhaltet ihr enormen multiplikativen Schaden, wenn sich vergiftete Gegner in der Nähe befinden. Steinsalve-Druide: Der Steinsalve-Build kombiniert massiven Flächenschaden (AoE) mit einem einfachen und intuitiven Spielstil. Obendrauf habt ihr eine hohe kritische Trefferchance – und sobald ihr den Kopfschutz Vasilys Gebet habt, bekommt ihr Boni, die eure Defensive und euren Schaden weiter erhöhen. Blutlanze-Totenbeschwörer: Mit eurem Blutlanze-Build schmelzt ihr Bosse regelrecht, während ihr auch an Gegnergruppen massiven Schaden verursacht. Ihr stapelt kritische Trefferchance und kritischen Trefferschaden, um eure Kraft zu maximieren. Blutwoge-Totenbeschwörer: Der Blutwoge-Build konzentiert sich auf Flächenschaden und Überwältigungsschaden. Mit dem Build kommt ihr gut durch alle Inhalte im Endgame, er eignet sich besonders gut bei dichten Gegnergruppen – etwa in Höllenfluten und bei Events.

B-Tier: Das solide Mittelfeld

Builds im B-Tier sind teilweise experimentell oder haben Schwächen in bestimmten Inhalten. Oft sind sie nur sehr spezialisiert zu gebrauchen, etwa nur für Bosse oder nur zum Farmen.

C-Tier: Off-Meta-Builds für mehr Auswahl

Im C-Tier finden sich Builds, die immer noch das Endgame schaffen, aber recht schnell hinter den anderen Builds abfallen. Wer aber nach etwas sucht, das seinem Spielstil eher entspricht, findet hier vor allem fürs entspannte Zocken das Richtige.

F-Tier: Finger weg!

Die Builds in diesem Tier sind im Verhältnis so schlecht, dass sie sich mit Endgame-Inhalten schwertun und es sich nicht lohnt, Gold und Zeit in sie zu investieren – außer, ihr wollt sie unbedingt spielen. Rechnet aber nicht mit großem Erfolg.

Dornen-Barbar

Schneidschwingen-Geistgeborener

Harke-Geistgeborener

Charge-Barbar

Werenado-Druide

Mit Season 8 kommen neue Boss-Mächte in Diablo 4, die die saisonale Mechanik ausmachen. Welche Rolle sie in den Meta-Builds für das Endgame letztlich spielen werden, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Was es mit den Mächten auf sich hat und wie ihr sie bekommt, erfahrt ihr hier: In Season 8 von Diablo 4 übernehmt ihr die Kräfte der härtesten Gegner, wenn ihr sie besiegt