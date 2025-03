In Season 8 von Diablo 4 übernehmt ihr die Kräfte der härtesten Gegner, wenn ihr sie besiegt

Im „Campfire Chat“-Livestream gaben die Entwickler einen ersten Einblick in Season 8 von Diablo 4 – inklusive neuer Features. Eines davon erlaubt euch, die Kräfte besiegter Bosse zu übernehmen und eure Builds damit zu verstärken.

Am Abend des 7. März 2025 sprachen die Entwickler von Diablo 4 in ihrem „Campfire Chat“-Livestream auf YouTube über die kommende Season 8. Zuvor gab der Diablo-Chef Rod Fergusson bekannt, dass die aktuelle Season 7 um zwei Wochen verlängert wird, weil das Update mehr Entwicklungszeit benötigt als ursprünglich geplant.

Was ist das für ein Feature? Die neue Mechanik in Season 8 sind die Boss-Kräfte. Ihr erhaltet die besonderen Kräfte der Bosse, nachdem ihr sie das erste Mal besiegt habt. Die Skills könnt ihr dann für eure Builds verwenden. Insgesamt soll es laut Blizzard insgesamt 24 verschiedene Bosse geben, deren Skills ihr übernehmen könnt.

Ihr könnt die neue Mechanik bereits in der kommenden Woche auf dem PTR zu Season 8 testen. Der Test-Server ist vom 11. bis zum 18. März für Spielerinnen und Spieler auf Battle.net verfügbar. Der Preload soll am Montag starten.

24 Bosse verschaffen euch neue Kräfte

Was sind das für Kräfte? In Season 8 könnt ihr euch an den härtesten Gegnern rächen und sie mit ihren eigenen Attacken erledigen. So könnt ihr euch wie Duriel beim Ausweichen durch den Boden graben, eine Blutlache wie Fürst Zir spawnen lassen oder Gegner mit Liliths Stachelwelle erledigen.

Hier findet ihr alle neuen Boss-Kräfte zum Aufklappen: Wandelnder Tods Strahl (Weltboss) Hauptkraft: Während Ihr eine Fähigkeit kanalisiert, entsteht ein Strahl, der 300 % Frostbiss-Schaden pro Sekunde verursacht. Getroffene Gegner erleiden für 1 Sekunde 50 % [x] erhöhten Schaden. Modifikator: Eure Haupt-Bosskraft exekutiert Nicht-Boss-Gegner mit weniger als 15 % Leben sofort. Jedes Mal, wenn Ihr einen Gegner exekutiert, erhaltet Ihr 25 Primärressource.

(Weltboss) Ashavas Giftatem (Weltboss) Hauptkraft: Wenn Ihr einen Gegner trefft, der von Schaden über Zeit betroffen ist, entsteht eine Säurewelle, die über 4 Sekunden 400 % Giftschaden verursacht. Der Giftschaden erhöht sich um 10 % pro 1 % Leben, das der Gegner aktuell durch Schaden über Zeit verliert. Modifikator: Einmal pro Aktivierung verursacht Eure Haupt-Bosskraft zusätzlich 45 % Giftschaden über 3 Sekunden.

(Weltboss) Knorzers Explosives Erz (Weltboss) Hauptkraft: Wenn Ihr mehr Primärressource erhaltet, als Ihr benötigt, entsteht ein Erzstück, das nach 2,5 Sekunden explodiert und 700 % Feuerschaden verursacht. Es können bis zu 3 Erzstücke gleichzeitig existieren. Modifikator: Das Aktivieren der Haupt-Bosskraft verbraucht Eure gesamte Primärressource, um ihren Schaden um 1,5 % [x] pro verbrauchtem Ressourcenpunkt zu erhöhen.

(Weltboss) Alleks Klauen (Event-Boss) Hauptkraft: Das Wirken einer Basisfertigkeit verursacht über 4 Sekunden 200 % Funkenschaden an getroffenen Gegnern. Modifikator: Erhöhe Eure Bewegungsgeschwindigkeit um 5 %, die sich zusätzlich um 0,5 % für jede 1 % Abklingzeitreduktion erhöht, bis zu einem Maximum von 11 %.

(Event-Boss) Bestienmeisters Ausbildung (Event-Boss) Hauptkraft: Jedes Mal, wenn Ihr eine Beschwörungsfertigkeit einsetzt oder einen Söldner zur Verstärkung ruft, verspottet einer Eurer Diener oder Söldner Feinde und erhält 40 % Schadensreduktion. Modifikator: Eure Beschwörungen verursachen 5 % [x] mehr Schaden, zusätzlich um 0,25 % [x] erhöht pro 1 % Bonus-Kritischen Trefferschaden, den Ihr aus Gegenständen und Paragon erhaltet, bis zu einem Maximum von 17 % [x].

(Event-Boss) Erpressers Sabotage (Event-Boss) Hauptkraft: Das Wirken einer Kernfertigkeit, während Ihr eine Barriere habt, stößt nahe Gegner für 1,1 Sekunden zu Boden. Dies kann nicht öfter als einmal alle 5 Sekunden auf denselben Gegner angewendet werden. Modifikator: Jedes Mal, wenn Ihr Verstärkung erhaltet, erhaltet Ihr zusätzlich 20 % der Menge als Barriere.

(Event-Boss) Fleischernters Störung (Event-Boss) Hauptkraft: Das Verursachen von Schaden an einem verwundbaren Gegner entfernt dessen Verwundbarkeit und betäubt ihn sowie nahe Gegner für 0,5 Sekunden. Dieser Betäubungseffekt verursacht 100 % mehr Taumel-Schaden an Bossen. Modifikator: Erhöhe Euren Schaden gegen verwundbare Gegner um 5 % [x], zusätzlich um 0,25 % [x] pro 1 % Bonus auf Massenkontrolldauer, bis zu einem Maximum von 10,5 % [x].

(Event-Boss) Umarmung des Hasses’ Eile (Event-Boss) Hauptkraft: Das Wirken einer Schatten- oder Feuerfertigkeit gewährt 1,1 % erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit für 3 Sekunden, bis zu einem Maximum von 11 %. Modifikator: Erhöhe Eure kritische Trefferchance um 5 % [+], zusätzlich um 0,5 % [+] pro 1 % Schattenresistenz, bis zu einem Maximum von 22,5 % [+].

(Event-Boss) Kirmas Funken (Event-Boss) Hauptkraft: Beim Ausweichen verursacht Ihr 200 % Funkenschaden über 4 Sekunden an nahen Gegnern. Modifikator: Reduziert die Abklingzeit von Ausweichen um 5 %, zusätzlich um 0,2 % für jede 1 % Blitzresistenz, bis zu einem Maximum von 11 %.

(Event-Boss) Auge des Gesetzlosen Scharfschützen (Event-Boss) Hauptkraft: Direkter Schaden an einem entfernten Gegner verlangsamt ihn und nahe Feinde um 40 % für 5 Sekunden. Modifikator: Ihr verursacht mehr Schaden, je weiter der Gegner entfernt ist, bis zu 10,5 % [x].

(Event-Boss) Sinerats Flammen (Event-Boss) Hauptkraft: Das Nutzen einer Bewegungsfertigkeit verbrennt nahe Gegner mit 200 % Brennschaden über 4 Sekunden. Modifikator: Erhaltet 5 % [x] erhöhten Schaden für alle Elemente. Für je 1 % Elementarwiderstand durch Boni erhaltet Ihr 0,2 % [x] erhöhten Schaden für dieses Element, bis zu einem Maximum von 15,5 % [x].

(Event-Boss) Skergs Gifte (Event-Boss) Hauptkraft: Wenn ein Gegner Euch einen Schaden-über-Zeit-Effekt zufügt, erhält er stattdessen 1000 % Vergiftungsschaden über 4 Sekunden. Modifikator: Wenn Ihr durch einen Schaden-über-Zeit-Effekt Schaden nehmt, besteht eine 5 % Chance, stattdessen geheilt zu werden. Diese Chance erhöht sich um 50 % Eures Vergiftungswiderstands aus Boni, bis zu einem Maximum von 12 %.

(Event-Boss) Torusks Wut (Event-Boss) Hauptkraft: Schaden an einem massenkontrollierten Gegner macht ihn und nahe Feinde unaufhaltbar, aber Ihr erhaltet 10,5 % [x] erhöhten Schaden, Angriffsgeschwindigkeit und Bewegungsgeschwindigkeit für 3 Sekunden. Modifikator: Erhaltet 5 % [+] Angriffsgeschwindigkeit, zusätzlich 0,25 % [+] für jeden 1 % zusätzlichen Schaden an massenkontrollierten Gegnern, bis zu einem Maximum von 10,5 % [+].

(Event-Boss) Belials Kristall-Köder (Lair-Boss, ab Qual 1) Hauptkraft: Wenn Ihr eine Beweglichkeits-, Verteidigungs- oder Makabre-Fertigkeit einsetzt, erscheint ein Kristall, der Gegner verspottet und nach 3 Sekunden explodiert, wobei er 600 % Schattenschaden verursacht. Modifikator: Das Aktivieren einer Haupt-Bosskraft versetzt nahe Gegner für 0,75 Sekunden in Furcht und verursacht 50 % Schattenschaden.

(Lair-Boss, ab Qual 1) Belials Augenstrahlen (Lair-Boss, ab Qual 1) Hauptkraft: Nach dem Trinken eines Heiltranks erhaltet Ihr 75 % Schadensreduktion für 2 Sekunden und beschwört Augenstrahlen, die Gegner mit 1.750 % Schaden über 3,5 Sekunden verderben. Danach wird Euer Heiltrank für 5 Sekunden deaktiviert. Ihr könnt einen Heiltrank auch bei voller Gesundheit trinken. Modifikator: Das Aktivieren einer Haupt-Bosskraft gewährt unbrechbare Tarnung für 2 Sekunden. Während Ihr getarnt seid, verursacht Ihr 11 % [x] erhöhten Überwältigungsschaden.

(Lair-Boss, ab Qual 1) Liliths Wind des Hasses (Lair-Boss, ab Qual 1) Hauptkraft: Beim Wirken einer Fähigkeit greift Ihr Gegner mit einer Stachelwelle an, die 2 Sekunden anhält und 250 % physischen Schaden verursacht. Getroffene Gegner erleiden 60 % [x] erhöhten Schaden durch den Wind des Hasses – bis zu einem Maximum von 300 % [x]. Modifikator: Das Treffen eines Elite-Gegners mit einer Haupt-Bosskraft erzeugt einen Blasenklon mit 10 % seiner maximalen Lebenspunkte für 15 Sekunden. Das Töten der Blase entfernt 5,25 % des Elite-Lebens. Ein Elite kann bis zu 3 Blasen gleichzeitig haben, ausgenommen Weltbosse.

(Lair-Boss, ab Qual 1) Duriels Tunnelgang (Lair-Boss, ab Qual 1) Hauptkraft: Beim Ausweichen grabt Ihr Euch nun unterirdisch ein, immobilisiert nahe Gegner für 5 Sekunden und verursacht 200 % Schaden beim Eintauchen und Auftauchen. Während Ihr eingegraben seid, verursacht Ihr alle 0,25 Sekunden 200 % Schaden. Die Abklingzeit von Ausweichen erhöht sich um 4 Sekunden und Abklingzeitreduktion für Ausweichen ist 50 % weniger effektiv. Modifikator: Das Aktivieren einer Haupt-Bosskraft gewährt 21 % [+] erhöhte Ausweichchance für 2 Sekunden. Jedes Mal, wenn Ihr einem Angriff ausweicht, immobilisiert Ihr nahe Gegner für 3 Sekunden.

(Lair-Boss, ab Qual 1) Andariels Flammender Schädel (Lair-Boss, ab Qual 1) Hauptkraft: Nachdem Ihr 1 Sekunde lang stillgestanden habt, beschwört Ihr für 4 Sekunden einen Schädel, der sich um Euch dreht und Feuer speit, das Gegner für 1200 % Brennschaden über 3 Sekunden verbrennt. Modifikator: Brennende Gegner erleiden 21 % mehr Schaden durch Schaden-über-Zeit-Effekte. 5 Sekunden nach dem Aktivieren der Haupt-Bosskraft verursachen alle Eure anderen Angriffe 1.800 % Brennschaden über 3 Sekunden.

(Lair-Boss, ab Qual 1) Bestie im Eises Schneegestöber (Lair-Boss, ab Qual 1) Hauptkraft: Nachdem Ihr 3 Fertigkeiten gewirkt habt, die Massenkontrolle oder Taumel-Effekte anwenden, schießt Ihr Eissplitter ab, die 800 % Kälteschaden verursachen und Gegner für 2 Sekunden einfrieren. Modifikator: Eure Haupt-Bosskraft unterkühlt nun Gegner, die sie trifft, um 2,5 % [x].

(Lair-Boss, ab Qual 1) Grigoires Blitzfeld (Lair-Boss, ab Qual 1) Hauptkraft: Nach dem Wirken einer Kernfertigkeit breiten sich für 1,2 Sekunden Blitzfelder aus, die bei jedem Treffer 300 % Blitzschaden verursachen. Modifikator: Einmal pro Aktivierung betäubt das Treffen eines Gegners mit Eurer Haupt-Bosskraft alle getroffenen Gegner für 0,25 Sekunden.

(Lair-Boss, ab Qual 1) Lord Zirs Blutlache (Lair-Boss, ab Qual 1) Hauptkraft: Nachdem Ihr einem Gegner Schaden zufügt, erscheint eine Blutlache, die 400 % Blutungsschaden pro Sekunde über 4 Sekunden verursacht. Es können bis zu 3 Blutlachen gleichzeitig existieren. Modifikator: Das Aktivieren einer Haupt-Bosskraft heilt Euch um 5,5 % Eures maximalen Lebens über 3 Sekunden.

(Lair-Boss, ab Qual 1) Varshans Lebensraub (Lair-Boss, ab Qual 1) Hauptkraft: Jedes Mal, wenn Ihr 25 % des maximalen Lebens verliert, wird ein saugender Strahl mit dem Angreifer verbunden, der 10 % Eures maximalen Lebens wiederherstellt und ihm 1200 % Verderbnis-Schaden über 3 Sekunden zufügt. Modifikator: Das Aktivieren einer Haupt-Bosskraft fügt nahen Gegnern 200 % Verderbnis-Schaden über 2 Sekunden zu.

(Lair-Boss, ab Qual 1) Urivars Geschleuderte Bomben (Lair-Boss, ab Qual 1) Hauptkraft: Nachdem Ihr eine Ultimative Fertigkeit gewirkt habt, werft Ihr 4 Bomben, die 800 % Feuerschaden verursachen und die Abklingzeit der Ultimativen Fertigkeit um 5 Sekunden reduzieren. Modifikator: Das Töten eines Gegners mit einer Haupt-Bosskraft reduziert die Abklingzeit Eurer Ultimativen Fertigkeit um 0,2 Sekunden.

(Lair-Boss, ab Qual 1) Herold des Hasses’ Salve (Lair-Boss, ab Qual 1) Hauptkraft: Nachdem Ihr einem verwundbaren Gegner Schaden zugefügt habt, werden durchdringende Projektile abgeschossen, die 1,3 Sekunden lang bestehen, 400 % Feuerschaden verursachen und Verwundbarkeit anwenden. Fügt 40 % [x] erhöhten Schaden gegen verwundbare Gegner zu. Modifikator: Das Wirken einer Basisfertigkeit bei maximaler Ressource verbraucht sie vollständig, um alle nahen Gegner verwundbar zu machen. Das Aktivieren einer Haupt-Bosskraft gewährt 11 % [x] erhöhten Verwundbarkeits-Schaden für 5 Sekunden.

(Lair-Boss, ab Qual 1)

Wie benutze ich die neuen Kräfte? Sobald ihr einen der Bosse erledigt, bekommt ihr eine neue Kraft. Ihr findet alle Boss-Kräfte in einem Extra-Tab in eurem Inventar – genau da, wo sich in Season 7 die Hexenkräfte befinden. Jede Boss-Kraft hat zwei Effekte – eine Hauptkraft und eine Modifikator-Kraft, die aktiviert werden, je nachdem, in welchen Slot ihr sie einsetzt.

Euch stehen ein Slot für eine Hauptkraft und 3 Slots für die Modifikator-Kräfte zur Verfügung. Die 4 gewählten Boss-Kräfte sind aktiv, sobald ihr sie in die Slots setzt. Die Hauptkraft verstärkt eure Builds, während die Modifikator-Kräfte die Hauptkraft pushen.

Die neuen Boss-Kräfte in Season 8 von Diablo 4. Ihr könnt Gegner selbst mit Liliths Fertigkeit erledigen.

Belial als neuer „Pinnacle Boss“

Von wem bekomme ich die Kräfte? Ihr bekommt die Kräfte von allen Bossen, die ihr in Season 8 erledigt. Es gibt insgesamt 24 verschiedene Bosse aufgeteilt in drei Kategorien:

Weltbosse , wie etwa Knorzer und Ashava

, wie etwa Knorzer und Ashava Lair-Bosse (ehemals „Ladder“-Bosse), wie etwa Duriel und Andariel

(ehemals „Ladder“-Bosse), wie etwa Duriel und Andariel Event-Bosse, die während eines saisonalen Events spawnen, das regelmäßig in ganz Sanktuario erscheinen kann.

Für die Lair-Bosse (auf Deutsch etwa Unterschlupf-Bosse) müsst ihr euch auf einer Qual-Stufe befinden, die Welt- und Event-Bosse könnt ihr im Grunde schon während des frühen Levelns angehen. Auch die Lair-Bosse werden in drei Stufen unterteilt: eingeweiht, größer und erhaben. Zu den größeren gehören Andariel, Duriel und der Herold des Hasses. Der erhabene Lair-Boss ist Belial, der ein richtig harter Brocken sein soll.

Drei neue Bosse in Diablo 4: Urivar, Der Herold des Hasses, Belial

Mit Belial kommt ein neuer Endgame-Boss ins Spiel, den Blizzard zuvor als „alten Freund“ angeteasert hatte. Nach der Ankündigung rätselte die Community, wer gemeint sein könnte. Neben Belial tauchen auch Urivar und der Herold des Hasses als neue Bosse in Season 8 auf.

Zum Beschwören braucht ihr dann außerdem keine Boss-Mats mehr – ihr könnt sie aber benutzen, um Truhen nach dem Boss-Kampf für mehr Loot zu öffnen. Die neuen Bosse sollen danach im Spiel verbleiben, ebenso die neue Einteilung der Bosse in Stufen und die Änderungen am Beschwörungs-System.

Obendrauf sollen die Bosse dann mehr Leben haben, sodass sie auf den hohen Stufen nicht mehr einfach umkippen, wenn ihr sie mit starken Builds bekämpft. Aktuell können die mächtigsten Builds, etwa der Blutwellen-Necro, auch die härtesten Bosse einfach oneshotten. Manche Spieler entscheiden sich aktuell bewusst gegen starke OP-Builds: Spieler zockt Diablo 4 mit einem schwachen Build, meint: „So sollte das Spiel sein“