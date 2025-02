Season 8 von Diablo 4 startet verspätet, soll große Updates und einen „alten Freund“ ins Spiel bringen

In Diablo 4 läuft aktuell noch Season 7, und Blizzard hat jetzt bekannt gegeben, dass sie um ein paar Wochen verlängert wird. Denn Season 8 soll nicht nur neuen Content ins Spiel bringen, sondern auch einen „alten Freund.“

Warum startet Season 8 später? Ursprünglich sollte Season 8 am 15. April 2025 starten, doch nun wurde sie auf den 29. April verschoben – kommt also zwei Wochen später. Laut dem Diablo-Chef braucht das Update mehr Entwicklungszeit als ursprünglich geplant. Sein Post auf X sorgt für Spekulationen, denn die Fans rätseln jetzt, wer dieser „alte Freund“ sein könnte. Auf X schreibt er konkret:

„Hey zusammen, um dem Spiel zu dienen und nicht dem Plan, wird Season 8 ein paar Wochen länger in der Entwicklung sein, als wir ursprünglich erwartet hatten. Das Team arbeitet hart an einigen großartigen Updates für die nächste Season, also bleibt gespannt. Freue mich darauf, einen alten ‚Freund‘ wiederzusehen.“

Den Gameplay-Trailer zur aktuellen Season 7 in Diablo 4 seht ihr hier:

Diablo, Tyrael, neues Endgame?

Wer könnte der „alte Freund“ sein? Unter dem X-Beitrag und auch auf Reddit rätseln die Fans aktuell, wer der alte Freund sein könnte. Viele hoffen, dass es sich um Diablo selbst handelt – den Herrn des Schreckens und einen der mächtigsten Dämonen der Hölle.

Diablo bezeichnet sich als oberstes Übel und ist in den Spielen immer der schwerste Bossgegner. In Diablo 4 kam er selbst aber noch nicht vor. Auf der gamescom 2024 wurden die Entwickler dazu bereits befragt. Da hieß es: Die Oberbösen werden immer auf irgendeine Art und Weise zurückkehren.

Andere hoffen auf Tyrael, der in der Geschichte der Diablo-Spiele eine wichtige Rolle spielt. In Diablo 2 bekam Baal den Weltenstein in die Hände und versuchte, ihn zu verderben. Das gelang ihm nicht ganz, denn in „Lord of Destruction“ wurde er besiegt und Tyrael zerstörte den verderbten Stein.

Auch Biodiversity tippt in seinem Reddit-Kommentar auf Tyrael – und auf Lorath. Die Spieler haben Lorath zuletzt in der Kampagne von Diablo 4 gesehen, in der er als Erzähler und Mentor fungiert. Auch fragt der Nutzer sich, was das neue Season-Thema sein wird und ob die Entwickler die große graue Zone in Nahantu aufdecken werden.

In dem Reddit-Beitrag kommentiert Zek23, dass die Anführungszeichen um „Freund“ auf einen Antagonisten oder einen „zwielichtigen NPC“ deuten. Einige halten Tyrael für „zu wichtig“, um ihn einfach in einer Season einzuführen. Stattdessen fällt der Name Zoltun Kulle, der bereits in Season 3 eine Rolle spielte.

Auf X gibt es wiederum Fans, die gar nicht an eine Figur glauben – sie hoffen stattdessen auf neue Endgame-Inhalte oder Leaderboards. Das Endgame von Diablo 4 ist seit dem Release ein großer Kritikpunkt der Community.

Was meint ihr? Könnte der „alte Freund“ ein bekanntes Übel wie Diablo oder Mephisto sein? Oder erwartet uns wohl ein Feature, das aus früheren Seasons zurückkehrt? Seit dem ersten Diablo-Teil sind die großen Übel eure größten Gegenspieler – unter anderem Diablo und Mephisto. Mehr zu den dämonischen Lords erfahrt ihr hier: Diablo 4: Die 7 Übel im Power-Ranking