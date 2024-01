Diablo 4: Season 3 startet morgen – Das Wichtigste in 2 Minuten

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Was ändert sich? Blizzard bringt für euch ein paar gänzlich neue Gegenstände, die alle Klassen tragen können. Darunter Panzerhandschuhe, die Schaden reflektieren. Bei den verschiedenen Klassen erwarten euch Anpassungen an Gegenständen und Fähigkeiten.

So funktioniert das: Durch die saisonale Questreihe schaltet ihr euch einen eigenen Seneschall-Gefährten frei. Mit Steinen könnt ihr den Gefährten so anpassen, dass er am besten zu eurem Build passt. Der Gefährte folgt euch nach der Freischaltung für die komplette Saison. Einen genauen Blick darauf, wie ihr ihn anpassen könnt, zeigen wir euch hier:

Nachdem ihr ein Gewölbe betreten habt, müsst ihr Perlen des Schutzes eintauschen, um den Segen „Zoltuns Schutz“ zu erhalten. Dieser gibt euch Zugang zu den Schätzen in den Gewölben. Allerdings hat dieser Schutz eine bestimmte Anzahl an Stapeln, die ihr nach und nach beim Tod verliert.

Wann endet Season 2? Das Ende von Saison 2 in Diablo 4 ist am 23. Januar um etwa 19:00 Uhr deutscher Zeit.

Eine neue Season bei Diablo 4 bedeutet, dass euch ein neues Saisonthema zusammen mit einigen Balance-Änderungen erwartet. Gleichzeitig endet kurze Zeit vorher die aktuelle Saison. Wir zeigen euch hier in der Übersicht alles, was ihr zum Start wissen müsst.

