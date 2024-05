Overwatch 2 bannt die „besten Spieler der Welt“ auf PlayStation und Xbox für immer

Von der Community gibt es viel Lob für die Aktion und den Umstand, dass hier endlich mal hart durchgegriffen wurde. So viel gute Laune ist bei Overwatch 2 ohnehin eine Seltenheit, denn fast jede Saison gibt es ein Aufregerthema. Vor einer Weile war das erst ein sehr peinlicher Fehler in einem offiziellen Trailer .

Das sind die Folgen für faire Spieler: Ein amüsanter Begleiteffekt ist, dass viele Spielerinnen und Spieler nach dem Bann der Betrüger quasi „einfach so“ in die Top500 befördert wurden und feststellten, dass sie auf einmal zu den Besten in ihrer Region gehören. Das ist aber wohl wenig verwunderlich, wenn ein Großteil der bisherigen Top500 aus Betrügern bestand, die nun alle zwangsweise das Feld träumen mussten.

Gerade mit Charakteren wie Ashe oder Widowmaker, also Scharfschützen mit großem „Onehit-Potenzial“, lässt sich das einfach ausnutzen. Das führte dazu, dass viele Betrüger in den Top 500 oder gar Top 50 der jeweiligen Region zu finden waren.

Entsprechend lässt sich so spielend leicht ein hoher Rang in Shootern erreichen.

Das Fiese an der Sache: Das XIM-Gerät gaukelt der Konsole vor, dass man gar nicht Tastatur und Maus benutzt, sondern weiterhin ein Gamepad. Dadurch lassen sich Optionen verwenden, die eigentlich nicht erlaubt sind – wie etwa die Zielhilfe („Aim Assist“) in Overwatch 2.

