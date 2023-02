Overwatch bringt Dating-Sim, lässt euch Mercy und Genji verführen

Blizzard hat „heimlich“ ein neues Overwatch-Spiel veröffentlicht. Ihr könnt endlich eure geheimsten Sehnsüchte ausleben und auf ein Date mit Mercy gehen.

Auf ein neues Spiel von Blizzard warten Fans schon seit vielen Jahren, doch was ihnen jetzt präsentiert wurde, damit haben sie wohl nicht gerechnet. Denn Overwatch hat klammheimlich einen neuen Ableger bekommen – oder zumindest eine humorvolle Parodie davon. Denn passend zum Valentinstag ging die Seite von „LoverWatch: Love Never Dies“ online. Dort könnt ihr ein kleines Abenteuer erleben – und euren angebeteten Helden aus Overwatch 2 zeigen, was ihr für sie empfindet.

Was ist das für ein Spiel? Bei „LoverWatch“ handelt es sich um eine Dating-Sim, die in einem „nicht kanonischen Teil“ von Overwatch spielt. Das heißt also, das Spiel ist nicht Teil der offiziellen Overwatch-Lore – in etwa so, wie die Gespräche im Spawnraum von Overwatch 2. Allerdings betont das Spiel, dass es durchaus Lore sein könnte.

Ihr spielt euch selbst und hieltet es aus unerfindlichen Gründen für eine gute Idee, in einer Kneipe bei einem Amateur-Comedy-Abend zu sein und erblickt dort die Liebe eures Lebens: Die Heilerin Mercy oder den Cyborg-Ninja Genji. Von nun an ist es euer Ziel, die Liebe des jeweiligen Charakter zu gewinnen. Euch zur Seite steht Hanzo in Form von Amor, der euch immer wieder hilfreiche Tipps (oder so etwas in der Art …) gibt, damit ihr bei eurem Schwarm landet.

Mercys Route steckt voller schlimmer Wissenschafts-Witze – und ist trotzdem extrem unterhaltsam.

Ein Spiel, das sich selbst nicht ernst nimmt: LoverWatch strotzt vor Humor. Es nimmt sich selbst und das Overwatch-Universum nicht zu ernst und bleibt trotzdem den Charakteren und der Welt treu. Dabei rangieren die Witze zwischen ziemlich flach (auf einer Ebene mit „Dad“-Jokes) und durchaus einem Niveau, über das man ein bisschen nachdenken muss – um dann die Hand vor die Stirn zu schlagen.

„Hey, Mercy, willst du meinen Lieblingswitz über das Periodensystem hören?“

„Ne.“

Lasst euch Zeit. Ich habe auch einen Moment gebraucht.

Dabei nehmen die Entwickler nicht nur die Story des Spiels aufs Korn, sondern auch das Verhalten von Spielern. So könnt ihr Genji etwa fragen, ob „er Heilung braucht“ – was ihn sofort zu Tränen rührt. Eine Anspielung darauf, dass Genji-Spieler den Ruf haben, immer „Ich brauche Heilung!“ zu spammen, während sie gleichzeitig am anderen Ende der Map förmlich vor dem Heiler wegrennen.

Spielbar ist das Ganze übrigens kostenlos im Browser und auch komplett in deutscher Sprache, besucht einfach loverwatch.gg um das Spiel direkt zu spielen.

Was für Belohnungen gibt es? Wenn ihr das Spiel mit allen möglichen Routen abschließt, dann winkt sogar eine Ingame-Belohnung in Overwatch 2. Ihr könnt euch ein besonderes Highlight-Intro für Hanzo verdienen, mit dem er Amors Pfeil direkt in euren Herz schießt. Dafür müsst ihr das Spiel auf allen 3 Routen durchgespielt haben – also einmal mit Mercy, einmal mit Genji und ein drittes Mal, wo ihr euch Amor direkt vorknöpft.

Doch auch das Spiel selbst zu spielen ist eigentlich Belohnung genug. Man kann es auch pragmatisch sehen, wie ein guter Freund, der nur als “Hans O’Maine” genannt werden möchte:

Wer steckt hinter dem Spiel? Das kleine Spiel wurde übrigens von Psypop entwickelt – das sind die gleichen Personen, die auch schon hinter „I love you, Colonel Sanders“ oder dem extrem abgedrehten „Hooked on You: A Dead by Daylight Dating Sim“ steckten. Entsprechend könnt ihr euch auf jede Menge selbstironischen Humor und eine Menge Gags freuen, bei denen ihr die Augen bis zur vollständigen Rotation verdreht.

Wer sich nur ansatzweise für solche Spiele erwärmen kann, sollte LoverWatch auf jeden Fall mal spielen. Es nimmt nicht viel Zeit in Anspruch und ist wirklich unterhaltsam. Außerdem winkt am Ende auch eine Ingame-Belohnung …