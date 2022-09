Overwatch 2 weckt mit neuem Trailer die Zuversicht der Fans: „Setze große Hoffnungen in das Spiel“

Was sagen die Spieler? In den Kommentaren auf YouTube sind viele positive Äußerungen zu Overwatch 2 zu lesen. Viele freuen sich auf die zukunft des Shooters und sind voller Vorfreude.

Was zeigt der Trailer? Der neue Trailer zu Overwatch 2 zeigt einige der spielbaren Charakter sowie Kernaspekte des Gameplays. So wird beispielsweise erwähnt, dass OW2 free-to-play ist und 5v5-Matches gespielt werden.

Was ist das für ein Trailer? Am 04. Oktober 2022 ist es so weit und Overwatch 2 feiert den Release. Eine Woche vorher hat Blizzard bereits den Launch-Trailer des kommenden Shooters veröffentlicht.

