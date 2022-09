Overwatch 2 zeigt neue Heldin mit Teleport-Fähigkeit – Spieler glauben schon vor Release, dass sie zu stark ist

Overwatch 2 hat bei der Tokyo Game Show 2022 die Season 1 des Shooters angekündigt und eine neue Heldin vorgestellt. Einige Spieler glauben schon jetzt, dass sie zu stark sein könnte.

Um welche Heldin geht es? Overwatch 2 hat die neue Support-Heldin Kiriko in einem Gameplay-Trailer vorgestellt.

Wir binden euch hier gleich zu Beginn den sehenswerten Trailer der neuen Heldin ein. Unterhalb des Trailers gehen wir dann genauer auf die Fähigkeiten ein und zeigen, wo ihr diese im Trailer sehen könnt.

Kiriko: Die teleportierende Heilerin

Was kann Kiriko? Im Gameplay-Trailer von Kiriko ist zu erkennen, dass es sich voraussichtlich um eine Support-Heldin handeln wird, die ihre Teammitglieder unterstützt. Dazu wirft Kiriko sogenannte Ofuda-Talismane, mit denen sie ihre Teamkollegen heilt (Minute 00:25).

Kiriko besitzt neben ihrer Heil-Fähigkeit aber auch Messer, Kunai genannt, die sie auf ihre Feinde werfen und ihnen dadurch Schaden zufügen kann (Minute 00:35).

Besonders auffällig war im Trailer jedoch eine Teleport-Fähigkeit, mit der sich die Heldin sogar durch Wände zu ihren Teammitgliedern begeben kann (Minute 00:40). Wände stellen demnach selten eine Herausforderung für die neue Supporterin dar, denn wie schon Genji und Hanzo kann sie diese mit ihrer passiven Fähigkeit einfach hinaufklettern (Minute 00:47).

Bei Minute 00:53 sehen wir außerdem, dass Kiriko eine Art Glocke auf den Boden in der Nähe ihrer Verbündeten werfen kann, wodurch diese nicht nur einen Boost erhalten, der sie anscheinend kurzzeitig unsterblich macht, sondern auch alle Schwächungseffekte von ihnen entfernt.

Obendrein soll Kiriko mit ihrer Ultimativen Fähigkeit einen Weg für ihre Teammitglieder ebnen, indem diese eine erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit, erhöhtes Angriffstempo, eine erhöhte Nachladegeschwindigkeit und eine Verringerung der Abklingzeiten erhalten sollen (Minute 01:11)

Overwatch 2 ändert die Art, wie ihr neue Helden bekommt – „Wenn ihr das macht, fasse ich OW2 nicht an“

„Endlich bekommen die Supports / Heiler etwas Liebe!“

Was sagen die Spieler? Viele Spieler finden die gezeigten Fähigkeiten von Kiriko beeindruckend. Während sich einige auf sie freuen und in ihr eine gute Support-Heldin sehen, befürchten andere Spieler bereits jetzt, dass sie zu stark (op = overpowered) sein könnte (via YouTube).

Tacotijn: „Sie sieht aus wie eine Support-Genji und ich kann nicht warten, sie zu auszuprobieren!

MJBGamez: „Sie sieht wahnsinnig stark aus.“

Lootto: „Ja, sie wird am Anfang OP sein! Wandklettern, Teleportieren […] und was auch immer sie getan hat, um den Junk-Reifen zu stoppen.“

LeFlairon: „Endlich bekommen die Supporter/ Heiler etwas Liebe!“

ShartCandy: „Sieht so erstaunlich aus – Ich fürchte mich vor der Fähigkeit, die ihr Team vor dem Reifen gerettet hat.“

Overwatch 2 will mehr Helden im Shooter, mit denen ihr nicht gut zielen müsst

Overwatch 2 stellt Season 1 vor

Was wurde sonst noch gezeigt? Neben der neuen Heldin Kiriko zeigte Overwatch 2 auf der Tokyo Games Show 2022 auch einen Trailer zu der ersten Season des Shooters.

Dort werfen wir einen Blick auf neue Skins, die unterschiedlichen Helden sowie andere kosmetische Inhalte wie Talismane und Souvenirs.

Den Trailer zur Season 1 von Overwatch seht ihr hier:

Was sagt ihr zur neuen Heldin? Glaubt ihr auch, dass sie zu stark werden könnte? Sollte Kiriko eurer Meinung nach so bleiben wie im Trailer oder denkt ihr, ein Nerf wird nötig sein? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

Seid ihr noch unschlüssig, ob ihr Overwatch 2 spielen wollt? MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus hat den Shooter in der Beta getestet und findet, er fühlt sich an wie ein ganz neues Spiel.

Overwatch 2 fühlt sich an wie ein ganz neues Spiel, obwohl fast alles gleich geblieben ist