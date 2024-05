Overwatch 2 entfernt PvE-Modus in wenigen Tagen – Wollte keiner spielen

Ein weiterer PvE-Modus aus Overwatch 2 wird gestrichen. Mit dem Start der nächsten Saison wird ein Spielmodus entfernt.

Als Overwatch 2 vor einigen Monaten angekündigt hat, dass man nicht mehr an der Erschaffung einer großen PvE-Kampagne arbeitet, war der Aufschrei groß – und das zurecht. Immerhin war die komplette Idee von Overwatch 2 ursprünglich, dass es eine riesige Kampagne mit hohem Wiederspielwert und umfassenden Talentsystem geben wird.

Stattdessen gab es dann nur eine Handvoll PvE-Missionen, für die man auch noch Geld bezahlen musste – und die kamen bei den meisten ausgesprochen schlecht an. Abgesehen von den guten Cutscenes boten die wenigen Karten in den Augen der Fans zu wenig, um wirklich einen Kaufpreis zu rechtfertigen.

Jetzt hat Blizzard einen weiteren PvE-Modus in Overwatch 2 beerdigt. Der Grund: Kaum jemand spielt ihn.

Der Trailer zur aktuellen Saison in Overwatch 2:

Was ist das für ein Modus? Die Rede ist von „Hero Mastery Gauntlet“. Diesen Modus konnte man im „Spielen“-Menü unter „Hero Mastery“ erreichen. Die Karte war für 1-3 Spieler ausgelegt und das Ziel war es, drei Türme gegen herannahende Feinde zu verteidigen. Das Töten von Feinden wurde mit Energie belohnt, die man ausgeben konnte, um die Türme weiter aufzuwerten. So konnten die Türme etwa Feinde zurückstoßen oder Helden in der Nähe einen Schadens-Buff spendieren.

Das Ziel war es, die Türme so lange wie möglich zu verteidigen und so eine hohe Punktwertung zu erhalten.

Warum wird der Modus entfernt? Die simple Antwort: Zu wenig Leute haben den Modus gespielt, er kam schlicht nicht gut an. Von Blizzard heißt es dazu im offiziellen Overwatch-Forum:

Während wir uns für Saison 11 vorbereiten, haben wir uns die Zeit genommen, um uns eine Vielzahl von Spielmodi anzuschauen, basierend darauf, wie viel sie gespielt werden. Hero Mastery Gauntlet wurde mit dem Ziel entwickelt, die High-Score-Jagd aus den Hero-Mastery-Missionen in ein Multiplayer-Format zu bringen. Unglücklicherweise kam das bei den Spielern nicht so gut an wie wir gehofft hatten. Darauf basierend haben wir entschieden, den Modus Hero Mastery Gauntlet als permanenten Modus nicht weiterzuführen und mit dem Start von Saison 11 wird er nicht mehr zur Verfügung stehen.

Wann wird der Modus entfernt? Mit dem Start der 11. Saison von Overwatch wird der „Hero Mastery Gauntlet“ als permanenter Modus aus dem Spiel entfernt. Das ist am 19. Juni 2024 der Fall – also in rund 4 Wochen. Dann kann man sich nicht mehr für den Spielmodus anmelden. Womöglich kehrt er noch gelegentlich als Arcade-Modus oder zu bestimmten Events zurück – aber wer hier noch Erfolge sammeln will, sollte das jetzt tun.

Cortyn meint: Ehrlich gesagt werde ich diesem Modus überhaupt nicht nachweinen – er war schlicht und ergreifend nicht interessant. Im Gegensatz zu den Solo-Gauntlets, bei dem man den Umgang mit einem spezifischen Helden erlernen soll, war der Koop-Modus einfach nicht ansprechend. Das liegt vor allem an der „sterilen“ Map, die überhaupt nicht den Overwatch-Charme versprüht, aber auch am recht eintönigen Gameplay.

Im Gegensatz zum Solo-Gauntlet für einzelne Helden, die man immer mal wieder kurz zocken kann, während man darauf wartet, dass Freunde online kommen, brauchte man für den Hero Mastery Gauntlet bereits Mitspieler oder Mitspielerinnen. Sobald die aber da sind, zockt man doch lieber das herkömmliche Overwatch, anstatt sich mit Bots in einer hässlichen Umgebung zu prügeln.

Werdet ihr den Spielmodus vermissen? Oder wusstet ihr (wie einige meiner Freunde) gar nicht, dass es ihn überhaupt gibt und werdet nun nochmal reinschauen? Die „besten Spieler der Welt“ werden diese Chance nicht haben, denn die hat Overwatch auf PS5 und Xbox vor kurzem erst gebannt.