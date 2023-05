Overwatch 2 hat 4 Jahre einen PvE-Modus versprochen – Der wurde gestrichen und die Fans sind sauer

Overwatch 2 hat sein größtes Versprechen gebrochen. Der PvE-Modus ist abgesagt und wird nicht erscheinen. Die Fans sind verdammt wütend.

Es liest sich auf den ersten Blick wie ein später und sehr schlechter Aprilscherz. Als Overwatch 2 vor fast 4 Jahren angekündigt wurde, war der große „Selling Point“ der PvE-Modus, der kommen sollte. Die Helden sollten aufleveln können, neue Fähigeiten freischalten und das in einer langen, kooperativen Kampagne.

Doch dieser Traum ist gestorben. Quasi „im Vorbeigehen“ wurde in einem Dev-Update verkündet: Der PvE-Modus mit Charakter-Fortschritt ist Geschichte. Daran wird nicht mehr gearbeitet.

Zum Release von Kiriko sah die Welt noch in Ordnung aus:

Was genau wurde gesagt? Jared Neuss, der Executive Producer von Overwatch 2, erklärte im Dev-Talk-Video, wie es zu der Entscheidung kam. Demnach wolle man in Overwatch 2 Content nicht mehr lange zurückhalten und habe auch unterschätzt, wie viele Ressourcen es bindet, Overwatch 2 mit immer neuen Inhalten zu versorgen.

Mit allem, was wir gelernt haben, was es benötigt, um dieses Live-Spiel am laufen zu halten, mit dem was ihr verdient ist uns klar geworden, dass wir die ursprüngliche Version für das PVE, die wir in 2019 gezeigt haben, nicht abliefern können. Was das bedeutet, ist folgendes: Wir werden diesen Helden-Modus, mit Talentbäumen und dem langfristigen Fortschritt … diese Dinge sind nicht mehr in unseren Plänen.

Wir wissen, dass das für viele von euch enttäuschend sein wird, weshalb wir das erwähnen wollten, bevor wir über die Roadmap sprechen. Und um ehrlich zu sein, ist das auch sehr schwer für viele von uns gewesen. Viele im Team haben Herz und Seele die letzten Jahre in diese Dinge gesteckt.