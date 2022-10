Overwatch 2 zeigt Halloween-Event im Trailer – Will euch mit Koop-Mission und Skins in Gruselstimmung bringen

Was sagt ihr zu dem diesjährigen Halloween-Event von Overwatch 2? Freut ihr euch auf die neuen Skins oder die Koop-Modi? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

So erhaltet ihr nach 2 Stunden, in denen ihr Streamern mit aktivierten Drops zuschaut, das „Werewolf Winston Spray“ und nach 4 Stunden den legendären Skin „Werewolf Winston“, der dem Tank ein grusliges Aussehen verleiht.

Welche neuen Inhalte gibt es? Das diesjährige Halloween-Event von Overwatch 2 bringt eine neue, zeitlich begrenzte Koop-Mission namens „Junkenstein’s Revenge: Wrath of the Bride“. In dieser Mission konfrontiert euch die Braut des gruseligen Dr. Junkenstein , die den Tod ihres Schöpfers rächen will.

Was ist das für ein Event? Overwatch 2 feiert die gruselige Jahreszeit mit dem Ingame-Event „Halloween Terror“. Das Event startet am 25. Oktober und läuft bis zum 9. November 2022.

