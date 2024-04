Overwatch 2 vergisst im Trailer ein peinliches Detail, das Internet lacht

Overwatch 2 will euch mit Koop-Mission und Skins in Gruselstimmung bringen – Zeigt Halloween-Event im Trailer

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Hinzu kommt, dass es bei Blizzard einige Entlassungen in den letzten Jahren gab. Davon betroffen soll auch die Musik-Abteilung gewesen sein, die in der Vergangenheit zahlreiche Werke beigesteuert hat. Das scheint zu erklären, warum Overwatch 2 nun auf externe Musik zurückgreift und diese Arbeit eben auslagert.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ist das der erste Vorfall? Kurios ist, dass dies nicht der erste Vorfall dieser Art ist. Schon bei einem Trailer in der Vergangenheit hat man genau die gleiche Passage vergessen und schon damals haben die Fans sich köstlich darüber amüsiert. Das war in der letzten Saison:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ist das für eine Stimme? Dabei handelt es sich um „Watermarks“, also „Wasserzeichen“ – ähnlich wie man bei Bildern etwa die Quelle halbdurchsichtig auf das Bild steckt, damit sie nicht von Fremden verwendet werden können.

Was ist passiert? Im Trailer zu Hanaoka, einer neuen Map von Overwatch 2, wurde die Karte in einem Clip ausführlich gezeigt. Dazu lief Musik im Hintergrund, eben als Begleitmaterial. Plötzlich wird die Musik allerdings von einer Stimme durchbrochen, die laut sagt: „Music Licensing Reimagined“ und einige Sekunden später „Art List IO“.

Overwatch 2 will euch mit Koop-Mission und Skins in Gruselstimmung bringen – Zeigt Halloween-Event im Trailer

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

In Overwatch 2 startet noch in dieser Woche die nächste Saison und bringt mit „Venture Forth“ („Auf ins Abenteuer“) die inzwischen 10. Saison des Helden-Shooters. Schon im Vorfeld wurde jede Menge gezeigt, darunter auch interessante Skins und Einblicke in neue oder überarbeitete Maps.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to