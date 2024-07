Ich habe alle Chats in Spielen ausgemacht – Die Spiele machen viel mehr Spaß

MeinMMO-Dämon Cortyn hat in vielen Spielen die Chats ausgeschaltet. Und plötzlich machen die Spiele deutlich mehr Spaß.

Eigentlich gelten in den meisten Online-Spielen relativ strikte Verhaltensregeln, wie man mit anderen Spielerinnen und Spielern umgehen sollte. In der Theorie sollten auf Fehlverhalten fast immer Sanktionen folgen, von temporären Sperren bis hin zu permanenten Banns.

In der Praxis wissen wir aber alle, dass das viele Leute nicht davon abhält, ziemlich ausfallend zu werden.

Nach langem Hin und Her, war meine Lösung dann simpel:

Ich schalte sämtliche Chats im Spiel aus, in denen ich Kontakt mit „Randoms“ haben könnte.

Egal ob der übergreifende Chat eines Matches oder der Team-Chat – einfach alles deaktivieren, wann immer das möglich ist.

Shooter sind besser, wenn man niemanden liest

Besonders in Overwatch 2 hat mir das den Spaß gerettet. Denn in Blizzards Heldenshooter spiele ich, wenn ich mich alleine anmelde, zumeist die Rolle des Tanks. Ich bin sicher nicht der beste Tank, aber auch nicht der schlechteste – zumeist irgendwo im Bereich von Ende Platin oder Anfang Diamant.

Doch in jeder zweiten Runde hatte ich immer jemanden, der schon nach seinem ersten Tod ein angesäuertes „Tank Diff“ in den Chat schreiben muss. Alle paar Spiele hat man dann auch Leute, die sich so dermaßen im Ton vergreifen, dass mir die Freude gänzlich vergeht.

Sprüche wie „Deinstallier das Spiel und danach dich selbst“ oder „Wusste gar nicht, dass Overwatch jetzt auch eine Behindertenquote eingeführt hat“ sind leider keine Seltenheit, auch wenn man die entsprechenden Leute zumeist schon daran erkennt, dass sie eine Anerkennungsstufe von 1 haben (quasi die niedrigste „Sozial-Bewertung“) im Spiel.

Ich habe auch bis heute nicht verstanden, was diese Leute damit bezwecken wollen. Glaubt wirklich jemand, dass man besser spielt, wenn man beleidigt wird?

Ich zumindest fange dann eher an, darüber nachzudenken: Will ich wirklich, dass solche Menschen gewinnen? Will ich wirklich an der Seite von solchen Leuten alles geben und denen dazu verhelfen, einen Sieg auskosten zu können?

Nein, das will ich nicht.

Bildliche Darstellung des Chats, wenn man in einem Spiel scheitert und natürlich alle anderen im Team schuld daran sind.

Gleichzeitig will ich aber auch meinen schweigenden oder freundlichen Team-Kollegen das Match nicht ruinieren.

Daher gab es auch hier nur eine Lösung: Chat deaktivieren.

Niederlagen sind weniger frustrierend und Siege fühlen sich noch immer genauso gut an wie bisher. Ich gewinne nun nicht mehr als vorher, aber ich verliere auch nicht häufiger. Alles ist genau gleich – nur ich habe mehr Spaß.

Eigentlich ist das eine ziemlich absurde Entwicklung, wenn man darüber nachdenkt. Denn das Tolle an Online-Spielen ist ja, dass man mit anderen zusammenspielen kann. Aber genau diese anderen sind dann auch häufig der Grund, warum diese Freude wieder vergeht.

Ich weiß, dass einige von euch jetzt denken: „Ach, was bist du dünnhäutig. Das ist halt das Internet. Da muss man drüberstehen. Das darfst du einfach nicht an dich ranlassen.“

Und exakt das tue ich ja, nur eben buchstäblich. Ich lasse es nicht mehr an mich heran, weil es mir gar nicht erst angezeigt wird.

Natürlich gibt es Spiele, in denen ich die Chats auch weiterhin an behalte – in World of Warcraft zum Beispiel. Aber da mache ich das, weil ich ohnehin nur mit Leuten losziehe, die entweder in der gleichen Gilde oder Community sind. Da ist die Kommunikation mit „Randoms“ ohnehin nur auf den Handels-Channel beschränkt und das ist zumindest auf meinem Realm ziemlich erträglich.

Doch für Spiele, in denen ich alleine unterwegs bin und die eine große PvP-Komponente haben, ist das einfach die bessere Entscheidung.

Da ist mir dann auch egal, dass aufgrund der fehlenden Kommunikation vielleicht die eine oder andere Info nicht ausgetauscht wird. Das ist ein Einschnitt, den ich gerne in Kauf nehme, um mir die Freude an diesen Spielen zu bewahren.