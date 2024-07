Als ich dachte, frecher geht’s nicht mehr, verkauft Overwatch 2 einen Waffenskin für 80 Euro

MeinMMO-Dämon Cortyn hat was in Overwatch 2 entdeckt. Etwas teures. So teuer, dass man sich darüber nur aufregen kann.

Wie ihr wisst, halte ich an Overwatch 2 noch immer fest. Es ist nach wie vor ein schönes Spiel, das ich an 1-2 Abenden die Woche mit Freunden spiele. Besonders aktuell zum Lucioball-Event macht es einfach Spaß.

Doch jetzt gibt es ein neues Angebot im Shop, bei dem ich nur fassungslos auf den Bildschirm starren kann: Ein Waffenskin für satte 80 €.

Aber bevor ich mich aufrege, mal kurz zu den Fakten:

Der Waffenskin ist für Reinhardt und ersetzt seinen Hammer durch eine dämonische Axt mit Feuereffekten. Die Waffe kommt in 4 unterschiedlichen Stufen:

Stufe 1: Der Grundskin der Waffe.

Stufe 2: Die Waffe entwickelt sich im Laufe eines Matches.

Stufe 3: Die Waffe hat eine besondere Nachlade-Animation.

Stufe 4: Bei Tötungen gibt es eine besondere Animation.

Nur um das klar zu sagen: Der Skin und die Effekte sehen wirklich gut aus. Daran gibt es überhaupt nichts zu meckern. Das ist definitiv eine Waffe, die Reinhardt-Fans auf jeden Fall haben wollen.

Die vollständige Freischaltung des Skins kostet 80 mythische Prismen. Die kann man entweder für rund 80 Euro kaufen oder man verbraucht sämtliche mythische Prismen, die man aus dem aktuellen Premium-Battle-Pass erhält – was dann bedeutet, dass man den mythischen Skin des Battle-Pass nicht erhält.

Aber nur, um das nochmal detailliert aufzuschlüsseln: Das sind die Kosten.

Der Grundskin kostet 50 mythische Prismen. Also 50 €.

Die Waffe soll sich im Laufe einer Partie etwas entwickeln? Nochmal 10 € bitte.

Ihr wollt eine Nachlade-Animation („Flourish“) für die Waffe? Ja, genau, nochmal 10 €.

Oh, und das Highlight der Waffe, die Tötungsanimation? Klar, nochmal 10 €.

Da muss man satte 80 € auf den Tisch knallen, damit die Waffe ihre volle Funktionalität hat.

Ich wiederhole es nochmal, weil es so absurd ist: 80. Euro.

Das ist mehr als der aktuelle Vollpreis eines Spiels. Entsprechend wütend wird das auch im Subreddit diskutiert:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Angebot kommt spät, damit Leute es mit Geld kaufen

Dass der Mythic-Skin für Reinhardts Axt kommen würde, das wusste ich schon im Vorfeld – eben, weil ich mich viel rund um das Spiel informiere, da das Teil meines Jobs ist. Das heißt, dass man sich die mythischen Prismen ansparen konnte und auf andere Skins verzichtete.

Doch wenn man das nicht macht – weil man sich eben nicht jeden Tag im Vorfeld informiert – dann steht man nun vor einem Problem. Denn die meisten werden den Battle-Pass für die aktuelle Saison bereits abgeschlossen haben und sich damit den mythischen Skin für Ashe gekauft haben.

Wenn man jetzt allerdings feststellt, dass der Reinhardt-Waffenskin viel interessanter wäre, dann gibt es nur eine Lösung: Richtig viel bezahlen.

In – inzwischen leider typischer – Blizzard-Manier gibt es dazu auch wieder ein „tolles“ Bundle für 40 Euro. Da steckt dann Stufe 1 des Waffenskins drin, 2.000 Overwatch-Coins und 20 Level-Ups beim Battle-Pass. Das Bundle ist natürlich ein temporäres Angebot.

Das sieht wie ein richtig gutes Angebot aus, wenn man dagegen den „Direktpreis“ des Waffen-Skins packt.

Immer artig das Kleingedruckte lesen – dass man noch weitere Stufen kaufen muss.

Wirklich „sparen“ tut man damit aber auch nicht viel. Denn wenn man den ganzen Waffenskin haben will, muss man danach noch immer 30 Prismen für 25 € kaufen. Auch dann hat man 65 € ausgegeben (und dazu noch ein paar mehr Dinge, die man ja aber gar nicht unbedingt wollte).

Ich sag es auch ganz offen: Ich habe keine Ahnung, was ein fairer Preis für einen aufwändigen Waffen-Skin in Overwatch ist. Ich weiß nicht, ob so etwas 5 €, 10 € oder 15 € kosten sollte.

Aber ich weiß, dass 80 € nur eines ist: Abzocke. Einmal mehr streckt man die Hände nach den Geldbörsen der treusten Spieler aus und testet, wie weit man gehen kann.

Ich find’s echt schade. Einfach nur schade.

Overwatch 2 ist ein Spiel, bei dem mir das Gameplay noch immer viel Freude bereitet und das ich gerne mit meinen Freunden zusammen spiele. Aber gleichzeitig gibt es diese „Angebote“ im Shop, die Jenseits von allem sind, was man irgendwie noch rechtfertigen kann.

Jedes Mal, wenn ich im Hauptmenü bin und auch nur den Schriftzug „Shop“ mit dem Zusatz „New!“ sehe, fühle ich mich schlecht. Es ist wie ein riesiger, unübersehbarer Schandfleck in einem Spiel, das im Kern eigentlich viel zu gut ist, um auf solche miesen Abzock-Angebote zurückgreifen zu müssen.