Spieler werden in Overwatch 2 für kleine Schimpfworte gebannt, fragen: „Wofür ist dann der Filter?“

Hier merken allerdings viele an, dass auch dieser Vergleich ein wenig hinkt. Es ist eben ein Unterschied, ob Charaktere innerhalb eines fiktiven Universums Schimpfworte benutzen oder ob die in der Interaktion mit den Spielerinnen und Spielern stattfinden.

Warum dürfen die Helden schimpfen? Ein anderes Argument, das manche vorbringen, ist der Umstand, dass es in Overwatch 2 selbst einige Flüche oder Schimpfworte gibt. So flucht Genji gerne mal mit einem „Damn“ und Cassidy hat auf seinem Gürtel dick „BAMF“ stehen – das ist die Abkürzung für „Bad-Ass Motherfucker“ – was man im Deutschen vermutlich wohlwollend mit Teufelskerl übersetzen würde. Auch andere Helden bedienen sich gerne mal leichter Flüche oder Beleidigungen.

[Die Sperre] wurde aufrechterhalten, [automatische] Vorlagen sind alles, was du dann bekommst. Solche Anfragen sind nicht für Diskussionen. In diesem Fall – Schimpfworte. F-Bombs in jeder Form sind nicht akzeptiert.

Wer in Overwatch 2 gemeldet wird, verliert recht schnell seine Anerkennungs-Stufen und hat kurz darauf eine temporäre Account-Sperre, die immer stärker wird. Doch einige sehen gar nicht ein, was sie denn falsch gemacht haben. Immerhin hat das Spiel doch einen Schimpfwortfilter.

