Overwatch: Nach dem großen „Overwatch 3“-Patch muss man sofort 12 Helden ändern

Der neuste Patch für Overwatch 2 hat die Balance ziemlich zerrüttet. Blizzard versucht das zu beheben – und ändert 12 Helden, nur wenige Tage nach Start der Saison.

Vor zwei Wochen ging einer der wohl umfangreichsten Patches in Overwatch 2 live. Es begann nicht nur eine neue Saison, sondern auch einige Grundprinzipen des Spiels wurden infrage gestellt. So können sich jetzt alle Charaktere selbst heilen, wenn sie kurz in Deckung gehen und DPS-Charaktere belegen getroffene Feinde mit einem Debuff, der die erhaltene Heilung reduziert.

Doch es gab noch viel mehr Änderungen. Insgesamt waren die Anpassungen so mannigfaltig, dass man intern sogar von „Overwatch 3“ gesprochen hat.

Tatsächlich waren die Anpassungen so drastisch, dass nun in einem nachgeschobenem Patch ganze 12 Charaktere verändert werden.

Die großen Änderungen zeigt auch der Trailer:

Was war das Problem? Die Probleme auf ein einziges zu begrenzen, das war quasi nicht möglich. Denn es wurde so viel angepasst, dass viele Änderungen miteinander interagierten und so recht komplexe Probleme entstanden.

So wurde die Projektil-Größe von fast allen Waffen drastisch angehoben, was es den meisten Charakteren nun erlaubt, zuverlässiger zu treffen. In manchen Fällen waren die Projektile so groß, dass man deutlich am Ziel vorbeischießen konnte und dennoch traf.

Auch die Lebenspunkte der Charaktere wurden erhöht. Das hat nicht nur alle Helden stabiler, sondern viele Helden auch schwächer gemacht. Denn wenn alles mehr aushält und Kämpfe zwischen zwei Charakteren länger dauern als zuvor, dann verändert sich auch, wer von den Helden nun eine bessere Chance hat.

Alle Charaktere heilen sich nun selbst, wenn sie für ein paar Sekunden keinen Schaden erleiden.

Dass diese vielfältigen Änderungen nicht ohne ein paar Balance-Probleme gelingen, dürfte klar sein. Genau die hat Blizzard jetzt mit dem ersten Hotfix-Patch der Saison behoben.

Was wurde geändert? Die Änderungen an den Helden betreffen häufig die Größe der Projektile, aber auch den verursachten Schaden oder die Möglichkeit, genau diesen zu reduzieren. Die Änderungen im Detail sind:

D.Va

Lightgun Die Basisgröße des Projektils wurde von 0,25 Meter auf 0,20 Meter reduziert. Die Gesamtgröße beträgt nun 0,3 Meter.



Roadhog

Verschnaufpause Die Schadensreduzierung wurde von 40 % auf 50 % erhöht.



Zarya

Partikelkanone Der minimale Schaden des primären Feuermodus wurde von 85 auf 95 pro Sekunde erhöht. Der maximale Schaden des primären Feuermodus wurde von 170 auf 190 erhöht.



Hanzo

Die Basisgröße des Projektils wurde von 0,1 Meter auf 0,075 Meter verringert. Die Gesamtgröße beträgt nun 0,175 Meter.

Junkrat

Ferngezündete Mine Die Abklingzeit wurde von 8 auf 7 Sekunden reduziert. Der maximale Schaden wurde von 110 auf 120 erhöht. Der minimale Schaden wurde von 20 auf 55 erhöht.



Junkrat und Roadhog bekommen kleine Buffs.

Soldier: 76

Schweres Impulsgewehr Verwendet nun den 0,05 Meter kleineren Hitscan-Größenmodifikator für Projektile. Die Gesamtgröße des Projektils beträgt nun 0,05 Meter.



Tracer

Die Entfernung, ab wann der Schaden der Waffe abnimmt, wurde von 12 Meter auf 10 Meter reduziert.

Widowmaker

Verwendet nun den 0,05 Meter kleineren Hitscan-Größenmodifikator für Projektile. Die Gesamtgröße des Projektils beträgt nun 0,05 Meter.

Die Entfernung, ab wann der Schaden der Waffe im Scharfschützenmodus abnimmt, wurde von 40 – 60 Meter auf 50 – 70 Meter erhöht.

Illari

Heilpylon Die Abklingzeit wurde von 8 auf 6 Sekunden verringert. Bei Zerstörung durch einen Feind wurde die Abklingzeit von 15 auf 12 Sekunden verringert.

Gefangene Sonne Der Explosionsschaden von Sonnenschlag wurde von 100 auf 160 erhöht. Die Explosion von Sonnenschlag hat nun eine Schadensreduktion von bis zu 25 %, je weiter man sich von der Explosion entfernt befindet.



Lúcio

Schallverstärker Die Basisgröße des Projektils wurde von 0,15 auf 0,1 Meter reduziert. Die Gesamtgröße des Projektils beträgt nun 0,25 Meter.



Mercy

Caduceus-Pistole Die Basisgröße des Projektils wurde von 0,25 Meter auf 0,2 Meter reduziert. Die Gesamtgröße des Projektils beträgt nun 0,3 Meter.



Zenyatta

Die Basistrefferpunkte wurden von 100 auf 75 reduziert.

Schnapptritt Der Rückstoß wurde um 25 % verringert.



Saison wird skeptisch betrachtet: Viele Spielerinnen und Spieler in der Community scheinen sich noch nicht sicher zu sein, was sie von der neusten Saison halten sollen. Während manche es abgöttisch lieben, sich nun durch taktischen Rückzug selbst heilen zu können, finden andere das Spiel deutlich schlechter. Gerade die größeren Projektile sorgen häufig für Sprüche, dass Charaktere jetzt nicht mehr mit Patronen, sondern „regelrecht mit Baumstämmen“ schießen würden – auch wenn das natürlich ein wenig übertrieben ist.

Wie findet ihr den aktuellen Patch von Overwatch? Gefällt er euch und habt ihr Spaß an den Änderungen? Oder sollte man die alle zurücknehmen?