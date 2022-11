Overwatch 2: Die 2. Saison bringt neuen Helden – und ziemlich abgedrehte Skins

Overwatch 2 startet schon bald in die zweite Saison und zeigt dazu einen neuen Trailer. Es gibt einige Highlights – aber auch viel Kritik.

Inzwischen neigt sich die erste Saison von Overwatch 2 dem Ende zu und wer noch Dinge aus dem Battle-Pass freischalten will, muss sich langsam ranhalten. Denn am 6. Dezember beginnt in Overwatch 2 bereits die nächste Saison und die dürfte Blizzards Heldenshooter wieder ordentlich durchrütteln.

Es gibt nicht nur einen neuen Tank-Helden, sondern auch eine neue Map und sogar neue Spiel-Modi, die zu bestimmten Events verfügbar sein werden.

Was kommt neu? Das Highlight dürfte der Release des nächsten Helden „Rammatra“ sein. Der ist ein neuer Tank und wurde bereits in einem Trailer vorgestellt, der Gänsehaut verursacht.

In den ersten Wochen wird Rammatra nicht im gewerteten Modus spielbar sein, sondern nur in allen anderen Modi (wie etwa Quick Match). So können alle den Helden erst kennenlernen und ihn womöglich über den Battle-Pass freischalten, bevor er dann im gewerteten Modus aktiv ist.

Ebenfalls mit dabei ist eine Map namens „Shambali“ – die scheint tief mit der Story von Rammatra und Zenyatta verwurzelt zu sein und wird sicher noch so manch ein spannendes Detail offenbaren, während ihr die Fracht beschützt.

Junkerqueen als Zeus – in vielen Farben.

Battle-Pass bringt viele Skins – Aber es gibt auch Kritik

Der neue Battle-Pass und die Skins stehen dabei ganz im Zeichen des Olymp und der griechischen Götter – denn die Overwatch-Recken verkleiden sich als solche.

Der „mythische“ Skin dieser Saison geht an die noch recht frische Heldin Junkerqueen, die ihr künftig als Personifizierung von Zeus durch die Schlachten führen könnt. Wie bei mythischen Skins üblich, könnt ihr das Aussehen sehr detailliert anpassen und dabei aus unterschiedlichen Farben und Effekten wählen – vorausgesetzt, ihr kauft den Battle-Pass und schließt den auch ab, denn der mythische Skin wird wohl ganz am Ende warten.

Viel Kritik am neuen Trailer: Auf YouTube kommt der Trailer eher gemischt an. Auch wenn es aktuell mehr positive als negative Bewertungen gibt, sind die beliebtesten Kommentare mit den meisten Likes jene, die sich spöttisch über die Monetarisierung von Overwatch 2 äußern. Der Inhalt ist in den meisten Fällen extrem ähnlich, immerhin ist das auch ein Meme geworden:

„Mir hat der Moment gut gefallen, wo Blizzard die Skin-Preise nicht generft hat. Wirklich ein Overwatch-2-Moment.“

„Ich liebe den Teil, in dem Pharah sagt „Armut regnet von oben herab!“ und sie dann auf alle Geldbörsen Raketen schießt. Das war wirklich einer der Momente von Overwatch 2.“

„Ich mochte den Teil, wo Kiriko sagt: „Lasst Euch von den Mikrotransaktionen leiten“. Wirklich ein Overwatch-2-Moment.“

Scrollt man weiter nach unten, wird die Kritik weniger beißend und die coolen Skins, der neue Held und auch ein erster Blick auf die Map wird gelobt – aber selbst dann bleiben Zweifel an den Kosten für einzelne Skins.

Werdet ihr Overwatch 2 auch in der 2. Saison noch zocken? Oder habt ihr Blizzards Heldenshooter schon wieder beiseitegelegt?