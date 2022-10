Overwatch 2: In WoW könnt ihr euch schneller Overwatch-Skins verdienen, als in Overwatch

Wer Skins in Overwatch 2 will, der sollte World of Warcraft spielen. Denn da kann man die schicken Cosmetics viel schneller freischalten …

Das Freischalten von Skins in Overwatch 2 ist ein Thema, das überall gerne und viel diskutiert wird. Immerhin konnte man viele Skins damals in Overwatch 1 noch erspielen, doch jetzt im Nachfolger ist das nicht mehr möglich und benötigt den Einsatz von Echtgeld. Doch ein paar findige Fans haben einen anderen Weg gefunden, um an ihre Skins in Overwatch 2 zu kommen – sie spielen einfach mehr World of Warcraft.

So absurd das auch klingt, so effizient ist es im Vergleich zur herkömmlichen Methode.

Was ist das Problem? Wer Skins in Overwatch 2 freischalten will, der muss entweder reales Geld ausgeben oder eine Menge Geduld mitbringen. Denn pro Woche lassen sich maximal 60 Overwatch-Münzen verdienen. Bei Preisen von bis zu 1.900 Münzen pro Skin braucht man dafür im besten Fall stolze 32 Wochen – und das auch nur, wenn man wirklich jede Woche sämtliche Challenges abschließt.

Die Skins in Overwatch 2 sind kostspielig – mit WoW-Gold kann man aushelfen.

Wieso kann man in WoW besser Skins verdienen? Der Clou ist, dass es in World of Warcraft die sogenannte „WoW-Marke“ gibt. Spieler können in World of Warcraft erspieltes Gold verwenden, um sich dann im Auktionshaus eine solche Marke zu kaufen. Die Marke kann man dann entweder für 30 Tage Spielzeit in World of Warcraft eintauschen – oder aber in 13 € Battle.net-Guthaben. Diese 13 € vom Battle.net-Guthaben lassen sich wiederum für Overwatch-Münzen ausgeben. 13 € entsprechen dabei umgerechnet knapp 1.300 Overwatch-Münzen.

Wie lange braucht man, um in WoW so viel Gold zu farmen? Das lässt sich pauschal nur schwer sagen, da das auf den Spielstil, das spielerische Können und auch Erfahrung ankommt. Wer etwa besondere Dienste im Spiel anbieten kann, wie etwa das Begleiten durch harte Dungeons, kann das Gold für eine Marke gut an einem Abend verdienen. Auch Auktionshaus-Meister können in wenigen Tagen zu so viel Reichtum kommen.

Mit ordentlich Gold könnt ihr nicht nur in WoW coole Dinge kaufen.

Wer WoW lediglich „normal“ spielt und ganz gewöhnlich Gold farmt, etwa über Quests, Handwerks-Materialien und vergleichbare Quellen, der kann für einen Betrag von rund 340.000 Gold auch gerne einen ganzen Monat benötigen.

Doch selbst dann verdient man sich die Overwatch-Münzen noch um ein Vielfaches schneller, als es mit dem Spielen von Overwatch 2 der Fall wäre.

Community reagiert amüsiert: Im Subreddit von Overwatch 2 wird über diese Möglichkeit und die Absurdität davon bereits ausgelassen diskutiert. Dazu heißt es von einigen Spielerinnen und Spielern:

„Wenn sie uns dazu bringen, andere Spiele zu spielen, um Overwatch-Zeug freizuschalten, dann bemerken wir vielleicht nicht all die Dinge, die zu Release nicht gefixt haben.“

„Exakt so habe ich mir auch den Battle Pass freigeschaltet, ich verdiene pro Monat knapp 45 $ mit WoW.“

„Blizzard spielt gerade 4D-Schach und versucht damit die Zahl der WoW-Spieler wieder zu erhöhen.“

Wer also noch ein wenig WoW-Gold auf der hohen Kante hat, kann sich damit auch den einen oder anderen Skin in Overwatch 2 leisen – oder einfach Echtgeld auf das Problem werfen.

Habt ihr schon Gold ausgegeben, um damit etwa in Overwatch 2 etwas zu kaufen?