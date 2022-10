Overwatch 2: Tier-List zum Release – Die besten DPS-, Tank- und Support-Helden

Seit dem 4. Oktober 2022 ist Overwatch 2 spielbar. MeinMMO verrät euch in der Tier-List, welche Helden frisch zum Release die besten Chancen auf einen Sieg haben.

Was finde ich hier? Wir ordnen für euch alle 35 Helden von Overwatch 2 in einer Tier-List, inklusive der neuen Helden Sojourn, Junker Queen und Kiriko, der neusten Heldin von Overwatch. Die Liste ist in folgende Tiers aufgeteilt:

S-Tier – Die besten Helden, die in fast jeder Situation die Nase vorn haben

A-Tier – Helden, die ihre Rollen immer noch hervorragend ausfüllen und mit entsprechender Übung leicht mit dem S-Tier mithalten können

B-Tier – Eher mittelmäßige Helden, die leichter gekontert werden können oder schwerer zu spielen sind

C-Tier – Schwächere Helden, die in den meisten Situationen bessere Alternativen haben oder die so leicht gekontert werden, dass ein Sieg mit ihnen deutlich schwerer wird

Woher kommen die Infos? Als Grundlage nehmen wir die Tier-Listen verschiedener Experten und Profis, wie etwa von Flats, einem der besten Tank-Spieler der Welt (via YouTube).

In der MeinMMO-Redaktion haben wir aber auch viele begeisterte Overwatch-Spieler, die schon die Beta und auch den Vorab-Test zocken konnten. Ein großer Teil der Einschätzung sowie Änderungen an der Vorlage basiert deswegen auf unserer Erfahrung.

Die Einschätzung zum neuen Shooter von MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus findet ihr hier: 2 Stunden in Overwatch 2 reichen, um mir zu zeigen, was ich seit 6 Jahren an diesem Spiel liebe.

Overwatch Tier-List: S-Tier

DPS

Sojourn

Soldier: 76

Tanks

Winston

D.Va

Heiler

Lúcio

Kiriko

Ana

Kommentar: Sojourn und Soldier: 76 haben ohne Zweifel die Nase vorn, was den Schaden in Overwatch 2 angeht. Zudem sind sie leicht zu spielen für jeden, der schon einmal einen beliebigen Shooter ausprobiert hat und auch sonst ist ihr Gameplay enorm intuitiv.

Winston und D.Va eignen sich als Tanks, weil sie durch ihre Mobilität mehr Fehler erlauben als die meisten anderen Charaktere dieser Klasse. Ihre defensiven Fähigkeiten bieten zudem guten Schutz fürs Team, sodass sie bei der verringerten Anzahl an Tanks pro Team hervorragende Arbeit leisten.

Mit Lúcio, Kiriko und Ana als Heiler kann man nur wenig falsch machen. Alle drei haben einen enormen Output an Heilung und sind leicht zu lernen. Wer sie meistert, kann mit ihren weiteren Fähigkeiten zudem den Gegnern ordentlich Druck machen.

Overwatch Tier-List: A-Tier

DPS

Widowmaker

Tracer

Genji

Reaper

Ashe

Tanks

Reinhardt

Orisa

Zarya

Heiler

Brigitte

Mercy

Zenyatta

Kommentar: Tracer und Genji wären eigentlich S-Tier-Helden, sind aber zu schwer zu spielen, um sie als reine „Siegbringer“ zu empfehlen. Widowmaker ist vor allem durch die verringerte Tank-Anzahl eine große Bedrohung auf allen Maps geworden. Reaper und Ashe sind solide Picks für so gut wie jede Team-Composition.

Bei den Tanks habt ihr hier mit Reinhardt und Orisa reine Schadens-Absorbierer, bei denen jedoch die Positionierung wichtig ist. Zarya ist ein offensiver Tank, der vor allem für Unruhe beim Gegner sorgen soll.

Mercy ist als klassischer Heiler mit starkem Output und Wiederbelebung immer eine gute Wahl. Brigitte hat durch ihre defensiven Fähigkeiten eine einzigartige Rolle in den 5er-Teams bekommen, die jedoch geübt werden muss. Zenyatta ist schwieriger zu spielen, sein Einfluss durch die verschiedenen Sphären ist aber enorm und kontert die meisten gefährlichen Gegner.

Overwatch Tier-List: B-Tier

DPS

Mei

Echo

Hanzo

Cassidy

Pharah

Sombra

Tanks

Sigma

Junker Queen

Wrecking Ball

Roadhog

Heiler

Moira

Baptiste

Kommentar: Bei den meisten DPS-Helden habt ihr hier das Problem, dass sie äußerst situativ sind oder zu viel Übung brauchen, um wirklich einen Einfluss zu haben. Cassidy etwa kann in fast jeder Situation durch Soldier oder Ashe ausgetauscht werden, Hanzo durch Widowmaker. Sombra, Mei und Echo haben so wichtige Feinheiten im Gameplay, dass ihr ohne viel Übung eher Niederlagen einfahren werdet.

Sigma wäre eigentlich ein S-Tier-Tank, ist aber zu schwer, um sie empfehlen zu können. Eine höhere Bewertung wäre irreführend, da ihr viel Übung braucht, ehe er stark wird. Die restlichen Tanks sind offensiv gestaltete Tanks, die ebenfalls Übung brauchen und die „Tank“-Rolle nur sekundär erfüllen können. Sie eignen sich eher, um Chaos zu säen.

Moira und Baptiste sind zwar starke Heiler, brauchen aber ähnlich wie Doomfist viele Stunden an Erfahrung, ehe sie wirklich stark werden. Wenn ihr sie üben wollt, habt ihr hier aber einige der stärksten Helden an der Hand.

Overwatch Tier-List: C-Tier

DPS

Symmetra

Torbjörn

Bastion

Junkrat

Tanks

Doomfist

Kommentar: Sämtliche hier aufgeführte Charaktere sind zwar in der Theorie stark, aber nur dann, wenn die Gegner überhaupt nicht auf euch reagieren. Eine gute Pharah allein reicht etwa schon, um die meisten davon zu kontern.

Beachtet, dass sich die Tier-List stets ändern kann und ihr mit so gut wie jedem Helden und genug Übung gewinnen könnt. Die Liste dient als Orientierung und das Wichtigste ist stets Teamwork und Sportsgeist.

