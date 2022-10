Spieler sagen, Support ist „die schwerste Rolle“ in Overwatch 2 – Geben wertvolle Tipps für mehr Siege

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

In unseren Runden in Overwatch 2 ist uns Ähnliches aufgefallen. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus ist selbst hauptsächlich Support und gerät oft in Situationen, wo DPS-Spieler mit wenig Lebenspunkten sich eher noch hinter Kanten verstecken, statt sich dem Heiler zu zeigen.

Man müsse sich an die neue, schnellere Spielweise gewöhnen und daran halten, dass Heiler einen nicht überall heilen können oder es Tanks gibt, die einen schützen. In einem weiteren Thread geht der Nutzer TallAfternoon2 tiefer auf die Thematik ein:

Supports, also Helden wie Mercy oder die neue Kiriko, sorgen für Heilung, bringen defensive Fähigkeiten mit oder verstärken den Angriff ihrer Mitspieler. Sie unterstützen also das gesamte Team dabei, siegreich zu sein.

Was genau macht heilen so schwer? Dadurch, dass jedes Team nur noch einen Tank hat, fehlt Schutz für die Gruppe. Heiler werden schneller zum Ziel feindlicher DPS-Spieler, schließlich sind sie der Grund, warum im besten Fall niemand stirbt.

Mit dem Release des Free2Play-Multiplayers von Overwatch 2 finden sich zehntausende Spieler in dem Helden-Shooter wieder. Die Änderungen machen aber eine Aufgabe besonders knifflig: das Heilen. Fans erklären, warum sie es als Heiler jetzt schwerer haben und erklären, was ihr als Mitspieler tun könnt, um einen Sieg zu gewährleisten.

