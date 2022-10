Spieler lobt: „Overwatch 2 ist ein Schritt in die richtige Richtung“, aber die Monetarisierung sei schrecklich

Overwatch 2: 5 Helden, die in der Beta die Matches am meisten dominieren

An Verbindungsproblemen und Co. müsse noch gearbeitet werden und es gebe „viel zu tun“, aber Overwatch 2 sei nicht „am Anfang vom Ende“, wie es von vielen gerade prophezeit werde. Besonders die Änderung auf 5 Spieler pro Team sei genau richtig, bringe frischen Wind und mache die Runden viel intensiver.

Obwohl er Spaß mit Overwatch 2 habe und es ein „Schritt in die richtige Richtung“ sei, wäre nicht alles vollständig durchdacht und die Monetarisierung sei schlicht gierig. Auch andere Spieler sehen das so.

In einem beliebten Thread auf reddit erklärt der Nutzer dreadul : „Spielt das Spiel, aber kauft kein verdammtes Teil. Im besten Fall passt Blizzard die Preise an. Im schlimmsten Fall sind sie angepisst. Ich bin mit beidem cool.“

Zusätzlich lassen sich Skins und Co. auch mit einer Premiumwährung kaufen. Genau hier sehen die Spieler aber eine rote Flagge, denn allein, wer alle Inhalte aus Overwatch 1 haben will, muss 12.000 Euro zahlen .

Overwatch 2 setzt auf einen Battle Pass , mit dem sich neue Inhalte freischalten lassen. Die Lootboxen aus dem ersten Teil sind verschwunden. Man sieht also nun, auf was man hin arbeitet, zufällige Belohnungen sind passé.

Was ist das Problem? In Foren und im subreddit von Overwatch finden sich haufenweise Meinungen zum neuen Shooter. Der größte Kritikpunkt, den viele immer wieder ansprechen: die Monetarisierung.

