Der Chef von Blizzard sagt: Hacker sind daran schuld, dass ihr Overwatch 2 nicht spielen könnt

Overwatch 2: 5 Helden, die in der Beta die Matches am meisten dominieren

Aaron Keller, der Game Director und Nachfolger von Jeff Kaplan , erklärte in einem Tweet von 6:30 Uhr morgens , dass ein zweiter DDoS-Angriff folgte. Man mache Fortschritte und arbeite weiter an einer Lösung, aber bittet um Geduld.

Ein DDoS-Angriff, kurz für „Distributed Denial of Service“, kommt in der Regel zustande, wenn Übeltäter gezielt ein Netzwerk mit zu vielen Anfragen überlasten. Das kann etwa durch Botnetze geschehen.

Das sagt der Chef: Am Dienstagabend meldete sich der neue Blizzard-Chef Mike Ybarra auf Twitter zu Wort. Dort hieß es, dass das Overwatch-Team an den Problemen arbeite und später:

So lief der Launch: Overwatch 2 erschien knapp eine Stunde vor der geplanten Release-Zeit und war schon ab etwa 20:00 Uhr deutscher Zeit am Dienstag, dem 4. Oktober, spielbar. In unserem Special findet ihr alle Infos zum Launch von Overwatch 2 .

