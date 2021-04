Blizzard hat überraschend bekanntgegeben, dass Jeff Kaplan zukünftig nicht mehr im Unternehmen tätig ist. Kaplan war zuletzt vor allem bekannt als Chef von Overwatch. Nach seiner fast 20-jährigen Karriere sucht er nun nach neuen Möglichkeiten.

Mit einem kurzen Abschiedsbrief sagt Kaplan Blizzard nun Lebewohl. Er bedankt sich für 19 Jahre im Unternehmen und zeigt „tiefe Anerkennung“ für alle Mitarbeiter sowie die Fans des Unternehmens (via Blizzard).

Den kurzgehaltene Brief schließt er mit den Worten: „Akzeptiert die Welt niemals als das, was sie zu sein scheint. Seht immer das, was sie sein kann. Ich hoffe ihr macht es auch so. GG.“

Wer ist Jeff Kaplan? Kaplan war vor allem bekannt für seine Rolle als Chef von Overwatch. Durch sein charismatisches Auftreten hat er sich in der Community schnell den Spitznamen „Papa Jeff“ erarbeitet.

Auf Events wie der BlizzCon galt er immer als recht nahe an den Fans und sorgte immer für Lacher und gute Laune. Seine berühmten „Yule Log“-Streams zu Weihnachten schauten Zehntausende, obwohl er dabei eigentlich nur stumm vor einem Feuer saß.

Kaplan arbeite seit 2002 bei Blizzard, nachdem er bereits als Qualitätsprüfer bei Warcraft 3: Reign of Chaso half. Bei Blizzard fing er dann als Quest Designer für World of Warcraft an, für das er später Game Director zusammen mit Tom Chilton und J. Allen Brack wurde.

Nachdem er am Project Titan gearbeitet hat, das dann eingestellt wurde, erschuf er mit seinem Team den Shooter Overwatch. Overwatch gilt als riesiger Erfolg für die Firma.

Im Moment befindet sich Overwatch 2 in Entwicklung, der Nachfolger des Shooters. Die Entwicklung wird nun von Aaron Keller als Game Director geleitet, dem Kaplan zuvor als Mentor zur Seite stand.

Blizzard verliert viele Urgesteine

Kaplan ist nur der neuste von vielen langjährigen Mitarbeiten, die Blizzard verlassen. Zuletzt verließ Anfang April 2021 der „Vater von WoW Classic“, Omar Gonzalez, das Studio. Er wechselte wie bereits viele andere Urgesteine von Blizzard vor ihm zum neuen Studio von Mike Morhaime, dem ehemaligen Blizzard-Chef.

Morhaime gründete Ende 2020 Dreamhaven, welches gleich zwei separate Entwickler-Studios unter sich hat. Bisher hat Dreamhaven jedoch noch keine Spiele, die es vorstellen könnte.

Ob sich Kaplan nun zu Morhaime gesellt oder sich ein anderes Studio sucht, wissen wir noch nicht. Etliche Ex-Blizzard-Mitarbeiter haben sich bereits wieder zusammengefunden und arbeiten an eigenen Projekten.

Generell sieht es bei Blizzard aktuell nicht zu rosig aus für die Mitarbeiter. Neben denen, die freiwillig gehen, werden auch einig entlassen. Erst im März 2021 kam es zu einer größeren Welle an Kündigungen, mit der Blizzard Abstand von Live-Events nimmt – und nun plant Activision Blizzard noch mehr Entlassungen, auch in Deutschland.