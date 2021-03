Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In einem Interview mit der US-Seite Forbes sprachen die Chefs jedoch auch davon, dass sich das Setting abheben soll, weil „einige Settings schon stark mit bestimmten Spielen in Verbindung gebracht werden.“ Ihr Setting soll aber „einzigartig“ werden.

Es ist also gut möglich, dass ein Spiel in Richtung von StarCraft 2 kommt, das bereits all diese Nuancen in sich vereinen konnte, jedoch nicht mehr weiterentwickelt wird . Dafür spricht auch, dass die Entwickler hinter dem neuen RTS bereits Erfahrungen genau mit Blizzards Strategiespielen haben.

Das Studio Frost Giant arbeitet an einem neuen Echtzeitstrategiespiel („RTS“). Für dieses haben die Entwickler schon 9,7 Millionen $ von Sponsoren sammeln können. Noch ist nicht viel zum Spiel bekannt, aber hinter Frost Giant arbeiten Leute, die wissen, was sie tun.

