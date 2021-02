Ja, die Geschichte von Warcraft III: Reforged ist sicher keine Glanzsstunde von Blizzard. Auch über ein Jahr nach dem Release sieht es in der Neuauflage des Strategie-Klassikers nicht gut aus. Tatsächlich scheint man den Geburtstag sogar komplett vergessen zu haben und würdigt das Spiel nicht einmal mit Goodies zum Firmenjubiläum. Immerhin wurde Reforged am 28. Januar 20201 ein Jahr alt. Was ist da eigentlich los bei Warcraft III: Reforged?

Insert

You are going to send email to