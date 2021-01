Diablo 2 bekommt ein Remake – Dieses Mal sind wohl Profis am Werk

Aktuell geht es Blizzard eh recht gut – der Wert an der Börse ist so hoch wie noch nie.

Wann kann man mit einem Remake rechnen? Ein konkretes Datum gibt es bisher nicht. In jedem Fall wird Blizzard aber wohl den Vorfall von Warcraft III: Reforged vermeiden wollen und sich dieses Mal mehr Zeit nehmen und klarer definieren, was das Diablo II-Remake sein soll. Der Titel soll übrigens „Diablo II: Resurrected“ heißen, wenn man den vorherigen Leaks trauen darf.

Was ist das für ein Team? Das Team von Vicarious Visions ist schon länger Teil von Activision, wurde nun aber in Blizzard integriert und kümmert sich vollständig um Blizzard-Titel. Vicarious Visions war in den letzten Jahren nicht durch eigene Titel bekannt geworden, das liegt eher in der Zeit von GameBoy Advance.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. + fünf = 14

Insert

You are going to send email to