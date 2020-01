Warcraft III: Reforged ist gestartet und die Kritik der Spieler schlägt in negative Bewertungen über. Kaum ein Spiel wurde je so schlecht bewertet.

Vor knapp einem Tag startete Warcraft III: Reforged und sollte alte wie neue Spieler begeistern und zurück zu einem Strategie-Klassiker führen, der sich über 18 Jahre gehalten hat. Doch dieser Plan ist gründlich gescheitert. Spieler bewerten die Neuauflage von Warcraft 3 verheerend, das Ergebnis davon sieht man auf metacritic.com – Mickrige 1,9 von 10 Punkten vergeben die Spieler. Zum Vergleich: Die ursprüngliche Version des Spiels hat 9 Punkte (Reign of Chaos) bzw. 9,1 Punkte (The Frozen Throne) erhalten.

Spieler fühlen sich betrogen: Besonders wütend sind Spieler, die sich von Blizzard schlicht betrogen fühlen. So wirbt Blizzard bis heute mit Trailern, in denen Zwischensequenzen zu sehen sind, die es gar nichts ins fertige Spiel geschafft haben.

Besonders sticht hier die Szene in der Stratholme-Map heraus. Das ist einer der entscheidenden Augenblicke in Arthas‘ Geschichte. Auf der BlizzCon und in Trailern bekam diese Szene eine umfangreiche Neugestaltung mit Gesten und besseren Animationen. Im fertigen Spiel fehlt diese Überarbeitung. Es sind zwar die neuen Modelle und eine neue Kameraperspektive, doch die Charaktere stehen recht hölzern dar. Von guten Animationen fehlt jede Spur.

Viele werfen Blizzard hier „False Advertising“ vor – also etwas beworben zu haben, was das fertige Spiel gar nicht abliefert.

Es geht um diesen Trailer:

Ein weiterer Tiefpunkt für Blizzard

Das schlechteste Blizzard-Spiel aller Zeiten? Mit einer Bewertung von 2/10 Punkten auf Metacritic dürfte Warcraft 3: Reforged das am schlechtesten bewertete Spiel von Blizzard sein, das jemals veröffentlicht wurde. Selbst das schon im Vorfeld bei vielen verhasste Diablo: Immortal wird sich anstrengen müssen, um diesen neuen Negativrekord noch zu brechen.

Bekommt das Spiel noch die Kurve? Klar ist, dass Blizzards Entwickler nachlegen müssen und das schnell. Es ist offensichtlich, dass Warcraft 3: Reforged trotz der Verspätung von einem Monat noch nicht in einem Zustand ist, den man als „fertig für den Release“ bezeichnen könnte.

Viele Features müssen noch nachgeschoben werden, die Funktionalität einiger Dinge, die 18 Jahre problemlos genutzt werden konnten, muss ebenfalls wiederhergestellt werden. Außerdem klagen viele Spieler über Performance-Probleme, selbst wenn sie die alten Grafiken verwenden.

Sollte man das Spiel kaufen? Im aktuellen Zustand kann man auch als hartgesottener Warcraft-Fan nur vom Kauf von Warcraft 3: Reforged abraten. Was Blizzard den Spielern hier abgeliefert hat, ist nicht weniger als eine Schande für die Spieleschmiede, die sich einstmals mit nahezu perfekten Spielen rühmte, die zwar eine lange Reifezeit benötigten, dann aber eine soliden Start hatten.

Tipp: Wenn ihr noch mehr Hintergründe zu den Kritiken bekommen wollt, empfehlen wir euch folgendes Video von unseren Kollegen bei der GameStar:

Wie ist eure Meinung zu Warcraft 3: Reforged? Habt ihr es gekauft und gleich bereut? Oder seid ihr zufrieden damit und habt keine nennenswerten Probleme?