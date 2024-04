Megaton Musashi Wired: Das Finale des World Cup zeigt, wie ein starkes PvP-Spiel aussehen muss!

Das große Finale zu Megaton Musashi Wired zeigt euch mit einer Menge Mecha-Action, wie actionreich und spannend es im PvP-Modus des Spiels zugeht!

Das Mecha-Actionspiel Megaton Musashi Wired feierte am 25. April seinen Release auf ganz besondere Weise: Mit einem Turnierevent, bei dem Teilnehmer den besonders actionreichen PvP-Modus des Spiels in Aktion erleben konnten.

Nach den Qualifikationsrunden wurde nun das Finale enthüllt, das zeigt, wie die Matches im Spiel ablaufen: Immer spannend, immer knapp und immer mit der Möglichkeit, dass der scheinbar Unterlegene in den letzten Sekunden noch ein Comeback schaffen kann.

Eine Erfahrung, die ihr auch selbst machen könnt! Denn das Spiel ist bereits auf Steam, PS4 und PS5 sowie Nintendo Switch erschienen. Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Website:

Verlauf der Qualifikationsrunden

Zu diesem Turnier lud der Entwickler Level-5, bekannt durch Titel wie Ni No Kuni, Professor Layton und Yokai Watch, Vertreter aus aller Welt ein und ließ sie gegeneinander antreten. Team Deutschland schied leider schon in der Qualifikationsrunde aus.

Im Halbfinale standen sich schließlich folgende Teams gegenüber:

UK gegen USA

China gegen Japan

Die komplette zweite Hälfte des Turniers könnt ihr euch hier ansehen:

UK vs. USA: Ein schnelles Ende

Vorsichtiges Abtasten aus der Ferne: Die USA und Großbritannien lieferten sich einen erbitterten Kampf, bei dem beide Teams zunächst auf Distanz blieben. Sie versuchten, den Gegner mit Fernkampfwaffen zu zermürben, während die Deckung Vorrang hatte.

Die plötzliche Wende im Nahkampf: Das Vereinigte Königreich war auf diese Situation viel besser vorbereitet. Denn sie brachten Fähigkeiten in den Kampf ein, die es ihnen ermöglichten, das Gebiet mit einem Sperrfeuer aus Raketen zu überziehen.

Die Amerikaner hingegen konzentrierten sich auf den Nahkampf. Dies nutzten letztere schließlich aus, indem sie die Offensive suchten und sich so frühzeitig einen Vorteil verschafften.

Niederlage trotz Comeback: Nach weniger als einer Minute war der Sieg zum Greifen nahe. Eine kurze Aufholjagd konnte das Vereinigte Königreich jedoch nicht mehr retten, und nach etwas mehr als zwei Minuten fielen die Punkte auf null, was das Aus bedeutete.

China vs. Japan: Entscheidung in letzter Sekunde

Japans großer Vorteil: Das Match zwischen Japan und China schien vor dem Start eine klare Sache zu werden, denn Japan hat den Heimvorteil auf seiner Seite. Schließlich hatten sie schon Erfahrung mit den beiden Vorgängern.

Das zeigten sie bereits bei der Wahl ihrer Ausrüstung: Mit einer Mischung aus Nah- und Fernkampf-Fähigkeiten waren sie auf jede Situation vorbereitet – und bereit, alles zu geben!

Was für ein Start! Beide Mannschaften gingen von Beginn an voll zur Sache und zeigten eine beeindruckende Aggressivität. Die Partie verlief zunächst sehr ausgeglichen, bis China unerwartet in Führung ging. Doch dann verschenkten sie ihren Rolling Blaster: eine mächtige Kombo-Attacke, die das gesamte gegnerische Team auf einmal töten kann. Damit trafen sie nur einen Rogue der Japaner.

Ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen! Die Heimmannschaft konnte diesen kleinen anfänglichen Rückschlag schnell ausgleichen und es entwickelte sich ein ständiges Tauziehen, während die Uhr gnadenlos herunter tickte. Immer wieder sah sich Japan der drohenden Niederlage gegenüber, konnte sich aber stets zurückkämpfen.

Die Entscheidung fiel erst in den letzten Sekunden: Das Hin und Her ging bis zur letzten Sekunde weiter und kurz vor der Auszeit waren beide Teams fast gleichauf. Doch Japan schaffte in den letzten 10 Sekunden mit einem Laser-Skill, was China zuvor mit seiner Kombo-Attacke nicht gelungen war: das gesamte Team auf einmal zu besiegen. So sicherten sie sich kurz vor Schluss den entscheidenden Vorteil!

Entscheidungsschlacht: Sieg dank überlegener Taktik

Vorsichtiges Abtasten: So standen sich im Finale die USA und Japan gegenüber. Im Wissen, dass es um den Titel ging, spielten beide Teams zunächst sehr vorsichtig. Sie suchten nach Gegenständen und beschränkten sich auf wenige Schüsse mit ihren Fernkampfwaffen.

Vorteil durch Teamwork: Die USA verschafften sich früh einen Vorteil, indem sie einen Gegner nach dem anderen ausschalteten und sich nach jedem kleinen Sieg zurückzogen. Dabei blieben sie immer zusammen und nutzten das Chaos, das unter den Japanern entstand, um ihren Vorteil weiter auszubauen.

Denn während die Japaner einzeln versuchten, wieder in die Schlacht zurückzukehren, wurden sie immer wieder von der kompletten feindlichen Mannschaft, bestehend aus drei Rogues, empfangen.

Ein erbitterter Kampf ums Überleben: Obwohl sich die Formation der USA schließlich auflöste, gelang Japan hier kein Comeback wie zuvor gegen China. Sie kämpften mit allem, was sie hatten und verloren schließlich nach nur drei Minuten. Damit stand der Sieger des Turniers fest: Die USA hatten gewonnen!

Online-Kämpfe ohne Grenzen!

Alle auf einem Server! Den PvP-Modus von Megaton Musashi Wired könnt ihr jetzt direkt selbst spielen. Und dank Crossplay gehen euch die Gegner nicht so schnell aus, denn hier spielen alle Plattformen – PS4, PS5, PC und Switch – per Crossplay gegeneinander!

Ein Spiel für jeden Geschmack: Wer nun Lust auf spannende Online-Gefechte bekommen hat oder sich alternativ in die Einzelspielerkampagne stürzen möchte, in der ihr euren eigenen Rogue mit neuen Items immer weiter aufrüstet, sollte jetzt einen Blick auf die offizielle Website werfen!